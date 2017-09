Fanzine für Punkrock Hardcore RocknRoll :: ox-fanzine.de

News

Fuze.66 ist erschienen Titel:

COMEBACK KID

Themen:

WE CAME AS ROMANS, NASTY, AUGUST BURNS RED, THE BLACK DAHLIA MURDER, BEATSTEAKS, STICK TO YOUR GUNS, PROPAGANDHI, KADAVAR, CITIZEN, EMIL BULLS, COUNTERPARTS, HOT WATER MUSIC, TURNOVER, ENTER SHIKARI, CANNIBAL CORPSE, CIRCA SUVIVE, 36 CRAZYFISTS, KUBLAI KHAN, MAKE THEM SUFFER, THE MOVIELIFE, KNUCKLE PUCK … ... lesen

Kochen ohne Knochen #28 [ab/seit dem 17.08. erhältlich] Die Themen von Nr. 28: Für unsere Titelstory haben wir Dr. Jacob interviewt, einem ausgewiesenen Fachmann für vegane Ernährung. Wir waren im Baskenland im Urlaub und haben erkundet, wie es dort mit veganer Ernährumng klappt. Wir befragten den Sommelier Sebastian Bordthäuser über die ideale Kombination von Wein und Gemüse. Im Wahlcheck 2017 bieten wir eine Übersicht über die Wahlprogramme der Parteien. Der Anwalt Ralf Müller-Amenitsch (Autor von "Vegan im Recht") amüsiert sich in einer Glosse über Schnitzel, die Bratstück heißen müssen. Und wir sprachen mit dem Erfinder der veganen Flusskreuzfahrten. Außerdem: Rezepte, Kochbuchvorstellungen, Restauranttests und vieles andere. ... lesen

Ox-Fanzine #133 erscheint am 3. August Im Heft:

HOT WATER MUSIC (Titel), BEATSTEAKS, FLESHTONES, GOGOL BORDELLO, INTEGRITY, ROGERS, DIE SHITLERS, TAU CROSS, 88 FINGERS LOUIE, DIE LIGA DER GEWÖHNLICHEN GENTLEMEN, GEWALT und mehr



Mit CD: EA80, HIGLEY, SINGLE MOTHERS, LOOM, DASHER, MELT DOWNER, RUSSIAN GIRLFRIENDS, BAD NERVE, THE CREEPSHOW, JOHNNY REGGAE RUB FOUNDATION, HAMBURG RAMÖNES und andere ... lesen

Fuze.65 ist erschienen Titel:

THE HIRSCH EFFEKT

NECK DEEP

Themen:

ACROSS THE ATLANTIC, BLOODCLOT, THY ART IS MURDER, ALAZKA, ITCHY, PVRIS, ESKIMO CALLBOY, CALLEJON, SILVERSTEIN, THE TIDAL SLEEP, HUNDREDTH, INTEGRITY, EIGHTEEN VISIONS, EXECRATION, RINGS OF SATURN, DAGOBA, DAYSEEKER, MUNICIPAL WASTE, DYING FETUS, OCEANS ATE ALASKA, OCEANO, DECAPITATED, YOUTH KILLED IT … ... lesen

Ox-Fanzine #132 erscheint am 1. Juni Im Heft:

FLOGGING MOLLY (Titel), DIE TOTEN HOSEN, COCK SPARRER, AT THE DRIVE-IN, LOVE A, PETER HOOK & THE LIGHT, RISE AGAINST, SLAUGHTER & THE DOGS und mehr



Mit CD: JIM JONES & THE RIGHTEOUS MIND, DIE LIGA DER GEWÖHNLICHEN GENTLEMEN, ES WAR MORD, MONTREAL, 8KIDS, 88 FINGERS LOUIE, ISOTOPES, RAW POWER, TAU CROSS und andere ... lesen

Kochen ohne Knochen #27 [ab/seit dem 18.05. erhältlich] Die Themen von Nr. 27: Für unsere Titelstory sprachen wir mit Tomoyuki Takada von Culina Japan über vegane japanische Esskultur. Und mit Umami haben Laura und Minii aus Düsseldorf ein sehr schönes japanisches Kochbuch veröffentlicht, wozu wir die beiden interviewten. Unter der Überschrift Gut versichert wollten wir wissen: Wie vegan sind Krankenkassen? In Veganfleisch 2.0 geht es um Fleischalternativen aus dem Labor. Und hinter Aqua & Fabulous versteckt sich, was man aus der Kichererbse zaubern kann. Außerdem: Rezepte, Kochbuchvorstellungen, Restauranttests und vieles andere. ... lesen

Fuze.64 ist erschienen Titel:

AT THE DRIVE IN

Themen:

MISS MAY I, 8KIDS, SPOIL ENGINE, OBEY THE BRAVE, GNARWOLVES, VOLUMES, ENTRAILS, ALL TIME LOW, MOTIONLESS IN WHITE, SIKTH, MALEVOLENCE, NORTHLANE, RISE AGAINST, TERROR, INVSN, PWR BTTM, IGORRR, TOMBS, SUFFOCATION, MOTIONLESS IN WHITE, HE IS LEGEND, DIE HEART, AN EARLY CASCADE … ... lesen

Ox-Fanzine #131 erscheint am 6. April Im Heft:

SLEAFORD MODS, HAMMERHEAD, THE JESUS AND MARY CHAIN, PROTEX, Frank Turner, AYS, CHEFDENKER, DANKO JONES, DARKEST HOUR, Greg Graffin, MENZINGERS, MOBINA GALORE, REAL MCKENZIES und mehr



Mit CD: LOVE A, THE SEWER RATS, JAYA THE CAT, THE PEACOCKS, THE BUILDERS AND THE BUTCHERS, DIE NEGATION, CLOWNS und anderen ... lesen

Fuze.63 ist erschienen Titel:

EMMURE, WHILE SHE SLEEPS

Themen:

VITJA, IMMINENCE, DEEZ NUTS, BRUTALITY WILL PREVAIL, THE CHARM THE FURY, NIGHTRAGE, AYS, LIFE OF AGONY, HARLOTT, WITHIN THE RUINS, EVOCATION, SORORITY NOISE, DEAD BY APRIL, NEW FOUND GLORY, DARKEST HOUR, ALL FOR NOTHING, KIDS INSANE, BODY COUNT, BLOOD YOUTH, BRUTUS, AWAKE THE MUTES … ... lesen