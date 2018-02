KoK-Backissues

Die Themen von Ausgabe 30:

- Titel: Sebastian Copien Heftig deftig

- Nach dem Tierleid Ein Blick in die Zukunft

- The End of Meat Marc Pierschel über eine Welt ohne Fleisch

- Im Land des Regenwaldes Veganes Leben und Umweltpolitik in Brasilien

- Vegan aus der Kiste Anbieter von veganen Abo-Boxen im Überblick

- Vitam Die Hefe-Spezialisten

- Fische in Massentierhaltung Über die Folgen der Aquakultur

- Sentience Politics Wenn Theorie und Praxis zusammenkommen

- Tiere in der Unterhaltungsindustrie Interview mit Colin Goldner

- Kein Kuchen ist auch keine Lösung Simone Flohr über die Chemie des Backens

- Vegan im Recht Diskriminierung von veganen Kindern

- Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

- Was drin ist Kokos-Joghurt

- World Wide Vegan Vegan im Netz

- Geschmackssache Gemüsebrühe

- Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

- Stina Spiegelberg Die Lust zu essen – Diesmal: Kitchen Yoga

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen und vieles andere



Wie immer eine spannende Mischung aus Interviews und Erfahrungsberichten mit/von Veganern sowie zu Lebensmitteln, Kochen, Essen und Ernährung allgemein. Und wie gewohnt testen wir Kochbücher und Restaurants, und viele vegane Rezepte reizen zum Nachkochen.