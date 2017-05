Das Artwork der CD stammt von von Christian Murzek (Foto ©Erik Sacher)

01.Boil yer blood 3:25(London, UK)Taken from the album „Super Natural“ on Hound Gawd! RecordsJim Jones kennt man von THEE HYPNOTICS, THE JIM JONES REVUE, BLACK MOSES und THE URBAN VOODOO MACHINE. Er erfindet sich immer wieder neu, aber stets steht dreckiger Rock’n’Roll im Vordergrund.02.It’s ok to love DLDGG 3:13(Hamburg, Germany)Taken from the album „It’s OK To Love DLDGG“ on Tapete RecordsDas neue DLDGG-Album mit elf Pop/Bubblegum/Beat/Punk/Soul-Krachern erscheint Mitte Juli. File under: MADNESS auf Cola-Light/TVPs + Orchester/Self-Made Wigan Casino/Sui generis.03.Unterwegs 3:41(Berlin, Germany)Taken from the album „Unter Kannibalen“ on Sounds of SubterraniaSepp, Dietmar, Markus, Tom und Stunk sind ES WAR MORD und spielen Punk. Ihr Album „Unter Kannibalen“ ist deutscher Punkrock, der klingt, als sei da eine Band 1985 in Hamburg naiv und neugierig in eine Zeitmaschinenkapsel gestiegen und 2016 in Berlin herausgeklettert.04.Idioten der Saison 1:54(Hamburg, Germany)Taken from the album „Schackilacki“ on Amigo RecordsEndlich Nachschlag für die große MONTREAL-Fangemeinde. Nach drei Jahren Pause erscheint mit „Schackilacki“ das sechste Album: super eingängiger Pop-Punk mit ordentlich Drive und Spielfreude, großartigen Melodien und grandiosen Texten mit Stil, Humor und Tiefgang.05.Zerbrechen 2:17(Darmstadt, Germany)Taken from the album „Denen die wir waren“ on Napalm RecordsGitarren bauen sich wie Kaskaden auf, Jonas Jakob schreit und flüstert sich die Seele aus dem Leib und ungezügelte Emotionen stürmen und drängen: 8KIDS sind trotz ihres jugendlichen Alters impulsive wie weise Geschichtenerzähler zwischen Pop-Sensibilität und rauem Post-Hardcore.06.Der Tod lauert 2:51(Cologne, Germany)Taken from the album „Betreutes Scheitern“ on True Trash RecordsMelodischer Punkrock mit deutschen Texten. Das Album „Betreutes Scheitern“ bietet alles zum Pogen, Feiern und Mitsingen. Dazu als Bonus die erste CD „Betriebsausflug“. Da lohnt sich die Anschaffung doppelt.07.Advice column 3:08(Chicago, IL, USA)Taken from the album „Thank You For Being A Friend“ on Bird Attack RecordsDie Chicago Melodic-Punks sind zurück! „Thank You For Being A Friend“ ist das erste Album seit 19 Jahren. Die zwölf Songs klingen wie aus einem Guss: melodisch, schnell, kraftvoll. Als wäre das Quartett nie weg gewesen.08.D.O.A. 1:30(Vancouver, BC, Canada)Taken from the album „1994 World Series Champions“ on Destiny Records/Stomp RecordsEine Art kanadische Version von TEENAGE BOTTLEROCKET: Kurze, schnelle Songs im Stil der RAMONES, die einfach Spaß machen – kaum einer länger als zwei Minuten. Textlich geht es fast ausschließlich um Baseball, die erklärte Leidenschaft der Band.09.Boys like us 2:36(Berwangen, Germany)Taken from the album „No Heroes“Melodic Punkrock since 2000!10.That’s a great question! 2:16(Austin, TX, USA)Taken from the album „Gumballs In Meritocracy“ on Johann’s Face Records/Hover Craft RecordsVon dem zweiten Album „Gumballs In Meritocracy“. Rumpelig-melodiöser Punkrock, wie er vor tausend Jahren auch gerne mal auf Lookout erschien. Inklusive dramatischem Gesang über Themen, mit denen man auch Uniseminare bestreiten könnte.11.Moira 3:38(Tübingen, Germany)Taken from the album „Live Slow//Die Whenever“ on Kidnap MusicEAT//READ//SLEEP veröffentlichen mit „Live Slow/Die Whenever“ ein überraschend eigenständiges Debütalbum. Zu hören gibt es ausgefallenen Punkrock mit Synthi, hinzu kommen stark rockige Elemente, poppige Momente und die ein oder andere 90er-Reminiszenz.12.Inferno 1:07(Emilia, Italy)Taken from the album „Inferno“ on Demons Run Amok EntertainmentRAW POWER bestehen mittlerweile seit 36 Jahren, spielten ständig Konzerte in Europa und den USA und veröffentlichten beständig neue, gute Alben. Auf „Inferno“ werden zum ersten Mal auch vier Songs in der Muttersprache Italienisch gesungen.13.Degeneration 2:16(Adelaide, SA, Australia)Taken from the album „Not Just Another Anthology“ on Power It Up RecordsSeit der Bandgründung 1983 hörten sich PERDITION durch die enge Anbindung an das Mutterland England genauso wie die typischen UK’82 Bands an, später mit Einflüssen des US-Punks. Gerade erschien mit „Not Just Another Anthology“ ein Rerelease des gesamten Vinyl-Outputs.14.Deep state 5:02(Montreal, Canada/Minneapolis, USA/Seattle, USA/Isle Of Skye, Scotland)Taken from the album „A Pillar Of Fire“ on Relapse Records2013 gründete sich – über zwei Kontinente und drei Ländergrenzen hinweg – die Punk/Metal-Union TAU CROSS. Die Weiterentwicklung Rob Millers vorheriger Arbeit mit AMEBIX: packende Rhythmen, schneidende Gitarren und dröhnender Gesang.15.Time bomb 4:18(Berlin, Germany)Taken from the album „Hasta Fuego!“ on RodrecAbraham Rodriguez gründete URGENT FURY bereits 1986. Acht Jahre und eine 10“ später löste sich die Band auf, um 2014 in Berlin wiederbelebt zu werden. „Hasta Fuego“ ist ihr zweites Album, und diesen Herbst gibt es eine Mini-Tour.16.Memories 3:00(Padova, Italy)Taken from the album „Relaxia di cane“Keine Band. Lediglich fünf Freunde aus zwei unterschiedlichen Ländern, die beweisen, dass Europa mehr als Brexit, Le Pen oder Hobbyfrisur Geert Wilders ist.17.You can’t reach what you hunger 3:56(Bradford, UK)Taken from the album „As Light Return“ on Tapete Records„As Light Return“ heißt das neunte Album der 1987 von Stephen Lawrie gegründeten britischen Noise/Shoegaze-Legende. Mit Unterstützung der Glasgower Band ST. DELUXE erschafft Lawrie darauf fünf Songs fernab jeglicher Konvention.18.War among us 2:37(Wormeldingen, Luxembourg)Taken from the album „Soundtrack For A Sleepless Night“ on Grand Duchy GroovesAFURNISHEDSOUL ist Jeff Hemmer, der sich künstlerisch betätigt, indem er Gitarre spielt oder Schnecken zeichnet. Bei der Aktion mit der Gitarre entsteht leiser, warmer Indierock, akustisch, aber nicht lagerfeuerig, und bisweilen auch mal post-rockig und laut.19.Kiss of death 3:39(Massachusetts, USA)Taken from the album „War Moans“ on Sargent HouseNachdem ihr Proberaum der Gentrifikation Brooklyns zum Opfer fiel, verlegten die Metaller ihr Equipment in den Keller des St. Vitus-Clubs. „War Moans“ entstand auf der Bühne, während der Tage, an denen der Club geschlossen war.20.Some girls 2:36(Detroit, MI, USA)Taken from the EP „Terrible Things My Mother Told Me“Ein brutales Rock’n’Roll-Vermächtnis, eine seit 25 Jahren rollende und immer weiter preschende Dampfwalze, gefahren von Paul Grace Smith, ex-DUMBELL.21.OKLand 3:11(Saarbrücken, Germany)Taken from the album „Celebrating A Mess“ on Midsummer RecordsTIDES! aus dem Saarland spielen US-geprägten Punkrock mit jeder Menge Enthusiasmus und einer starken Prise Eingängigkeit, inspiriert von musikalischen Vorbildern wie HOT WATER MUSIC oder THE WONDER YEARS.22.Hello you remind me 2:17(Berlin, Germany)Taken from the album „Wheel Of Fortune“ on Treibhaus TonträgerNew Wave und Indie-Rock mit einer energetischen, dynamischen Kraft. Diese Verbindung öffnet ein Spektrum von bodenständig bis weltentrückt, von magisch bis manisch, und wirkt damit progressiver und aktueller denn je.23.Alice 3:21(Bremen, Germany)Taken from the album „Brett Pop Affairs“ on Yellowjacket MusicSeit 1999 versuchen die „Brett Pop“-Musiker, zuckersüße Melodien mit lauten und gemeinen Gitarren zu verschmelzen. Jetzt ist ihr liebevoll gestaltetes 4-Track-10“-Debüt „Brett Pop Affairs“ erschienen.24.We are the people 4:11(Dortmund, Germany)Taken from the album „Vote & Vomit“Das Gegenteil vom Einbahnstraßen-Weltschmerz, denn NEPOMUKs Schicksal ist nicht zu stark vom Blues verfärbt worden. In ihrem unverwechselbaren Sound verstecken sie Bluegrass im Punkrock. Und wenn es folkig wird, dann immer in der richtigen Outlaw- und Americana-Temperatur.