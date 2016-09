01 BARB WIRE DOLLS Darby Crash 3:15

(Crete, Greece)

Taken from the album „Desperate“ on Motörhead Music/UDR

„Desperate“ verkörpert alles, was moderne, wilde Rockmusik ausmacht. BARB WIRE DOLLS werden alle Vorurteile gegenüber Frauen in der heutigen Rockmusik zerstören, denn ihrer kulturellen und musikalischen Direktheit kann sich niemand entziehen.



02High hopes 2:11(Halifax, Canada)Taken from the album „High Hopes“ on Rookie RecordsLIKE A MOTORCYCLE ist eine vierköpfige Punkrockband aus Halifax. Mit rauher und kraftvoller Energie bahnt sich der Sound seinen Weg durch frenetische Drums und kreischende Gitarren, begleitet von einem selbstironischen Grinsen in ihren Texten. Ihre Musik spiegelt die Persönlichkeiten der vier Frauen authentisch wieder.03Shame on your crew 3:35(Nord-Pas-de-Calais, France)Taken from the album „The Human Condition“ on Concrete Jungle RecordsFreunde von RANCID, THE DISTILLERS, DEADLINE oder auch LUNACHICKS werden mit der französischen Streetpunkband BURNING LADY ihre wahre Freude haben. Ihr neues Album „The Human Condition“ erscheint am 30.09.2016 auf Concrete Jungle Records.04The beat of conformity 3:21(Berlin, Germany)Taken from the album „The Beat Of Conformity“ on Angry VoiceEine Band aus Berlin, die sich mit ihrem Synthie-Punk deutlich vom Rest der deutschen Punkszene absetzt – politische und wütende Songs, die mal auf englisch, mal auf deutsch daherkommen.05R Beyond a shadow of a doubt 2:22(Madison, WI, USA)Taken from the EP „Love And Other Crimes“ on Pure Noise RecordsUnerfüllte Liebe und diverse Verbrechen – auf ihrer neuen EP „Love And Other Crimes“ behandeln die Kleinkriminellen mit den bunten Sturmhauben in sechs fröhlichen Songs einmal mehr die üblichen Themen und versuchen, die Herzen der Frauenwelt zu erobern.06A punk rock tale of woe 2:01(Huntington Beach, CA, USA)Taken from the EP „Got It Made“ on Rude Records/Bird Attack RecordsDie Band um Frontmann Mark Adkins präsentiert mit der EP „Got It Made“ ihre erste Veröffentlichung seit zehn Jahren – mitreißender und hyperaktiver Rotzlöffel-Punk aus Kalifornien.07Gods & glory 2:38(Sunderland, England/Montreal, Canada)Taken from the album „Warm Places“ on Little Rocket RecordsNach der Auflösung von LEATHERFACE und THE SAINTE CATHERINES schlossen sich Musiker beider Bands im Jahre 2013 zu MEDICTATION zusammen. Auf die Aufnahme von „Warm Places“ folgte jedoch der tragische Tod von Gitarrist Dickie Hammond. Man entschied sich trotzdem dafür, die Band fortzusetzen und das Album zu veröffentlichen.08Apple cider, I don't mind 1:57(Philadelphia, PA, USA)Taken from the album „Holy Ghost“ on Big Scary MonstersNach drei Alben präsentieren sich MODERN BASEBALL in Höchstform. „Holy Ghost“ ist ein unglaubliches Album, gefüllt mit Leidenschaft und Hooks, das demonstriert, warum MODERN BASEBALL aktuell zu den beliebtesten und am schnellsten wachsenden Bands der US-Punkszene gehören.09Conditional love 3:49(Chapel Hill, NC, USA)Taken from the album „Overseas“ on Lovitt RecordsMILEMARKER wurde im Jahre 1997 in Chapel Hill, NC gegründet. Später zog es die Band