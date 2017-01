Das Artwork der CD stammt von Robert Rittermann.

01Unterwelt 4:00(Bordeaux, France)Taken from the album „Unterwelt“ on Manic Depression RecordsTHE DOCTORS ist ein Duo, das Einflüsse aus Post-Punk und Cold Wave verbindet. Ihr Sound ist hypnotisch, industriell und kalt. Nach zahlreichen Touren und Festivalauftritten in Europa erschien nun ihr neues Album „Unterwelt“ auf Manic Depression Records.02No light 3:09(Stockholm, Sweden)Taken from the album „Framework“ on Tapete Records„Framework“, das zweite Album der schwedischen Band, ist ein faszinierendes, bestens produziertes Meisterwerk des dunklen Post-Punk, frei von falschem Pathos, deutlich in den Achtzigern verwurzelt, aber auch erkennbar aus der Gegenwart stammend.03Sugar 3:53(Malmö, Sweden)Taken from the self-titled Album on Lövely RecordsMit TRUE MOON leben Sängerin Karolina Engdahl und Bassist Tommy Tift von VÅNNA INGET ihre Eighties-Obsession aus, unterstützt von drei weiteren Musikern. Karolina lässt ihre Stimme ganz neue Regionen erkunden und erweist sich als veritables Siouxsie Sioux-Double. Ihr Debüt ist gerade auf Lövely Records erschienen.04The joke is on the sun 3:41(Ljubljana, Slovenia)Taken from the album „Heaven Is An Empty Room“ on Noise Appeal RecordsIT’S EVERYONE ELSE, das sind Pika Golob und Lucijan Prelog. Und die beiden überfluten dich mit einer Mischung aus Noise, Hardcore, Industrial und Pop, die aber trotz aller Schwere immer einen verspielten Unterton beibehält.053 AM 2:42(Düsseldorf, Germany)Taken from the album „Worlds Unknown“ on End Hits RecordsDas neue Album „Worlds Unknown“ der Band aus Düsseldorf kommt am 10. März auf End Hits Records. Es ist das erste Lebenszeichen seit der Split-EP mit EMPOWERMENT von 2014.06End transmission 2:10(San Francisco, CA, USA)Taken from the album „In The End“ on Red Scare/Gunner RecordsNach zwei Jahren Bandpause meldete sich das kalifornische Quartett letzten Sommer wieder zurück. Nun haben sie mit „In The End“ ihr viertes Album am Start.07I don’t remember 2:12(Leeds, England)Taken from the album „Sliced and Diced“ on Damaged Goods Records„A gang of c***s from a desolate land“ – so betitelt sich die Band aus England selbst. Ihr drittes Album „Sliced And Diced“ erscheint im März 2017 auf Damaged Goods.08Fix my brain 2:07(Bilzen/Aarschot, Belgium)Taken from the album „My Latest Popstar Crush“Die belgischen Garagepunker, die unter anderem schon mit Bands wie den COSMIC PSYCHOS, L7 oder THE AINTS die Bühne geteilt haben, präsentieren mit „My Latest Popstar Crush“ ihr zweites Album.09Nigredo 3:19(Madrid, Spain)Taken from the album „Sentido Del Espectaculo“ on Slovenly RecordingsDie Band aus Madrid fand sich 2011 zusammen, 2014 veröffentlichten sie ihr Debüt „Sentido Del Espectaculo“, und nun sollte dem Vierer international etwas mehr Aufmerksamkeit zuteil werden, denn mit Slovenly hat sie für das neue Album „Sentido Del Espectaculo“ ein Label mit Sitz in Reno, Amsterdam und Berlin gefunden.10Life of violence 3:27(Utrecht, Netherlands)Taken from the album „Hollowlands“ on Ring of Fire RecordsOb eingängige Punkrock Songs, tanzbarer Ska oder auch dreckiger Reggae, man merkt den vier Niederländern ihre jahrzehntelangen Banderfahrungen zu jeder Sekunde an. Der oftmals eingesetzte Wechselgesang der beiden Hauptsänger verleiht dem Ganzen noch