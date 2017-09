Das Artwork der CD stammt von von AKU!

www.akupower.de



01.When girlfriends attack 2:50(Brighton, UK)Taken from the album „That Shallot“ on Arising EmpireFast vierzig Jahre ist die Band um Peter Bywaters schon aktiv, nun wollen sie es nochmal wissen. Mit „That Shallot“ ist ihnen ein echt solides Comeback gelungen. Nur mit einer US-Tour wird das wohl nix mehr ...02.Shut up (and get me a drink) 2:42(London, UK)Taken from the album „Sex & Money“ on WandaDas Trio aus London gründete sich bereits 1989, inspiriert von verschiedenen First-Wave-Punkbands. Mit neuem Schlagzeuger und neuem Album liefern die GUITAR GANGSTERS erneut melodische Hymnen – überzeugt euch selbst auf ihrer Tour im Oktober.03.Acolyte 3:52(London, UK)Taken from the album „The Rising Of The Lights“ on Rise AboveANTISECT, eine der einflussreichsten Bands aus der britischen Anarcho-Punk-Szene der Achtziger, haben ihre lange Bandpause bereits 2011 beendet, mit Gitarrist Pete Lyons als einzig verbliebenem Gründungsmitglied. Ihr neues Album „The Rising Of The Lights“ erscheint am 13. Oktober auf Rise Above.04.Like a rebel 2:31(Toronto, ON, Canada)Taken from the album „Torture Culture“ on Last Gang/SPVDie kanadische Hardcore-Band ist kein Unbekannter in der Szene. 1998 gegründet , erschien das Debüt „Ill Blood“ 2002 und 2004 „Suffer, Survive“. 2005 die Auflösung, 2013 die Reunion und nun das neue Album „Torture Culture“.05.Waiting 5:27(Durham, NC, USA)Taken from the album „Sick City“ on Antena KrzykuUrsprünglich in Corpus Christi, Texas gegründet und mittlerweile nach Durham, North Carolina umgezogen, vereinen WAILIN STORMS die besten Elemente von Nick Cave, DANZIG und BAUHAUS. „Sick City“ ist ihr zweites Album, erschienen auf dem polnischen Label Antena Krzyku.06.The brides 3:18(New Milford, CT, USA)Taken from the album „Darken Your Doorstep“ on Ring Of FireDer einstige BLITZKID-Sänger und -Bassist Argyle Goolsby entzündet auf seinem neuen Solo-Album „Darken Your Doorstep“ ein Feuerwerk aus eingängigen Melodien und großartigen Songs. Goolsby is back for blood!07.Over the edge 3:55(Mungia, Spain)Taken from the album „Render Me Numb“ on El Segell Del PrimaveraMit „Render Me Numb“ hat das aus der Nähe der baskischen Metropole Bilbao stammende Quartett gerade sein drittes Album veröffentlicht, nach „Eurie“ (2013) und „Hamen“ (2016). Sie verbinden Indie-Rock und Post-Punk mit den Traditionen der baskischen Undergroundszene.08.Piece of calm 4:03(Melbourne, Australia)Taken from the self-titled album on Subway RecordsDie junge australische Band ist erst seit etwas mehr als einem Jahr unterwegs. Damals hatte sie nur ein 20-minütiges Bühnenprogramm, mit den Songs ihres gerade auf Subway Records erschienen selbstbetitelten Debütalbums reicht es heute für die doppelte Zeit.09.I’m in a brand 2:55(Göteborg, Sweden)Taken from the album „It’s A Dare“ on Tapete„Post-Riot grrrl, post-No Wave, experimentierfreudig und von Anfang bis Ende fesselnd“, sagt Thurston Moore über ROME IS NOT A TOWN. Ende September erscheint das Debütalbum der schwedischen Band.10.Nice guy 2:48(Stuttgart, Germany)Taken from the album „Combine“ on Antena KrzykuEine Dame am Bass und zwei Kerle an dem anderen Lärmzeug. In Stuttgart 2014 gegründet geben sie eine sehr differenzierte und variable Variante des Noise-Rocks zum Besten, mit Ausflügen Richtung Art Punk und New Wave.11.Propaganda 2:18(Rügen, Germany)Taken from the album „Leitkultur“ on Rügencore„Ihr wollt eine Leitkultur? Frieden ist gerecht und alle sind ihm untertan!“ Das zehnte COR-Studioalbum „Leitkultur“ erscheint am 06.10.2017 auf dem bandeigenen Label. Zur Veröffentlichung von „Leitkultur“ sind COR im Oktober und November auf Tour.12.Kein Problem 2:17(Köln, Germany)Taken from the Album „Grau“ on RookieDas neue Album „Grau“ ist nicht gefällig und nicht leicht bekömmlich, nichts für zwischendurch. Teils sperrige, eigenwillige und eigensinnige Stücke, die mal verzweifelt, mal hysterisch mit stellenweise dadaistischer Anmutung an einem zerren und einen in emotionalen Extremen hin- und herwerfen. „Kein Problem“ spiegelt diese Atmosphäre klar wider.13.No longer mine 4:48(Groningen, Netherlands)Taken from the album „Breathe Again“ on Ring Of FireDas Septett weiß, wie man seine Instrumente bedient, aber vor allem wissen