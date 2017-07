Das Artwork der CD stammt von von SBÄM

01.Alte Schule England 5:04(Mönchengladbach, Germany)Taken from the album „Definitiv: Ja!“ on Major LabelDiese Band muss nicht, sie kann, wann immer sie will. Wenn überhaupt, dann können EA80 nur am eigenen Anspruch scheitern. Lieder für die Ewigkeit? Bekommst du. Gänsehaut? Mehr als dir lieb sein wird! Muss? Definitiv: Ja!02.Toledo 2:49(Rimrock, AZ, USA)Taken from the self-titled album on Dead Serious (CD)/Flight 13 (LP)HIGLEY sind Bill Stevenson (DESCENDENTS) und Kevin Carl (G-WHIZ), die mit RIVER CITY HIGH-Sänger James die richtige Stimme gefunden haben. So entstand eine großartige Pop-Punk/Emo-Punk-Platte, die die besten Elemente der anderen Bands der Beteiligten vereint.03.Long distance 2:30(London, ON, Canada)Taken from the album „Our Pleasure“ on Big Scary Monsters[url=http:// www.bsmrocks.com] www.bsmrocks.com[/url]SINGLE MOTHERS sind ein schmerzhafter Faustschlag ins Gesicht, der nur so vor Energie strotzt und den man so einfach nicht verdrängen kann. Am 16.06.17 erschien mit „Our Pleasure“ auf Big Scary Monsters das neue Album der kanadischen Noise-Rocker.04.Hate 2:52(London, UK)Taken from the self-titled album on Silent Cult2012 in der britischen Provinz gegründet, landeten LOOM bald schon in London. Das selbstproduzierte, titellose Debütalbum ist eine kompromisslose Ansage: laut, aggressiv, rücksichtslos, übersteuert, wild – hier will sich jemand mit Attitüde aus Überzeugung nach vorne drängeln. Die sind gut und wissen das.05.We know so 2:36(Bloomington, IN, USA)Taken from the album „Sodium“ on JagjaguwarBöser Noiserock, der einst sicher nach Tom Hazelmyers Geschmack gewesen wäre, trifft auf post-rockiges Extremgelärme à la A PLACE TO BURY STRANGERS und eine Spur Jay Reatard-Wahnsinn. „Sodium“, das zweite Album, ist Angst, Verzweiflung, Wut in Musik gegossen, eine einzige Zerstörungsorgie, drängend und mitreißend und dabei nie plump.06.Mutter 2:32(Wien, Österreich)Taken from the self-titled album on Numavi/Cut SurfaceDer Brückenschlag zwischen alten Noise-Recken, Shoegaze und Rotzlümmelrock. Das Album hat ganz schöne Wucht und eine durchgehend exzellente Rhythmussektion. Die Klasse ist unverkennbar, und wenn sie mal richtig Gas geben, dann heißt es: in Deckung gehen!07.Dust 3:03(Groningen, Niederlande)Taken from the album „Ease.“ on Tartarus/Subroutine/de GraanrepubliekWOLVON sind ein Trio aus Groningen, das seit einigen Jahren schon existiert. Mächtige Gitarrenwände treffen auf wuchtiges Schlagzeugspiel und Distortion, gemischt mit verträumten Pop-Melodien.08.Comanche moon 2:29(Albuquerque, NM, USA)Taken from the album „All Around“ on Gunner RecordsDie fünfköpfige Band, die im September 2017 erstmals in Deutschland tourt, hat ihre Wurzeln in diversen anderen lokalen Bands, Sänger Adam etwa war bei ADAM HOOKS AND HIS HANG-UPS, weiteres Namedropping gilt KOFFIN KATS und GLITTER DICK. Das Album „All Around“ hatte die Band bereits 2015 in Eigenregie veröffentlicht, jetzt kam es auf Gunner neu raus.09.Mission 1:44(Umeå, Schweden)Taken from the album „The Lost Ones“ on Luftslott RecordsHinter BAD NERVE steckt Jonas Lyxzen, den man von einigen klassischen Umeå-Bands kennt, wie ABHINANDA, SEPARATION, DS-13 oder INSURGENT KID. Unterstützt wird er hier von Melody Almroth (TROTS) und Mårten Bläckberg (Gesang, Gitarre)10.Black milk 2:59(Berlin)Taken from the album „Black Milk“ on Impression RecordingsAuf „Black Milk“ überzeugt BONE ZENO mit einem wilden, ungestümen Mix aus Blues, Rock und Punk. Seine von existenziellen Themen