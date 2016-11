01 THE MONSTERS Not enough 1:31

(Bern, Schweiz)

Taken from the album „M“ on Voodoo Rhythm Records

http://www.voodoorhythm.com/

http://www.themonsters.ch/



Zum 30. Geburtstag feiern sich Beat-Man und die MONSTERS selbst mit dem neuen Album „M“ und ergänzend auch noch mit einer Compilation, auf der sie von befreundeten Bands gecovert werden.



02Sterne 2:54(Hamburg/Frankfurt)Taken from the album „Glitzer auf Beton“ on Tapete RecordsDie Hamburger Indieband SCHROTTGRENZE veröffentlicht im Januar mit „Glitzer auf Beton“ ihr erstes Album seit 10 Jahren. Auf der Ox-CD gibt’s vorab einen Song als Appetizer.03Endless love 2:09(Chicago, IL, USA)Taken from the album „Endless Love“ on Shit In Can RecordsMit seiner Debüt-LP präsentiert Dan Rico seinen ganz eigenen Sound zwischen Punkrocksongs und Liebesballaden. Garage-Punk mit Glam-Kante, für Fans von Dan Sartain und Jay Reatard. 2017 wird er in Europa auf Tour sein.04Across The Sea 2:51(Edmonton, Alberta, Kanada)Taken from the album „The Great Divide“ on Gunner Recordshttp:// www.fb.com/owlsbynature Mit „The Great Divide“ haben OWLS BY NATURE gerade ihr neues Album veröffentlicht. Der kraftvolle Mix aus Punk, Pop, Country und Folk verbindet Melancholie mit Glückseeligkeit. Musik mit Herz und Emotionen.05He’s trouble 3:14(San Francisco, CA, USA)Taken from the album „Quite Contrary“ on Alternative TentaclesDie 1991 in San Francisco gegründete Gay-Punk-Band meldet sich mit dem ersten Album seit 2009 zurück. Wundervoll melodiöse Musik trifft auf smarte Texte mit so schönen Zeilen wie „... now I sit down to pee. Is this what it’s like to get old?“06I’d rather be in California 2:42(Newcastle, England)Taken from the album „Don’t Believe Everything You Think“ on Twenty Stone Blatt RecordsMAIN GRAINS sind die neue Band von Danny McCormack (Ex-WILDHEARTS & YOYOS), Ben Marsden (Ex-MODERN DAY DUKES), JJ Watt (Ex-SPILL 16, Ex-WHISKEY HAZE) und Ginna Rhodes (E-PSYCHOBABYLON, EX-PHLUID). Als „Northern Punk Rock“ bezeichnen sie ihre Musik zwischen Power-Pop und Punkrock, „Don’t Believe Everything You Think“ ist ihr erstes Album.07Do you think I am lying 3:41(Falkirk, Schottland)Taken from the album „Dangerous Minds“ on Twenty Stone Blatt RecordsTHE MEDIA WHORES klingen auf „Dangerous Minds“, ihrem dritten Album, wie eine smarte Mischung aus STOOGES, HEARTBREAKERS, NEWTOWN NEUROTICS und YOUTH BRIGADE. Lesenswert sind auch die kritischen, politischen Texte.08Angry Mandrill 2:39(Weilheim)Taken from the album „A Tale Of Rock’n’Roll“ on Bastard RecordsBASTARDBABES zelebrieren auf ihrem Debüt Album „A Tale Of Rock’n’Roll“ schnörkellosen Bastard Punk’n’Roll. Danko Jones lässt grüßen.09Moon over Moscow 2:22(Stockholm, Schweden)Taken from the compilation V.A. „Lost Heimweh“ on Rookie/Kidnap Records„Moon over Moscow“ ist der Opener der 10“ mit PASCOW-Coversongs, die der „Lost Heimweh“-PASCOW-DVD Dokumentation beiliegt und gleichzeitig auch als Film-Soundtrack dient.10Pretenders and Liars 3:49(Stockholm, Schweden)Taken from the album „Pretenders & Liars“ on Bolero RecordingsDie vier Schwedinnen verbinden auf ihrem zweiten Album klassischen Pop-Punk mit einer gewissen Hardrock-Prise. Wer auf BAMBIX und THE BABOON SHOW steht, ist hier bestens aufgehoben.11Otherwise 2:38(Paris, Frankreich)Taken from the album „From The Storm“ on Contra RecordsLION’S LAW sind Vorzeigeskinheads aus Paris, mit unverrückbarer S.H.A.R.P.-Attitüde. Soeben ist ihr zweites Album „From The Storm“ erschienen, und auf dem präsentieren sich die Franzosen tight, hard & smart: REJECTS und UPSTARTS lassen grüßen!12Master 2:47(Stavanger, Norwegen)Taken from the self-titled album on Fysisk FormatDie Norweger klingen, als schrieben wir das Jahr 1983 und nicht 2016. DISCHARGE und CONFLICT sind hier nicht weit, wobei man durchaus hört, dass seitdem die Musikwelt mit der nordischen Version von Black Metal revolutioniert wurde.13Leuchtturm 3:34(Marburg)Taken from the album „Die Stille schreit nicht“ on Midsummer RecordsMit „Die Stille schreit nicht mehr“ liefern TODD ANDERSON ihr mittlerweile drittes Album ab und bleiben dabei ihrer ganz eigenen Interpretation aus Punk, deutschsprachigem Hardcore und ruhigen, melodischen Momenten treu.14Surrender denied 3:26(Niedersachsen)Taken from the album „Surrender Denied“ on Demons Run AmokMit „Surrender Denied“ bringen die deutschen Hardcore-Helden der Neunziger endlich ihr langerwartetes, neues Album heraus.15Sneak in the dark 2:11(Berlin)Taken from the 7“ „Tomatenplatten 004“ on TomatenplattenDie neue Single der EINERBANDE entstand mit Hilfe der Gastmusiker Torsten Scholz und Bernd Kurtzke (BEATSTEAKS) sowie Andi Bukelini und Uli Sailor (TERRORGRUPPE, TUSK). Der Song hier in den Worten von „Bandboss“ Thomas Götz: „Orientierungslosigkeit bei minderer Helligkeit unterlegt mit den Lieblingsakkorden F/G/C/a/d/e“16Frauke Petry, Hurensohn 2:57(Polizeiburg)Taken from the album „Anwohner raus!“ on Gunner RecordsGut drei Jahre nach „Aufschwung“ gibt’s von SCHEISSEDIEBULLEN jetzt den Nachfolger „Anwohner raus!“. SCHEISSEDIEBULLEN liefern einen Rundumschlag gegen alles, was gerade so schiefläuft, und das ist leider ziemlich viel.17Mofa Mofa 1:05(Flensburg)Taken from the album „2 Takte für ein Halleluja“ on Wiewaldi TonträgerKAVALIERSTART ist Flensburgs einzige und deshalb auch mit Abstand beste Mofa-Punk-Kapelle. Mit Apfelkorn- und Ibuprofen-Attitüde wird auf „Zwei Takte für ein Halleluja“ losgeknattert, wie es sich für Mofa-Punks gehört.