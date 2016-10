01 THE SYSTEMADDICTS Christies Beach 3:42

(Adelaide, Australien)

Taken from the album „Broken Hearted On The Nullarbor“ on Off The Hip Records

www.fb.com/offthehiprecords

www.thesystemaddicts.bandcamp.com



Die „Systemabhängigen“ sind zu sechst und alle noch ziemlich jung, die Band ist quasi „Familienangelegenheit“, und so tragen Kaeli, Liam und Rory nicht zufällig den Nachnamen Convey, sondern sind Geschwister. Dazu kommen Jamie, Tasman und Elliot. „Broken Hearted On The Nullarbor“ ist ihr drittes Album.



02Staring At The Wall 4:12(Freiberg)Taken from the album „Two Verses“ on W.I.F.A.G.E.N.A. RecordsMit „Two Verses“ ist gerade das dritte Album der sträflich unterschätzten Band erschienen. TINY GHOSTS sind genau das Richtige für dich, wenn du Bob Mould, HÜSKER DÜ und WIPERS liebst.03Freedom 3:05(Kopenhagen, Dänemark)Taken from the album „Freedom“ on Bad Afro RecordsAn der Klangfarbe der 2001 gegründeten Band hat sich auch auf dem neuen Album „Freedom“ nichts geändert: mächtig psychedelischer Garage-Rock mit heavy Einflüssen aus Stoner- und Space-Rock.04You had your chance 2:49(Adelaide, Australien)Taken from the album „Chewing Out Your Rhythm On My Bubblegum“ on Off The Hip RecordsRotziger Girl-Punk mit reichlich Melodie und einem Hang zu Teenie-Schmachtfetzen, Jeans und Streifenshirt scheint der Stagedress der Band zu sein. THE RUNAWAYS, JOAN JETT & THE BLACKHEARTS und THE MUFFS kommen da in den Sinn.05Weighed down 2:47(Exeter, UK)Taken from the album „Birth/Death“ on One Little IndianAuf „Birth/Death“ sind die Engländer bei einem Soul/Rock/Pop-Mix angelangt, der mehr an Marvin Gaye als an Chuck Berry und Little Richard erinnert. Die Songs sind alles zeitlose Soul-Rocker par excellence und atmen einen begeisternden und glaubhaften Fifties/Sixties-Spirit.06No time 4 you 2:33(Kaiserslautern)Taken from the album „Unexpected Gift“ on Rookie RecordsSieben Jahre dauerte es von der ersten Probe bis zur Veröffentlichung. Und man hört den 20 Liedern an, dass die Band viel investiert hat. KICK JONESES schenken sich und uns ein neues Level an Songwriting, Text, Gesang und Arrangements.Der musikalische rote Faden dieser Platte ist, dass es keinen gibt.07Phallocentric 2:33(London, UK)Taken from the album „Talk Of Violence“ on Bomber MusicDer Bandname nimmt Bezug auf die „Pétroleuses“, Frauen aus der Arbeiterklasse, die angeblich während der Zeit der Pariser Kommune 1871 die Häuser der Reichen mit einer Art Molotowcocktail in Brand steckten. Ihre Musik beschreiben sie als „raging feminist post hardcore from South East London“.08Lead feet 3:38(Blackpool, UK)Taken from the album „Be Nothing“ on Pure Noise RecordsSchwermut und sanfte Melancholie sind mögliche Übersetzungen des EP-Titels „Saudade“ der jungen britischen Band BOSTON MANOR. Zusammen mit BASEMENT und MOOSE BLOOD sind sie die relevantesten Vertreter der neuen Welle englischer Pop-Punk/Emo Bands, „Be Nothing“ ist ihr erstes Album09Always the rebel 3:25(Winston-Salem, NC, USA)Taken from the album „The Cross And The Switchblade“ on Gunner RecordsMelodischer Punkrock amerikanischer Prägung mit rauhem Gesang und treibenden Songs. Wer heiseren Midtempo-Punkrock im Stil von HOT WATER MUSIC oder GET DEAD mag, ist hier genau richtig.10The garden 2:54(Austin, TX, USA)Taken from the album „Hearts & Arrows“ on Ring of Fire RecordsDas fünfte Album von NOWHEREBOUND ist das bisher punkigste, aber auch die bandtypischen Folk-Elemente kommen nicht zu kurz. Gute Produktion, eingängige Melodien und die Reibeisenstimme des Ex-BORN TO LOSE-Sängers Chris Klinck zeichnen „Hearts & Arrows“ aus.11Keine Zeit für Zärtlichkeit 3:28(Leipzig/Stuttgart)Taken from the album „Es geht sich aus“ on This Charming Man RecordsDas zweite Album der Stuttgarter Post-Punk-Band erscheint am 04.11. auf This Charming Man Records – und in England wird es via Harbinger Sound (SLEAFORD MODS) veröffentlicht. Und das will was heißen.12Nicht mehr da 4:56(Nürnberg)Taken from the album „Palm Beach“ on Tapete MusikLOVE A-Sänger Jörkk sagt über das HEIM-Debüt „Palm Beach“: „Album des Jahres-Alarm!