geprägten Songs bestechen mit ungebremst explosivem Gitarrenspiel und rauem, markantem Gesang.11.Sticks & stones 3:19(Montreal, Kanada) Taken from the album „Death At My Door“ on Concrete Jungle RecordsÜber die letzten 12 Jahre haben die fünf Kanadier von THE CREEPSHOW der ganzen Welt ihren Cocktail aus Punk, Psychobilly und Rock’n’Roll um die Ohren gehauen. Vier Jahre nach der letzten Platte präsentieren THE CREEPSHOW nun ihr neues Studioalbum „Death At My Door“, voller wütender, schauriger und rauher Tracks.12.Baby 2:33(Köln)Taken from the album „No Bam Bam“ on Pork Pie„No Bam Bam“ ist der erste Longplayer des Trios nach zwei 7“s. Victor Rice stand erneut an den Reglern. Für die Trad-Ska-Fraktion ein gutes Zeichen: Urban Ska trifft hier auf Dirty Reggae. Sehr sympathisch, dass die Band auch auf gute Texte wert legt. Ein gelungener Einstand.13.Anxiety 3:19(Gilbert, AZ, USA)Taken from the album „Anthill“ on Slope RecordsDie unheilige Dreifaltigkeit: Die Ska-Punks THE LINECUTTERS revoltieren gegen Erziehungsanstalten, Polizei, Nazis, Homophobie, Sexismus, Rassismus und all den anderen Scheiß.14.She never came back 2:59(Hamburg)Taken from the album „The Song Ramönes The Same“ on AuBuMu RecordsAuch auf ihrer fünften CD gelingt es den HAMBURG RAMÖNES wieder spielend, Songs aus dem Hut zu zaubern, die stark an die Blütezeit ihrer New Yorker Vorbilder erinnern. „She Never Came Back“ hätte sicher auch Joey Ramone gefallen.15.Ego vs. ego 4:11(Phoenix, AZ USA)Taken from the album „Heavy Lifting“ on Slope RecordsBei THE FATHER FIGURES trifft man auf Michael Cornelius (Gitarre, Backing-Vocals), den man auch von JFA und JR CHEMISTS kennt. Bass spielt Sänge Tom Reardon (NORTH SIDE KINGS, HILLBILLY DEVILSPEAK) und Bobby Lerma (Drums, Backing-Vocals) war mal bei JEFF DAHL GROUP und THE VOICE.16.Dirty little bastards 2:59(Newcastle, UK)Taken from the album „Ride The Storm“ on Gunner Records/Red Scare„Ride The Storm“, das Debütalbum der in Newcastle lebenden Iren, ist nun via Gunner auch hier zu haben. Und es ist vor allen Dingen eines: eine sehr gut ausgearbeitete und sympathische Punkrock-Platte. Die Songs sind zu keiner Zeit langweilig; Schlagzeug und Bass setzen stets zur richtigen Zeit interessante Akzente und Sänger Adam Carroll verausgabt sich mit jeder Silbe.17.The arsonists 4:15(Innsbruck, Österreich)Taken from the album „Free Like Tonight“OUR CEASING VOICE liefern den Atmospheric-Rock-Soundtrack für die späten Stunden lauer Sommernächte: düster und poetisch, dramatisch und unerschrocken.18.Use your time 3:35(Gerlafingen, Schweiz)Taken from the album „Move Your Feet“UNIFIED MOVE haben sich im Sommer 2012 gegründet. Die Band besteht aus Freunden, deren gemeinsame Zeit genauso wichtig ist wie das musikalische Ergebnis.19.Shock disorder 1:36(Oslo, Norwegen)Taken from the EP „Automatic Thoughts“Klassischer Norwegen-Hardcore der alten Schule, das heißt schnell, derber Gesang, dazu ein Touch frühe DISORDER. Die Bandmitglieder waren zuvor bei JENKEM WARRIORS oder aktuell KNUSTE RUTER. Jung und verwegen! Punk as fuck!20.Happy hour 2:25(Leipzig)Taken from the new EP on Spinnup100 KILO HERZ, das sind intelligente Lyrics, straighte Gitarrenlinien und Gebläse von Saxphon und Trompete, sowie die charismatische Stimme von Frotmann Rodi. Die Debüt-EP gibt es in allen Streaming-Portalen.21.Borderlinesyndrom 2:38(Berlin)Taken from the EP „Bund statt Braun“ on Bakraufarfita RecordsBEI BEDARF aus Berlin schicken nach dem Debütalbum „Dichter und Henker“ eine neue EP ins Rennen. „Bund statt Braun“ enthält drei Songs, aufgenommen im Proberaum Anfang 2017 – eine Momentaufnahme vor dem zweiten Album.