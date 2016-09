Artwork: Andre Lux

01Ain’t no rock’n’roll rookie 1:37(Croydon, UK)Taken from the album „It’s A Real Cool Baby“ on Damaged GoodsRund 40 Jahren nach dem Klassiker „Cycledelic“ ist das neue JOHNNY MOPED-Album „It’s A Real Cool Baby“ ein Spaß und Lebensfreude, klassischen britischen Pub-Witz und ursprünglichen, anarchischen Punk-Humor verbreitendes Album.02Trying to lose myself again 2:46(Los Angeles, CA, USA)Taken from the album „Welcome The Worms“ on Dead OceansDas Trio um die beiden Schwestern Jennifer und Jessie Clavin, das 2011 erstmals mit einer Single in Erscheinung trat und 2013 sein Debüt „Ride Your Heart“ auf Dead Oceans veröffentlichte, legt nach drei turbulenten Jahren mit „Welcome The Worms“ ein rundum famoses zweites Album vor.03Don’t go to school 1:41(Berlin, Germany)Taken from the album „Furry Dream“ on Asset DiscosGURR – ein Taubengurren? Oder ein Verweis auf die RiotGrrrl-Bewegung der 90er-Jahre? GURR ist beides – eine wuchtige Bühnenperformance à la LE TIGRE oder BIKINI KILL, die es in sich hat, aber sich auch nicht so ernst nimmt.04Stand still 3:15(Örebro, Sweden)Taken from the self-titled album on Mutiny RecordsTHE HIVES, MANDO DIAO, GLUECIFER und KVELERTAK haben auf RIDEAUs selbstbetiteltem Album gleichermaßen Spuren hinterlassen: Die Schweden haben es drauf, treibende, rauhe Rocknummern rauszurotzen, ohne dabei ihre Coolness hinten anzustellen.05Point de Mire 4:37(Paris, France)Taken from the album „Mobilisation + Resistance“ on Danger RecordsMusikalisch an den Post-Punk-Überklassiker „Algorhythmes“ von 1980 anknüpfend, ist „Mobilisation + Resistance“ das neue CHARLES DE GOAL Album, auf dem nach dem plötzlichen Tod von Schlagzeuger Jean-Philippe dessen letzte Drumspuren verewigt sind.06Phantom freighter 3:35(New York City, NY, USA)Taken from the album „Paradise“ on Sacred Bones RecordsDystopische Texte treffen auf wuchtiges musikalisches Wummern – POP. 1280 machen Musik, die klingt wie die Geräuschkulisse einer monströsen Fabrik für irgendwas, wie der Sound aus dem Maschinenraum einer Philip K. Dick-Fantasiewelt.07Spiegel 2:21(Cologne, Germany)Taken from the self-titled album on Rookie RecordsILLEGALE FARBEN spielen Gitarrenmusik, die nicht vorrangig Rock, nicht hauptsächlich Punk, nicht primär Indie ist und die bereits ohne Texte eine absolut klare Aussage formuliert. Unmissverständlich nach vorn und trotzdem vielschichtig.08Montags 2:13(Stuttgart, Germany)Taken from the album „Form & Zweck“ on Sounds Of SubterraniaDie Musikgruppe HUMAN ABFALL aus der Wohnstadt Stuttgart ist mit ihrem zweiten Album „Form und Zweck“ zurück. Ohne in Betroffenheit zu verfallen, berichten sie auf diesem vom Leben am Ende eines Kulturzeitalters.09Stolz auf Deutschland 1:12(Wermelskirchen, Germany)Taken from the album „Untermenschen in der Überzahl“ on UnundeuxOhne KANNIBAL KRACH wäre die Szene ein langweiliger Scheißhaufen. Mit ihrem neuen Hitalbum „Untermenschen in der Überzahl“ begibt sich die unangepasste Band auf einen Rachefeldzug gegen alles und jeden.10Ekel und Abscheu 2:22(Hamburg/Düsseldorf, Germany)Taken from the album „Echtholzstandby“ on Rookie RecordsBei SCHRENG SCHRENG & LA LA darf geweint werden, ohne drum herum zu reden, man darf sich ärgern, es darf erzählt werden, was gerade aus einem raus muss. Ohne die Notwendigkeit zu sehen, all das in kryptische Zeilen zu verpacken.11Horizontale Stagnation 2:16(Limburg, Germany)Rerelease of „... From Inside“ album coming soonBUBONIX ... der Bandname stand im letzten Jahrzehnt für exzessive Liveshows, für das Ausloten musikalischer Grenzen. Nach sieben Jahren Pause sind die sechs endlich wieder bereit, die Bühnen der Republik vom Staub des Althergebrachten zu befreien.12Turn in 2:54(Miami, FL, USA)Taken from the self-titled album on Relapse RecordsWRONGs selbstbetiteltes Debütalbum ist eine raue und moderne Version von 90s Grunge und Alternative Metal – das Ergebnis sind 11 rifflastige Kraftpakete mit dissonnanten Melodien, kathartischen Vocals und einschlagenden Grooves.13Pedro & Pico 3:18(Rosario, Argentina)Taken from the album „20 Aniversario“ on Despabila RecordsZONA 84 stammen aus Rosario in Argentinien und spielen klassischen Punkrock, beeinflusst von Bands wie THE CLASH, RAMONES, COCK SPARRER und Co. Im Mai 2016 kommen sie zum 20-jährigen Bandjubiläum