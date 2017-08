KoK-Backissues

Die Themen von Ausgabe 28:



- Titel: Dr. Jacob Genussvoller Verzicht

- Vegane Vollpension Ein Krankenhausaufenthalt

- Voll im Flow Vegane Flusskreuzfahrten

- Bauch über Kopf Ernährung und Wohlbefinden

- Wahlcheck 2017 Übersicht zur Bundestagswahl

- Mensch-Tier-Bildung Tierrechte in der Schule

- Vegan im Baskenland Urlaub im Norden Spaniens

- Klimafolgenforschung Erkenntnisse aus Potsdam

- Essen ohne Knochen Der KoK-Restaurant-Check (Münster, Essen)

- Wir und die anderen Tiere in der Philosophie

- Wein und Gemüse Tipps vom Sommelier

- Schnitzel oder Bratstück? Veganes Lebensmittelrecht

- Happy Birthday! 10 Jahre Veganes Sommerfest Berlin

- Ernährungsmythen Teil 3: Milch

- Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

- Was drin ist Vegane Salami

- World Wide Vegan Vegan im Netz

- Geschmackssache Salami

- Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

- Stina Spiegelberg Die Lust zu essen – Diesmal: Mach dein Hobby zum Beruf

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen und vieles andere



Wie immer eine spannende Mischung aus Interviews und Erfahrungsberichten mit/von Veganern sowie zu Lebensmitteln, Kochen, Essen und Ernährung allgemein. Und wie gewohnt testen wir Kochbücher und Restaurants, und viele vegane Rezepte reizen zum Nachkochen.