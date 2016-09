2017 gehen sie wieder auf Tour und von neuen Lieder ist auch die Rede! Wir haben für euch die Tourneetermine und alle Infos zum Vorverkaufsstart.



***



2017 wird ein fettes Jahr für die BROILERS werden. Die Band hat an neuen Liedern gearbeitet, neue Ideen entwickelt, sich neu sortiert und Energie nachgetankt. Ziemlich bereit, endlich wieder auf die Bühnen zu steigen und dem gerecht zu werden, wofür sie bekannt ist: Eine der besten Live-Bands des Landes zu sein.



Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges zog sich die Band in eine längere Pause zurück. Für ihre Fans gibt es nun endlich Licht am Ende des Tunnels: Die BROILERS kündigen eine große Tournee für den Beginn des kommenden Jahres an!



Der Vorverkauf startet am Dienstag, 24.05.2016 um 14:00 Uhr. Tickets kosten 33,00 Euro (zzgl. Gebühren). Die beliebten Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de



Reguläre Karten gibt es unter www.eventim.de, ab dem 30.05.2016 zusätzlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets für Österreich sind unter www.oeticket.com und für die Schweiz unter www.starticket.cherhältlich.





Ox präsentiert:

BROILERS 2017



23.02.2017 – CH-Zürich, Volkshaus

03.03.2017 – Münster, Halle Münsterland

04.03.2017 – Trier, Arena

07.03.2017 – Hannover, Swiss Life Hall

10.03.2017 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

11.03.2017 – Leipzig, Arena

16.03.2017 – Hamburg, Sporthalle

18.03.2017 – Rostock, Stadthalle

24.03.2017 – Erfurt, Messehalle

25.03.2017 – Köln, Lanxess Arena

31.03.2017 – AT-Wien, Gasometer

01.04.2017 – München, Zenith

06.04.2017 – Nürnberg, Arena

07.04.2017 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

08.04.2017 – Kempten, bigBOX

13.04.2017 – Bremen, ÖVB-Arena

15.04.2017 – Frankfurt, Festhalle

http://broilers.de