auf Deutschlandtournee.14Wake up 3:05(Madrid, Spain)Taken from the album „Faster Than Punk“ on Wolverine RecordsVier fitte Leute aus Madrid machen rotzigen Kick-ass-Punk mit Herzblut und guten Texten sowie Melodien, die direkt in die Beine gehen und mit einer Sängerin, die einfach alle in ihren Bann zieht. So einfach sind die Zutaten für eine Punkrock-Sensation!15Beach party 2:00(Malmö, Sweden)Taken from the album „Fifteen Minutes Of Pain“ on LövelyBilliges Bier und endlose Filmnächte haben NIGHTMEN dabei geholfen, ihr Debüt „Fifteen Minutes Of Pain“, ein primitives Rock’n’Roll-Album, voll von Power-Pop-Hooks und geistreichem Songwriting, zu erschaffen – quasi ein Mix aus RAMONES, DEAD MOON und THE CARS.16Please tell me 3:14(Budapest, Hungary)Taken from the album „Hold Fast“ on Wolverine RecordsTHE SILVER SHINE nennen ihren Sound „Vintage Punk Rock and Roll“ und haben Fans sowohl im Lager der Punks, aber auch unter Psychos, Rockabillys und jedem, der auf guten, lauten Rock’n’Roll steht.17Ready to roll 1:55(Chepstow, Wales, UK)Taken from the album „Dead Transmission“ on Bomber MusicDie Vermischung der primitiven Rhythmen und animalischen Instinkts des Fifties-Rockabilly mit der Aggression und Leidenschaft des Punk, als dieser noch gefährlich war, das haben sich die GRAVEYARD JOHNNYS auf die Fahne geschrieben.18Rock’n’Roll Jet Set 3:20(Wiesbaden, Germany)Taken from the album „New Songs For The Weird People“ on General SchallplattenSeit 14 Jahren machen die Wiesbadener Surfpunks ihr eigenes Ding – eine explosive Mischung aus Sixties-Surf-Twang, Punkenergie, Rockabilly und Underground-Rock der 80er, die sie auch auf dem neuen Album „New Songs For The Weird People“ zelebrieren.19No borders 3:06(Pesaro, Italy)Taken from the album „Hate And Hope“ on Long Beach Records EuropeAufrührerischer Ska-Punk, peitschende Bläsersätze, entflammende Texte, eingängige Chöre mit tanzbaren und Off-Beat-durchsetzten Arrangements – diese Beschreibung bringt NH3 auf den Punkt.20Don’t look back girl 2:45(Berlin, Germany)Taken from the album „Just Go“ on Record Jet„Don’t look back girl“ ist auf dem Debütalbum der Berliner Indie-Pop-Punker METRO CHUCKS zu finden, welches am 1. April in die Läden kommt und auf den Namen „Just Go“ hört.21Can’t forget 3:41(Toulouse, France)Taken from the album „Reckless Youth“THE SHAPERS mögen Skaten, Spaß und Reisen um die Welt. Ihre Liebe für die kalifornische Punk- und Skaterszene lässt sich auch in ihrem Sound wiederfinden - eine unterhaltsame Mischung aus Pop-Punk und Old School-Einflüssen.22I’m a cat person 3:44(Munich, Germany)Taken from V.A. Divided By Water 2x7“ on Time As A Color RecordsObwohl tief verwurzelt in der DIY-Emo-Szene, haben sich DUCT HEARTS inzwischen musikalisch immer weiter vom klassischen Emo entfernt, Einflüsse aus Postrock, -Metal und -Hardcore überwiegen deutlich. Zurzeit wird am ersten Album gearbeitet, das Ende 2016 erscheinen wird.23Nicole 2:23(Cologne, Germany)Taken from the self-titled album on Bakraufarfita RecordsDER DUMME AUGUST spielen primitiven Poppunkrock. Da sie nichts zu sagen haben, und Hass auf Staat und Bock auf Gewalt als gesetzt betrachten, singen sie über Liebe, wie sie ist und wie sie sein sollte.24Alles auf Anfang 4:05(Goldberg, Germany)Taken from the album „Am Ende war der Mensch“ on Rügencore Records„Am Ende war der Mensch“ heißt dieser voll entwickelte, serienreife Hybrid aus Rock’n’Roll und Nachdenklichkeit. Ob wohlige Melancholie oder riffstarrende Sturmflut mit mehrstimmigen Chorus, hier hat die Band die Essenz aus fast 15 Jahren Bandgeschichte vereint.25Zeit für wichtige Dinge 3:26(Kaiserslautern, Germany)Taken from the EP „Zeit für Neue Welten“ on Bromfiets RecordsLOWKNOX und ihr Beitrag zum Wahljahr 2016. Nie war es wichtiger, seinen Arsch von der Couch hoch zu bekommen.26Schluss mit lustig 3:00(Frankfurt/Main, Germany)Taken from the album „Schluss mit lustig“Die fünfte CD-Produktion der BORNHEIM BOMBS ... anhören und den Kopf einschalten, denn niemand sollte glauben, die Weisheit gepachtet zu haben.27Save me 4:01(Esslingen, Germany)Taken from the album „Between The Lines“ on Pogodepp RecordsNAKED HAZELBEARD spielen Akustik-Rock mit whiskeygetränkter Stimme. Inspiriert von Größen wie Johnny Cash und EVERLAST, erschafft das Quartett einen Mix aus Rock, Blues und Grunge – ein Sound, der die Herzen der Akustikliebhaber höher schlägen lässt.