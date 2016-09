KoK-Backissues

- TITEL: Dr. Mark Benecke Der vegane Kriminalbiologe im Gespräch

- Vegan Holy Land Veganes Leben in Israel

- Untervegs Von der Imbissbude zum Restaurant

- Phoenic Vegane Lieder

- Claudia Grammelspacher Die vegane Kickbox-Weltmeisterin

- Cowspiracy Ein Film schlägt Wellen

- Sag Nein zu Milch Schulmilch in der Kritik

- VeggieWorld Eine vegane Erfolgsgeschichte

- DGE Eine neue Position zu veganer Ernährung?

- Vegane Nomaden Danielle de Picciotto & Alexander Hacke

- Sophia Hoffmann Neues Buch, neue Rezepte

- Vegan Good Life Der nachhaltige Kleiderschrank

- Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

- World Wide Vegan Ein Blick in die Blogosphäre

- Björn Moschinski Vegan kochen für alle (Kolumne)

- Geschmackssache Fruchtjoghurt

- Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

- Human Animals von Roland Straller

- Thomas Adam Aus dem Alltag eines veganen Kochs

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen, Restauranttests und vieles andere



Wie immer eine spannende Mischung aus Interviews und Erfahrungsberichten mit/von Veganern sowie zu Lebensmitteln, Kochen, Essen und Ernährung allgemein. Und wie gewohnt testen wir Kochbücher und Restaurants, und viele vegane Rezepte reizen zum Nachkochen.