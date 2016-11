KoK-Backissues

-TITEL: Vegan in Thailand Maricel, eine Münchnerin in Bangkok

-Vegan studieren Dr. Markus Keller über den Vegan Food Management-Studiengang

-Cornelia Ritzke Eine starke vegane Frau

-Das Tierparadies Der Lebenshof Schabenreith

-Animal Equality Erfolgreich für Gerechtigkeit

-Vegan im Recht Rechtsanwalt Müller-Amenitsch über juristische Fragen des veganen Lebens

-Happy Cow Die Weltvegandatenbank

-Der Veganreisende Justin P. Moore in Malaysia

-Wie Wind zu Gas wird Vegane erneuerbare Energie

-Vegan Good Life Vegane Schuhe

-Was drin ist Veganer Aufschnitt

-Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

-World Wide Vegan Ein Blick in die Blogosphäre

-Björn Moschinski Vegan kochen für alle (Kolumne)

-Geschmackssache Frischkäse

-Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

-Human Animals von Roland Straller

-Stina Spiegelberg Die Lust zu essen – Diesmal: Zuckeralternativen

-Thomas Adam Aus dem Alltag eines veganen Kochs (Kolumne)

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen, Restauranttests und vieles andere



Wie immer eine spannende Mischung aus Interviews und Erfahrungsberichten mit/von Veganern sowie zu Lebensmitteln, Kochen, Essen und Ernährung allgemein. Und wie gewohnt testen wir Kochbücher und Restaurants, und viele vegane Rezepte reizen zum Nachkochen.