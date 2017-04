Das Artwork der CD stammt von von Mónica Fernandes

www.fb.com/mohicantoons



01Nichts ist leicht 3:59(Trier/Köln/Hamburg, Germany)Taken from the album „Nichts ist neu“ on Rookie Records„Schweiß, Tränen und emporgereckte Fäuste ... Datt is Punk, verstehste? ... Aber es geht um weit mehr als dieses „Das-Bier-ist-alle-Gefühl“ ... Es geht um Gefühle. Um alle. Mäandernde Melancholie und präziser Pop.“ Sagt Dirk Bernemann.02Miracle of sin 3:59(Melbourne, Australia)Taken from the album „Disasterpiece“ on Kasumuen RecordsPower-Pop-Rock-Supergroup aus Melbourne, bestehend aus ehemaligen Mitgliedern von SPLATTERHEADS, RIPE, POWDERMONKEYS und GUTTERSNIPES. „Disasterpiece“ ist das erste Album des Vierers, erschienen auf Kasumuen Records.03Something critical 3:08(Dublin, Ireland)Taken from the self-titled album on Big Neck RecordsDreiköpfige Garage-Combo aus Dublin, vor zwei Jahren gegründet in Nachfolge der CHEAP FREAKS. Robert Brady, Al Dodd und Brian Gallagher orientieren sich gleichemaßen Sixties-Garage-Punk und Seventies-Hardrock und konnten Jim Diamond als Produzenten ihrer Debüt-LP gewinnen.04That’s not you 2:50Rotterdam, Netherlands)Taken from the album „Make Your Own Kind Of Music“ on Shield RecordingsIn den Reihen der Band aus Rotterdam finden sich (Ex-)Musiker von APERS, GIANT EAGLES, THE BAT BITES und mehr. Großartiger Pop-Punk mit einem grandiosen Songwriting von Frontmann Marien Nicotine.05Your fault 1:43(Melbourne, Australia)Taken from the self-titled album on Slovenly RecordingsAustralischer Pop-Punk mit starkem Garage-Einschlag, für Fans von DICKIES oder NEW BOMB TURKS. BRAD POT vereinen auf ihrem selbstbetitelten Debüt Gegensätze und beweisen in 24 sprunghaften Minuten ihre Vielseitigkeit.06PCH 101 2:47(Cologne, Germany)Taken from the album „Heartbreaks And Milkshakes“ on Rookie Records„Heartbreaks & Milkshakes“ ist eine Pop-Punk-Perle über Herzschmerz, Black-Metal-Girls und den Wiedereinzug bei den Eltern. Die sehnsüchtige Up-Tempo Highway-Hymne „PCH 101“ handelt von den vielen US-Touren und Eskapaden der Band.07Una noche más 2:54(Rosario, Argentinia)Taken from the album „Es Tiempo“ on Despabila Records2011 in Rosario, Argentinien gegründet, brachten RADICAL RADIO 2015 ihr Debüt-Album „Es Tiempo“ auf Despabila heraus. Ihren melodischen Punkrock präsentieren sie im April/Mai diesen Jahres auf Europa-Tour.08Are you with me 2:08(Amsterdam, Netherlands)Taken from the album „Basement Style“ on Ring Of Fire RecordsDieser Song ist vom ersten Album „Basement Style“ von 2001, als die Band noch in Boston ansässig war. Damals nur als CD erschienen und lange nur zu Sammlerpreisen zu bekommen, erscheint das Album nun mit neuem Artwork auch zum ersten Mal als LP und MC.09I’ve had enough 2:42(Winterthur, Switzerland)Taken from the album „Flamingo“ on Concrete Jungle RecordsFünf Jahre nach ihrem letzten Album melden sich THE PEACOCKS zurück und liefern mit „Flamingo“ ihr mittlerweile achtes Studioalbum ab. Extrem catchy und groovig präsentiert sich ihre vielleicht bisher spannendste Platte.10Older than sin 3:10(Portland, OR, USA)Taken from the album „The Spark“ on The Instrument VillageDie Welt ist ein Pulverfass, doch wer hält das Streichholz? Die Antwort darauf haben THE BUILDERS AND THE BUTCHERS nicht, dafür lotet das Quintett auf „The Spark“ den schmalen Grat zwischen Funke und Flächenbrand aufs Spannendste aus.11Scheusal von Oldenburg 2:19(Berlin, Bochum, Münster, Germany/Brighton, UK)Taken from the album „Herrschaft der Vernunft“ on Cargo RecordsDeutschsprachig, angepisst und selbstkritisch lauert man auf die Chance, dir die Zähne tief ins Fleisch zu rammen. DIE NEGATION ist