nach Chicago und auch Deutschland. Sie hat bislang mit Labels wie Jade Tree, Eyeball und Lovitt zusammengearbeitet.10Der Mann, der zweimal lebte 4:28(Münster/Rheine/Hamburg/Berlin, Germany)Taken from the album „Jalousie“ on TrocaderoDie Gruppe MESSER hatte sich zurückgezogen, trat in den letzten zwei Jahren nur vereinzelt auf, meist nicht im klassischen Rockkorsett. Still war es bei MESSER also nicht, und auch die Besetzung der Band änderte sich. In neuer Konstellation nahm die Gruppe das Nachfolgealbum zu „Die Unsichtbaren“ auf.11As days become years 4:23(Erfurt, Germany) Taken from the EP „Wüstenbrand EP“ on Funkotronic RecordsDie Katze ist ein geschmeidiges Wesen und kommt auf leisen Sohlen. Genau wie unser pelziger Freund folgt der Klang der „Wüstenbrand EP“ seiner ganz eigenen Charakteristik. KATZE COOKIE formt einen Mix aus Elektro, Funk, Wave und Rock, der mitunter verspielt oder gar ruppig daherkommt, doch dabei durchweg tanzbar bleibt.12Walverwandt 2:44(Düsseldorf/Cologne, Germany)Taken from the album „Was zählt“ on Tapete Records35 Jahre, nachdem Peter Hein und Xao Seffcheque FAMILY*5 gründeten, und zwölf Jahre nach dem letzten Album, erscheint mit „Was zählt“ endlich wieder ein neues Werk der Düsseldorfer Band.13By my side 2:19(Los Angeles, CA, USA)Taken from the album „Say It Out Loud“ on Hellcat RecordsKnapp zwei Jahre nach ihrem Debütalbum veröffentlichen die Kalifornier bereits ihr zweites Album. Auf „Say It Out Loud“ findet man eine energiegeladene Mischung aus Ska, Reggae und Punk, die einmal mehr von Tim Armstrong produziert wurde.14A fistful o’ roses 4:50(Sydney, Australia)Taken from the album „Sleepin’ Rough“ on FOUR FOURAuch das dritte Album der Australier bietet die gewohnte Mischung aus temporeichem Punkrock und klassischen Celtic Folk-Einflüssen. Mit dem Song „A fistful o’ roses“ protestiert die Band gegen die Aussperrungsgesetze ihrer Heimatstadt Sydney.15Don’t say sorry 3:19(Melbourne, Australia)Taken from the album „Terry HQ“ on Upset The RhythmDie Musik von TERRY lässt sich nur schwer fassen: Mehrstimmiger Sprechgesang, spröde Popmusik – man fühlt sich an die sperrig-melodiöse Musik des Englands der Mitte der Achtziger erinnert. Eine Band, die sich klar gegen den Nationalismus ihrer australischen Heimat positioniert.16Undertow 3:15(Milano, Italy)Taken from the album „Horns“ on Blues For The Red SunDas italienische Trio hat ihre bluesigen Inspirationen aus dem Delta des Mississippi entnommen und mit moderneren Sounds und Genres gemischt. Sie haben ihren eigenen Stil des rohen und dreckigen Blues gefunden. Stell dir vor, wie Robert Johnson mit einem jungen Jack White und den BLACK KEYS jammt!17Don’t waste your time on me 1:48(Münster, Germany)Taken from the album „I Don’t Belong Here Anymore“ on This Charming ManVon den ursprünglichen sechs Bandmitgliedern ist nur noch die Hälfte geblieben. Dass die Jungs sich davon nicht aufhalten ließen, beweist das neue Album. Die neuen Songs von GOODBYE FAIRGROUND bieten viel mehr als die Drunk-Punk-Country-Schublade, die bei ihnen oft eilig aufgerissen wird.18Motorbrain 1:34(Luzern, Switzerland)Taken from the album „Maximum PR“ on Moped City RecordsZum 40. Bandjubiläum