“ Und: „Diese Band kann einfach alles!“ Glauben wir ihm!13Einer von euch 2:48(Tauberbischofsheim)Taken from the album „Oben bleiben“ on MetalSpiesser14 Tracks irgendwo zwischen Megahit und sperrigen Punkrock-Hymnen. Auf den Punkt gebrachte Songs, deren stilistischen Spagat man auch als intellektuellen, alternativen Punk bezeichnen kann. Ein Debüt, das eigentlich keines ist!14Rise 3:22(Glasgow, UK)Taken from the album „Venceremos“ on Drakkar RecordsIhre Musik beschreibt die schottische Band so: „Unser Sound ist beeinflusst von Punkrock, Ska, Folk, irischer und schottischer traditioneller Musik und sogar von ein paar Funk- und Jazz-Grooves.“ Dazu kommen engagierte, politische Texte.15Take an end 3:03(Berlin)Taken from the album „Our Brew“ on Long Beach RecordsMitglieder von THE OFFENDERS und THE REAL McKENZIES trafen sich in Berlin-Kreuzberg und gründeten BREW36. „Drinking in the streets of Kreuzberg“ ist das Motto, gespielt wird ehrlicher Punk-Rock’n’Roll. „Our Brew“ ist das Debüt-Album.16Desinfektor 1:52(Innsbruck, Austria)Taken from the album „Moshburger“ on This Charming Man RecordsDie Österreicher sind spätestens mit ihrem neuen Album „Moshburger“ zu einer veritablen Größe in der europäischen Neo-Thrash-Szene gewachsen. Produziert von Andy Classen (ex-HOLY MOSES), ist es ein echtes Brett und nochmal eine deutliche Steigerung zum Debüt.17Flies 3:37(Portland, OR, USA)Taken from the album „Only Ghosts“ on Relapse RecordsRED FANG sind auf „Only Ghosts“ ernster, heavier und dunkler als je zuvor. An Wucht und Melodie hat das Quartett keinen Deut verloren und es gibt immer noch diese unwiderstehlichen Hooks, für die sie geliebt werden.18Dead ringer 2:59(Oldham County, KY, USA)Taken from the album „Laugh Tracks“ on Pure Noise RecordsDie aus Kentucky stammende Band präsentiert auf ihrem Debütalbum „Laugh Tracks“ eine Version von Hardcore, die so gar nicht zum Lachen ist: wütend, laut und brutal.19Das Versteck 3:30(Berlin/Bochum/Münster/Brighton)Taken from the EP „Schalen des Zorns“ on Cargo RecordsDeutschsprachig, angepisst und selbstkritisch lauert man auf die Chance, dir die Zähne tief ins Fleisch zu rammen. DIE NEGATION ist messerscharf, macht keine Gefangenen. DIE NEGATION beißt zu und lässt nicht mehr los.20Just A Ride (Pt. 1) 1:48(Bingen)Taken from the album „Taped!“ on Keep It A Secret Records„Taped!“, die vierte EP von BLANK WHEN ZERO, enthält acht neue Stücke. Komplex und knapp arrangierter Hardcorepunk mit Anarcho-, Crust- und Thrashelementen. Die mehrstimmigen Textsalven sind selbstreflektierender, ironischer und sarkastischer Art.21Gemeinsam werden wir zum Flächenbrand 4:53(Reut)Taken from the album „Urlaub in der BRD“ on Coretex RecordsDIE DORKS releasen ihr fünftes Album „Urlaub in der BRD“ am 21. Oktober. „Gemeinsam werden wir zum Flächenbrand“ schafft Einblicke ins Reisegepäck: Punkrock alter Schule trifft auf Metal, Ska und ehrliche Texte.22Fools on parade 2:43(Ludwigsburg/Stuttgart)Taken from the album „Auf dem Weg durch die Zeit“ on KBLA RecordsDie Band aus dem Stuttgarter Raum gibt’s seit 2012, und geboten wird Punkrock mit vorwiegend deutschsprachigen Texten – manchmal um die Ecke gedacht und gespielt, und mit Herz und Attitüde rausgebrüllt.23Nausea TV 2:32(Flensburg)Taken from the album „Bunkerschelle“ on Plastic BombFlensburg-Inzest at its best! Fünf Menschen, unter anderem bekannt aus Bands wie MR. BURNS, MESS//AGE, OI!TERCREME und diversen anderen, haben sich vor zwei Jahren zusammengetan, um Punk auf deutsch zu machen. Angepisst, dreckig und auch mal melodisch wird auf alles gekotzt, was nervt.