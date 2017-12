KoK-Backissues

Die Themen von Ausgabe 29:

- Titel: Dr. Melanie Joy Wenn veganes Leben Leiden schafft

- Plant Based Symposium Fünf Fragen an Niko Rittenau

- Europa wird vegan Die Erfolgsgeschichte der VeggieWorld

- Fair, good, vegan Daniel Sechert und die Veggienale

- Vegan NYC Ein kleiner Ausflug in eine große Stadt

- Das Bernsteinzimmer Solvejgs Schoko-Kreationen

- Insektensterben Ursachen eines dramatischen Phänomens

- Justin P. Moore Auf Rezept-Expedition in Indien

- Ein veganes Utopia Ein Interview mit Hartmut Kiewert

- shoezuu Keith Gelfert über das vegane Schuhgeschäft

- Sarah Kaufmann Outdoor Cooking

- Freispruch! Überraschendes Urteil für ARIWA

- Essen ohne Knochen Der KoK-Restaurant-Check (Duisburg, Witten)

- Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

- Was drin ist Mandel-Vrischkäse

- World Wide Vegan Vegan im Netz

- Geschmackssache Weiße Schokolade

- Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

- Stina Spiegelberg Die Lust zu essen – Diesmal: Jeder kann backen

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen und vieles andere



Wie immer eine spannende Mischung aus Interviews und Erfahrungsberichten mit/von Veganern sowie zu Lebensmitteln, Kochen, Essen und Ernährung allgemein. Und wie gewohnt testen wir Kochbücher und Restaurants, und viele vegane Rezepte reizen zum Nachkochen.