das gewisse Etwas.11Kein Argument 2:32(Berlin, Germany)Taken from the album „Unter Druck“ on Concrete Jungle RecordsDas Val Sinestra ist ein kleines und ruhiges Nebental des Unterengadins im Bezirk Inn des Kantons Graubünden der Schweiz. Außerdem ist VAL SINESTRA eine Hardcore-Rock’n’Roll Band aus Berlin, die live und auf Platte eher einem Hurrikan gleicht.12Angekommen 3:24(Düsseldorf, Germany)Taken from the self-titled album on Kidnap MusicDeutschsprachiger Hardcore hat in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung genommen, was nicht zuletzt an der inhaltlichen und musikalischen Emanzipation von internationalen Größen liegt. Und genau dies trifft auch auf BLUT HIRN SCHRANKE zu.13Digitale Revolution 3:08(Düsseldorf, Germany)Taken from the EP „edition S-----E“ on Fette Ziegenbutter ProduktArt-Hardcore-Punk aus der Modestadt. Straighter deutschsprachiger Punkrock, extrem tanzbar. Der rhombenförmige Punkrock-Soundtrack zu einer brennenden Königsallee.14Downward spiral 2:30(Brooklyn, NY, USA)Taken from the album „Here Comes The Hangover“ on WTF RecordsMit „Here Comes The Hangover“ liefern SCARBORO aus Brooklyn eine knappe halbe Stunde voller eingängiger, kompakter Punk-Songs, beeinflusst von Bands wie BAD RELIGION, DESCENDENTS und AGNOSTIC FRONT.15Vanishing values 3:02(Munich, Germany)Taken from the album „Vanishing Values“ on Bird Attack RecordsEin bisschen Skatepunk hier, ein bisschen Thrash Metal da ... STRAIGHTLINE lassen sich in keine Schublade stecken und das jetzt schon seit fast 20 Jahren. Für Fans von NOFX bis Fans von KREATOR ist eigentlich für jeden was dabei.16Not a care in the world 2:44(Bielefeld, Germany)Taken from the self-titled EP on Fond Of Life RecordsSie lieben die THERMALS, JAWBREAKER, TEXAS IS THE REASON und die ERGS! Aus dieser gemeinsamen Leidenschaft haben sich Kestner, Tobi und David 2013 in Bielefeld zusammengetan und MODERN SAINTS gegründet.17Crossed your plans 3:17(Hamburg, Germany)Taken from the EP „Total EscalationStreetpunk, Hamburg, Debüt-7“-EP, 300 Exemplare, Download-Code, rotes Vinyl, Gründung 2012, vier Songs, D.I.Y., Saufen.18Das letzte Hemd (feat. Dirk Jora) 2:59(Münster, Germany)Taken from the album „Schnaps & Liebe“ on Ring Of Fire RecordsReggae, Ska, Punk & Rock vereinen MACSAT auf ihrem neuen Album „Schnaps & Liebe“. Hierfür konnten sie eine Menge toller Gastsänger gewinnen, z.B. von RANTANPLAN, EL BOSSO, NOWHEREBOUND oder wie in diesem Fall von SLIME!19Blauer Tukan 3:48(Krefeld/Cologne, Germany)Taken from the album „Ich glaube das Frettchen und der Weihnachtshermaphrodit“ICH GLAUBE DAS FRETTCHEN aus Krefeld und Köln spielen Punk&Roll in klassischer Schlagzeug-Bass-Gitarre-Alle-singen-mit-Besetzung. Zumindest wenn die dran denken. Sie mögen vor allem BEATLES u. WEEZER.20Sexistische Frauen 3:35(Hamburg, Germany)Album coming soonG31 gründeten sich 2015 in Hamburg. Ihr Stil: Oldschool und Deutschpunk. Wichtige Einflüsse sind SLIME, RAZZIA, BUT ALIVE und NEUROTIC ARSEHOLES. Auf Klischees und Phrasengedresche haben G31 keinen Bock.21Zerstörer 2:58(Obertshausen, Germany)No album yet, for more info go toMarco Pleil wurde mal als „der Billy Bragg von Frankfurt“ bezeichnet, und weiter hieß es: „Dazu spielt er auf seiner Gitarre kein Lagerfeuergeklampfe, sondern eine schillernde Rockgitarre, die irgendwo zwischen dem frühen David Bowie und spätem Postpunk rumbrummt.“ Das kann man so stehen lassen.