war es an der Zeit, wieder ein Vinyl-Album zu veröffentlichen. Die englischen und schweizerdeutschen Songs halten sich hierauf die Wagschale. Der Punk, den wir seit Ende der 70er-Jahre aus der ehemaligen Gefängniszelle Zelle 12 des Sedel geimpft bekommen, wird in der eigenen Sprache an die Bergwände des Ländchens geschmettert!19These veins 3:30(Melbourne, Australia)Taken from the album „Bad Blood“ on This Charming ManBäm! Vier Dudes aus Australien föhnen dir schön die Falten aus der Hose. Lasst es euch gesagt sein: Die Band mit dem Quatschnamen hat es faustdick hinter den Verstärkern sitzen. Eine brillante Schnittmenge aus THE BRONX, TRASH TALK & 77er Punk. In Down Under ist die Band fett im Geschäft!20Cause for alarm 2:51(São Paulo, Brazil)Taken from the album „No Tomorrow“ on Rookie RecordsSTATUES ON FIRE veröffentlichen mit „No Tomorrow“ ihr zweites Album. Die zehn Songs klingen wie aus einem Guss, das heavy Riffing harmoniert mit Andrés Gesang – Melodie und Härte ergänzen sich perfekt. Rock/Metal trifft Melodic Punk.21Proletarian hung 2:25(Evreux, France)Taken from the EP „Inter Feces et Urinam Nascimur“ on DeadlightNUISIBLE kommt dir vielleicht neu vor, aber die Band besteht nicht aus Newcomern! Die zwei Gründungsmitglieder spielen ebenfalls bei der mächtigen französischen Metalcore-Band AS WE BLEED. Bitter, roh und brutal – so lässt sich ihr Sound am besten beschreiben. Eine perfekte Mischung aus ENTOMBED, DARKTHRONE und TRAGEDY.22Stadt im Glück 2:52(Türkismühle, Germany)Taken from the album „Schöne Welt“ on Fond Of Life RecordsMal voller Energie, dann wieder am Boden und bevor du es merkst, wieder mit ’nem rechten Haken in deinem Gesicht. „Schöne Welt“ ist keine 08/15-Scheibe, die du durchhörst und weglegst. Sie übt energiegeladen Kritik am Schweinesystem. Sie wurde mit viel Liebe zum Detail geschrieben und handgemacht produziert – eingängige Melodien, die in rauer Sprache vom Großen und Kleinen sprechen.23Indiehacken 2:36(Berlin, Germany)Taken from the album „Mucker, Booker, Wichtigtuer“ on Bakraufarfita RecordsBlutige Knie tun weh. Nicht nur denjenigen, die sich aufs Maul legen, sondern auch jenen, die dabei zusehen und zuhören. Till und Timo legen den Finger in die Wunde. Immer wieder und wieder.24Deine Mitarbeiter 3:00(Göttingen, Germany)Taken from the album „Egal wohin“ on PhonectorEin Löffel Melancholie, eine Prise gut gereifte Wut, drei Gitarren, ein Bass und ein Schlagzeug. Zu hören, während man auf dem Kraterrand eines aktiven Vulkans tanzt oder zum tiefsten Punkt der Welt taucht. Erzählungen vom Suchen nach dem Hinterausgang, gnadenloser Selbstüberschätzung, durchgeknallten Chefs und vielem mehr.25Iron man 2:42(Münster/Osnabrück, Germany)Taken from the album „un/stable“ on Powder Shed RecordsIm Proberaum in einem ehemaligen Munitionslager und auf vielen Shows haben C4SERVICE eine explosive Mischung entwickelt. Verenas markante Stimme erledigt den Rest. „un/stable“ gibt’s als 180 g-12“-EP und Download.26Liebe Nachbarn 2:26(Lippstadt, Germany)Taken from the album „Das ist keine EP“Im Februar 2016 produzierte und veröffentlichte DELICIOUS GRANDMA, ohne jegliche Vorerfahrung, ihre erste Fünf-Track-EP selbst.