sie, wie eine perfekte Live-Show auszusehen hat. Da bleibt kein Fuß auf dem Boden, erst recht nicht von Sängerin Renske, wenn sie sich mal wieder zum Stagediven hinreißen lässt.14.Get away 1:05(Santa Rosa, CA, USA)Taken from the self-titled album on GunnerBei SCIATIC NERVE, die gerade auf Gunner Records ihre erste Platte veröffentlicht haben, trifft man auf Chris Matulich von NOTHINGTON, Tony Teixeira (ex-NOTHINGTON, COBRA SKULLS), Luke Ray (SWINGIN’ UTTERS, ex-COBRA SKULLS) und Kyle Lindauer (WESTERN ADDICTION).15.Ann 2:04(Den Haag, Netherlands)Taken from their upcoming EP on KickingCOOPER, die „TOTO des Punkrock“ seit 1992, haben endlich ihre neue EP fertig! Acht Songs, fünf Hits, abgemischt von Bill Stevenson in seinem legendären Blasting Room und auf 10“-Vinyl gepresst.16.Think about it 2:39(Berlin/Freiburg, Germany)Taken from the album „Standby Me“ on Flight 132007 im südwestlichsten Zipfel Kartoffellands gegründet, um der Kleinstadttristesse zu entfliehen und andere Orte und Menschen kennenzulernen. Inspiriert durch die lokale Garagen- und DIY-Szene. Seither unterwegs in gleicher Besetzung. Garagepunk mit NDW-Kante und 77er Anleihen, mal auf Deutsch, mal auf Englisch.17.School 1:53(Dresden/Berlin, Germany)Taken from the album „Das Schlagzeug meiner Mutter“ on Off LabelSebastian Weisser und Nicolai Leicher machen Krach wie eine fünfköpfige Lo-Fi Garage-Band. Schonungslos liebevoll reißen sie an Gitarren und fordern ihrem Schlagwerk Tempi weit über urbaner Geschwindigkeitsbegrenzungen ab. Ein Mash-Up aus New-Wave, Blues und Psychedelic.18.Weiße Touristen mit Geld (feat. Valentin/ARRESTED DENIAL & Alex Schwers) 2:53(Bochum, Germany)Taken from the album „This Is Bochum, Not L.A.“ on WeltgastSie sagen, dass sie die Ersten waren, die „Psychoanalyse“ auf „Halt endlich deine Fresse“ gereimt haben. Sie sind immer ehrlich und bereit, die Zukunft zu sein. Sie treten an, sogenanntem „Intelligentem Deutschpunk“, der verschwurbelte Poesiealbummetaphorik und Aussagelosigkeit mit tiefgründigen Lyrics verwechselt, die Stirn zu bieten.19.Ich hab beschlossen euch zu hassen 3:07(Hamburg, Germany)Taken from the album „Frei.Tal“ on Mad ButcherMit „Frei.Tal“ gehen ARRESTED DENIAL weiter auf dem Weg, den sie 2013 mit ihrer ersten Platte „Our Best Record So Far“ eingeschlagen haben: in Richtung melancholischer Hymnen und des kritischen Blicks auf das eigene Leben, mit klarer Kante gegen alles, was sich unter dem Banner des besorgten Bürgers zusammengerottet hat.20.Stromlianen 2:13(Hamburg, Germany)Taken from the album „Ich wär so gern wie Du“ on Amöben mit sozialen Ambitionen/Plastic Bomb... und noch eine Punkband aus Hamburg. Viel Gemecker, wenig Gesang, klingt wie [bitte einfügen]. Mit neuer Platte im Gepäck gerne in AZs und Punkerläden unterwegs.21.Hey hey hey 3:03(Dresden, Germany)Taken from the self-titled album on Still UnbeatableDas Debütalbum der deutschsprachigen ’77-New-Wave-Punk-Band aus Dresden mit Mitgliedern von THE CREEKS, ZACK ZACK, KALTFRONT und PISSED ONES ist soeben auf Still Unbeatable erschienen.22.Fools school 1:58(St. Pölten, Austria)Taken from the album „Black Roads Blank Thoughts“ on Mad ButcherIm Jahr 2013 gegründet, legen THE ZSA ZSA GABOR’S nun ihr drittes Album „Black Roads Blank Thoughts“ vor. Die Songs haben weder verkorkste Texte, noch haben sie eine versteckte Message. Sie schreien ihre Botschaft gerade heraus.23.I wanna be somebody else 2:48(Kiel, Germany)Taken from the upcoming single „I Wanna Be Somebody Else“ on RetainerThere’s a new club in town! Neun Jahre nach der Auflösung seiner Band THE CREETINS öffnet der ehemalige Frontmann Frederick Frank die Türen seiner neuen Rock-Kaschemme. Willkommen im SPIDER HOTEL CLUB!24.Slowlife 3:58(Stuttgart, Germany)Taken from the album „Slowlife“ on Fond Of LifeZuerst wurde die Demo-Kassette des 2010 gegründeten Stuttgarter Quartetts auf 7“-Vinyl gepresst, dann kam Nachschub in Form einer 4-Song-7“. Nun gibt es das erste Album mit schmissige Punkrock-Perlen kalifornischer Prägung und knarzige Melodien, die an HOT WATER MUSIC und IRON CHIC erinnern.25.Don’t tell me 4:43(Simbach/Inn, Germany)Taken from the album „Wasted Youth“ on TimezoneDas Debüt von R’N’R JUNKIE ist zeitlos gute sleazige Rockmusik: purer Klang, gepaart mit Punk-Feeling und rotzigem Live-Spirit. Dazu gibt’s Junkies Rockroman „Wasted Youth: Wie die Eighties wirklich waren“.