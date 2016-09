01 THE JULIE RUIN I decide 3:33

(New York, NY, USA)

Taken from the album „Hit Reset“ on Hardly Art Records

www.hardlyart.com

www.thejulieruin.com



Die Band um Kathleen Hanna (ex-BIKINI KILL) veröffentlichte 2013 ihr erstes Album „Run Fast“ via Dischord. Am 08.07. erscheint nun der Nachfolger „Hit Reset“ auf Hardly Art.



02Private execution 7:10(Melbourne, Australia)Taken from the album „Feelin Kinda Free“ on TFS RecordsDas neue DRONES-Album „Feelin Kinda Free“ ist wie ein Trip, zu dem man tanzen kann. Perfekt bringt es eine Zeile aus dem Opener „Private execution“ auf den Punkt: „The best songs are like bad dreams.“ Und eindeutig, ihre Musik ist nicht wie die anderer Bands.03DVP 2:27(Toronto, Canada)Taken from the album „The Dream Is Over“ on Sideonedummy Records„The Dream Is Over“, das neue Album der Kanadier, legt gegenüber dem Debüt noch eine Schippe Aggressivität drauf. Die Trademarks bleiben jedoch: Reichlich Mitgröl-Hooklines und ein enormes Energielevel. Musikalisch bedienen sich PUP dabei aus Indie, Punk, Noise und Hardcore.04Jauchetaucher 2:50(Osnabrück/Münster/Braunschweig, Germany)Taken from the album „Treibsand“ on Grabeland SchallfolienDie neue Platte „Treibsand“ bringt die Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass man immer noch da ist, wo man schon vor 15 Jahren war – nur älter. Und über die eigene Veränderungsresistenz und den Blick darauf, wie die Verhältnisse sich verschlechtern. Für alle. Und die vielen Fragen. Mehr Fragen als Antworten. Nichts ist gegeben, nichts ist verständlich.05Eigenheim 3:06(Berlin, Germany)Taken from the album „Heldentum und Idiotie“ on Tapete RecordsRaubeinig statt glattrasiert spielen BLACK HEINO gegen die Ästhetik der bundesrepublikanischen Abstiegsgesellschaft an. Böse und bissig ziehen sie über neoliberalen Lifestyle und „Deutsche Zustände“ her.06Laws of robotics 2:54(Oldenburg, Germany)Taken from the BUNKER CITY/BRACK split LP „The Next Small Things“ on Ehekrach RecordsBUNKER CITY sind Punkrock-Energie, Postpunk-Melancholie und poppige Melodien. Eine weibliche und eine männliche Stimme, die mit einem Drum-Computer im Clinch liegen. Produziert in der Tonmeisterei.07Bis zum Hals 3:09(Oldenburg/Hannover, Germany)Taken from the album „Tyke“ on Kidnap MusicDer Song „Bis zum Hals“ stammt von „Tyke“, dem zweitem Album der Oldenburger Band – in Sachen Songrwriting, Texte und Produktion hat die Band ihr damit ihr bisheriges Meisterwerk abgeliefert.08Croozin‘ 1:38(Portland, OR, USA)Taken from the album „Tight New Dimension“ on Fat Wreck ChordsMEAN JEANS sind so sehr von den RAMONES beeinflusst, dass sich sogar der größte Atheist dieser Welt vorstellen könnte, wie Johnny, Joey, Dee Dee und Tommy vor Begeisterung wiederauferstehen, sobald man „Tight New Dimension“ über ihren Gräbern erklingen lässt.09All over now 3:55(London, UK)Taken from the album „All Over Now“ on Wanda RecordsDie Band ist eine einzige Power-Pop-Explosion, purer „no hit wonder“-Good Vibrations Records-Punk, mit Melodien wie 60s-Girl-Groups sie hatten. „All Over Now“ ist das zweite Album von LOS PEPES, voller Songs über enttäuschte Liebe, ein einziges Punkrock-Feuerwerk, gezündet von den „MOTÖRHEAD des Power Pop“!10Working man 2:47(Portland, OR, USA)Taken from the album „Columbia“ on Gunner RecordsMelodischer Punkrock mit Folk-Einschlag, voller großartiger Melodien und Singalongs. MLIBAW vereinen das Beste