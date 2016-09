Vom 9. bis 16. April fokussiert die micro pop week in Düsseldorf bereits zum dritten Mal das Thema DIY und die Möglichkeiten einer selbstbestimmten Kulturarbeit. Die ursprüngliche Idee war es, die MacherInnen hinter den vielen Micro-Labels und ihre Veröffentlichungen zu präsentieren, was auch mit der Labelschau „Brandnester“ innerhalb der micro pop week umgesetzt wurde. In diesem Jahr wird aber noch stärker inhaltlich gearbeitet.

Dafür sorgt am 16. April die micro pop convention mit Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden z. B. zur Zukunft des Musikjournalismus. Lesungen, Filme und eine Ausstellung über den Punk-Klub AK47 gehören ebenfalls zum Programm des „Festivals für Originalmusik“.



Für das riesige Konzertprogramm der micro pop week sorgen 20 VeranstalterInnen von Vereinen wie Brause oder Reinraum, über Kneipen wie Butze oder Kassette, bis zu privat durchgeführten Wohnzimmer-, Hinterhof- und Atelierkonzerten.



Die inhaltliche Auseinandersetzung und das bunte VeranstalterInnen-Team macht die micro pop week, die ohne Sponsoring oder öffentlicher Förderung auskommt, zu etwas Besonderem in der Kulturlandschaft. Sozusagen ein Event gegen die Eventmaschine. micro pop week ­– DIY als Gegenentwurf!



Das komplette Programm der Woche und der Convention findet ihr unter micropopweek.org