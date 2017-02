KoK-Backissues

Die Themen von Ausgabe 26:

- Titel: Niko Rittenau und das Plant Based Institute Lecker und gesund

- Hummus Evolution Grenzen überwinden

- KREATOR Seitan is real

- Por los animales Auf dem Fahrrad durch Spanien

- Mokita Der vegane Kindergarten

- Animal Rights Watch Massentierhaltung und Lobbyismus

- Essen ohne Knochen Der KoK Restaurant-Check

- Ernährungsmythen Teil 1: Fisch

- Ärzte gegen Tierversuche Status quo und Alternativen

- Alles Definitionssache Der VEBU und das Schnitzel-Projekt

- Vegan Good Life Faire Mode

- Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

- World Wide Vegan Ein Blick in die Blogosphäre

- Geschmackssache Currywurst

- Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

- Human Animals von Roland Straller

- Stina Spiegelberg Die Lust zu essen – Diesmal: Food-Trends 2017

- Thomas Adam Aus dem Alltag eines veganen Kochs

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen und vieles andere



Wie immer eine spannende Mischung aus Interviews und Erfahrungsberichten mit/von Veganern sowie zu Lebensmitteln, Kochen, Essen und Ernährung allgemein. Und wie gewohnt testen wir Kochbücher und Restaurants, und viele vegane Rezepte reizen zum Nachkochen.