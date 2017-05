KoK-Backissues

Die Themen von Ausgabe 27:

- Culina Japan Tomoyuki Takada über vegane japanische Esskultur

- Umami Mit Laura und Minii japanisch kochen

- Gut versichert Wie vegan sind Krankenkassen?

- Veganfleisch 2.0 Alternativen aus dem Labor

- UGB Mehr Wissen über Essen

- Aqua & Fabulous Kichererbse vs. Hühnereiweiß

- Göteborg vegan Mit Notfallpaket nach Schweden

- Was drin ist Vegane Leberwurst

- Ernährungsmythen Teil 2: Fleisch

- Vegan Good Life Faire Bademode

- Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

- World Wide Vegan Ein Blick in die Blogosphäre

- Geschmackssache Leberwurst

- Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

- Stina Spiegelberg Die Lust zu essen – Diesmal: Vegan & regional

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen und vieles andere



Wie immer eine spannende Mischung aus Interviews und Erfahrungsberichten mit/von Veganern sowie zu Lebensmitteln, Kochen, Essen und Ernährung allgemein. Und wie gewohnt testen wir Kochbücher und Restaurants, und viele vegane Rezepte reizen zum Nachkochen.