messerscharf, macht keine Gefangenen. DIE NEGATION beißt zu und lässt nicht mehr los.12Run until you’re out 3:45(Brooklyn, NY, USA)Taken from the album „Man Bites Dog“ on LabelshipCINEMA CINEMA veröffentlichen mit „Man Bites Dog“ ihr viertes Album. Wuchtige Gitarren, abstrakte und vielschichtige Riffs, umgeben von gnadenlosen Vocals und heftigen Drums; laut, roh und emotional, wie aus einer anderen Dimension.13Pickle 4:30(Melbourne, Australia)Taken from the album „Lucid Again“ on This Charming Man RecordsIn Australien gehören sie bereits zu den Großen, und auch in Europa sind CLOWNS fleißig dabei, sich einen Namen zu machen. Mit neuem Album „Lucid Again“ im Schlepptau machen die Punkrocker aus Melbourne diesen Sommer Europa unsicher.14Space cock rocket 5:06(Regensburg, Germany)Taken from the album „Sweet Shiny Swan“ on Ghost Town NoizeDas selbsternannte Trashrock-Trio um Frontfrau Heike liefert mit dem zweiten Album „Sweet Shiny Swan“ eine vielseitige Platte, die sich gekonnt das Beste aus Grunge, Garage und auch Power-Pop-Rock herauspickt und neu verpackt.15Down at the parking lot 2:38(Cologne, Germany)Taken from the album „Close To The Borderline“ on Wolverine Records„Close To The Borderline“, das ist brachialer Hardcore, treibender Rock’n’Roll und eingängiger Punkrock. H-BOMB HOLIDAY CAMP haben aus 40 Jahren Punkrock ihren individuellen hochprozentigen Schnaps gebrannt.16Camp Dee 1:50(Kiel, Germany)Taken from the album „Clowns in Wut“ on Gunner RecordsEine dieser Bands, die nichts ernst nimmt, aber ständig angepisste Moralpredigten hält und sich dabei besonders witzig vorkommt. 2017 kommt das neue Album auf Gunner Records. AFFENMESSERKAMPF. Dümmer als Du. Affenmesser-Attitude.17The syringe 1:51(Blansko, Czech Republic/Stuttgart, Germany)Taken from the album „False Flag“„False Flag“ ist ihre erste komplett politische EP. „Siren song of the government“ handelt von korrupten Regierungen, „The syringe“ erzählt von einer drogenabhängigen Mutter von zwei Kindern, die zum Opfer der Pharmaindustrie wurde.18Hey (All or nothing) 1:16(Lübeck, Germany)Taken from the album „All Or Nothing“ on Attacking Martians RecordsDie Beteiligten waren früher unter anderem bei MEDFIELD, MA und MOLE. Feinster Indierock seit 2005.19Wolf 4:10(Berlin, Germany)Taken from the album „Island Of Lost Souls“ on Tonetoaster RecordsWar es zuletzt eher still um Pascal Briggs geworden, ist er nun mit „Island Of Lost Souls“ zurück. Ein Kompendium von Songs mit illustren Gastmusikern, entstanden an den verschiedensten Orten. Ehrlich, vielfältig und verdammt gut!20Wenn ich biere dann weinst du 2:24(Altenburg, Germany)Taken from the album „Balla Balla nach Walhalla“ on Spirit Of The Streets RecordsFRÜHSTÜCKSPAUSEs teils schlüpfrigen Funpunk gibt es nunmehr seit 14 Jahren. Zwischen Kontralyrik und versteckter Gesellschaftskritik ist auch auf ihrem fünften Album „Balla Balla nach Walhalla“ für jeden etwas dabei.21Megalodon 2:35(Berlin, Germany)Taken from the album „Dead Eyes“WAR WITH THE NEWTS ist eine international besetzte Grunge-Band aus Berlin. Gegründet Ende 2016, erschien im März 2017 die Debüt-EP „Dead Eyes“: Melodischer, aber dennoch harter Grunge vom Feinsten!22Broken 3:53(Erfurt, Germany)Taken from the album „The Story Of Frank Tranquill“ on Daredevil Records„The Story Of Frank Tranquill“ erzählt die Geschichte eines Protagonisten, der von Paranoia, Selbstzweifel, Aggression, Eifersucht, Drogen, Alkohol und den Tiefen seiner eigenen kaputten Seele immer wieder heimgesucht wird.23Pitchforks and torches 3:17(Berlin, Germany)Taken from the album „First Gear“Ihre erste EP „First Gear“ (2016) bietet vier knallharte Punkrock Songs. Derzeit wird in der Hauptstadt fleißig am ersten Album gefeilt, das im Sommer 2017 erscheint.