von Bands wie GET DEAD, GASLIGHT ANTHEM und HOT WATER MUSIC. „Columbia“ ist die Sommerplatte 2016! Inklusive zwei Bonusstücken, die es nicht auf der US-Verion gibt.11I hope it shows 2:19(Bielefeld, Germany)Taken from the split 7“ with DAN WEBB AND THE SPIDERS on Gunner RecordsMODERN SAINTS veröffentlichen nach ihrem titellosen Debüt 2014 nun zwei neue Songs auf einer Split-7“ mit DAN WEBB AND THE SPIDERS (Boston, MA), die auf Gunner Records erscheint.12Bobby’s going home 2:51(Sao Leopoldo, Brazil)Taken from the album „Atomic“ on Partysprenger RecordsIm Juni erscheint „Atomic“, das dritte Album der Brasilianer, als erste Vinyl- und erste Europaveröffentlichung der Band. Ein geniales Mitsing-Hit-Album, der perfekte Soundtrack für den Sommer, eingängiger, mitreißender Pop-Punkrock.13I’m done 2:40(USA)Taken from the album „The Anti-Circle“ on Revelation RecordsHinter dem Allstar-Projekt WORLD BE FREE stecken Scott Vogel (TERROR), Joe Garlipp (DESPAIR), Andrew Kline (STRIFE), Arthur Smilios (GORILLA BISCUITS) und Sammy Siegler (JUDGE, CIV, RIVAL SCHOOLS). Gegründet mit dem Ziel, so zu klingen wie jene Bands, die man einst in jungen Jahren begeistert gehört hatte.14Going home 2:57(Malmö, Sweden)Taken from the album „Last Call For Adderall“ on Destiny Records/Dirty Six RecordsMusikalisch unterfüttern die Schweden die politischen Texte ihrer achten Platte mit wuchtigem Melodic Hardcore, dessen Message an frühe PROPAGANDHI erinnert, während die halsbrecherischen Riffs, Hochgeschwindigkeitsschlagzeug und der energische Backgroundgesang STRIKE ANYWHERE ebenso gut zu Gesicht stehen würden.15Justice 2:27(Wales, UK)Taken from the album „Always Working Class“ on Aggrobeat RecordsStreetpunk aus Wales, seit 1984 aktiv und seitdem pausenlos dabei. Working Class-Attitude, jede Menge Energie und jederzeit bereit, deine Stadt zu rocken!16Bar of the century 3:00(Fort Collins, CO, USA)Taken from the album „Greater Divides“ on Gunner RecordsMit ihrem dritten Album „Greater Divides“ sind ARLISS NANCY zum Quartett geschrumpft, bleiben aber doch ganz sie selbst und schreiben weiterhin die besten Americana-beeinflussten Rocksongs, die es zur Zeit gibt.17Fire in the air 4:52(Trier, Germany/London, UK/Luxembourg)Taken from the album „Vintage Hedonist“ on SumoRex„Kornelius Flowers ist ein Macher. Ein Mann mit einer Idee. Mit einem Gefühl. Ein Mann mit der Fähigkeit zur Umsetzung seiner musikalischen Instinkte, besser: Seiner Vision. Denn was er auf seiner aktuellen Platte in musikalischen Stein meißelt, das ist die Essenz dessen, was ihn selbst auf seinem gewundenen Weg durch das Leben als Musiker beeindruckt und geprägt hat.“ (Jörkk Mechenbier, LOVE A)18Heartache and hurt 2:47(Boston, MA, USA)Taken from the split 7“ with MODERN SAINTS on Gunner RecordsDAN WEBB AND THE SPIDERS haben seit ihrer Gründung 2009 vier Alben und eine Handvoll EPs und 7“s rausgebracht, der Großteil davon wurde über Gunner Records veröffentlicht.19Studentenrabatt 2:29(Cologne, Germany)Taken from the 7“ „Gegessen wird zuhause“ on Astroholz RecordsERNTE 77 spielen Post-Deutschpunk mit – dem Zeitgeist entsprechend – ironischen Texten, um Studenten und Asis gleichermaßen zufriedenzustellen.20Smile (feat. Guido Donot) 3:59(Münster, Germany)Taken from the album „Scrot ’em All“ on Ring Of Fire RecordsTief verwurzelt in den 90ern, schmettern SCROTEM ein inniges „Scrot ’em all!“ raus in die Moderne. Der Spaß an der Sache steht hier ganz klar im Vordergrund und überträgt sich direkt auf die Zuhörer.