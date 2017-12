Artwork von Lutz Reimer

www.lutzreimer.com



01.Born from the serpent’s eye (Edit) 4:25(Olympia, WA, USA)Taken from the album „Thrice Woven“ on Artemisia RecordsWas für ein Gitarrensound! WITTR setzen auf imposante Laut/leise-Kontraste – könnte man im einen Moment noch die sprichwörtliche Stecknadel auf dem Boden aufschlagen hören, bricht im nächsten schon black-metallische Raserei aus, die nach wenigen Momenten bereits in atmosphärische Klänge übergeht. Ein beeindruckendes und bedrückenes Klanggemälde.02.Könbergger 5:33(Zarautz, Basque Country, Spain)Taken from the album „Dramatik-Thlon“ on Stop Control RecordsESTRICALLA ist keine Band. Vielleicht eine Bande, aber nicht eine neue Band. Estricalla ist ein Projekt, eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, eine Situation, ein Ereignis, eine Vereinigung, eine Collage, ein Puzzle, ein Brennpunkt, eine Sabotage ...03.Always hell 3:57(Louisville, KY, USA)Taken from the mini album „Always Night“ on Golden Antenna RecordsAchtziger-Goth, speziell in der Machart von RED LORRY YELLOW LORRY und (frühen bis mittleren) SISTERS OF MERCY. Im Gegensatz zu vielen anderen Neo-Achtziger-Releases kommt FOTOCRIME ganz ohne garagig-trashige Note aus, sondern wummern wuchtig, wie die Originale.04.Crystal (Single-Version) 3:45(Dresden, Germany)Taken from the album „Ringthing“ on Tapete •Shoegaze-Noise-Pop mit massig Effektgeräten, Gitarren, Bässen und Verstärkern, im Tritone-Studio im bayrischen Hof aufgenommen. Mitte Januar erscheint das JAGUWAR-Debütalbum „Ringthing“.05.At night 3:58(Sydney, Australia)Taken from the self-titled album on Off The Hip RecordsExtrem dichter Sound, dreamy-fuzzy Gitarren, ein treibender Rhythmus – eine enorm faszinierende Mischung aus Sixties-Psychedelic, Garage-Punk und einer Spur Shoegaze, druckvoll und intensiv, mit dezenten Orgel-Einsprengseln.06.Born sick 3:51(Aachen, Germany)Taken from the album „Born Sick“ on Wolverine RecordsMehr als nur female-fronted Punkabilly: The BLOODSTRINGS definieren ihren Sound und ihr Genre mit einem energetischen Album über Schmerz und Wut neu. „Born Sick“ stellt sich gegen soziale und religiöse Normen; es geht darum, verdorben geboren zu sein und dies zu feiern.07.One by one 2:57(London, UK)Taken from the album „Forever“ on Chase The Ace RecordsCOCK SPARRER gelten als eine der einflussreichsten Streetpunk-Bands der Geschichte. 2017 feiern sie ihr 45-jähriges Jubiläum und Anfang des Jahres erschien das brandneue Studioalbum „Forever“. Es ist schon jetzt ein Klassiker.08.Les fils et les filles des sorcières que vous n’avez pas brûlées 1:35(Paris, France)Taken the album „La Nausée“ on Red Scare RecordsDer knallharter Singalong-Punk von GUERILLA POUBELLE klingt nach HOT WATER MUSIC, mit radikalen politiischen Texten über Themen wie französischen Feminismus, Romantik, Anarchismus oder Existentialismus. Win rotziger, rockiger Mix und in diesen dunklen Tagen von Donald Trump dringend nötig.09.Crosses and gallows 3:47(Berlin, Germany)Taken from the album „Life Ends“ on Farewell RecordsPhantasie, Träume, Ärger, Wut, Ekstase, Sturheit, Verzweiflung, Liebe, harte Arbeit, Ausdauer und vielleicht vor allem die Freundschaft innerhalb der Band haben diese Platte zu dem gemacht, was sie ist – genau das, was SOULGROUND wollte, dass sie wird.10.Endurance (Ode to a wasted youth) 3:13(Sydney, Australia)Taken from the album „Rise Up“ on Golden Robot RecordsSeit ihrer Gründung im Jahr 1992 steht die Band für eine aggressive Fusion aus Metal, Punk und Old-School-Hardcore mit einer guten Prise Aussie-Rotz-Rock. Das neue Album „Rise Up“ bietet 12 Tracks – rau und ehrlich.11.Picture the scene 5:21(USA/UK/Germany)Taken from the album „And It Was So!“ on Arising Empire RecordsAuch nach 40 Jahren sind THE ADICTS sich treu geblieben und haben ihre Wurzeln nie aufgegeben oder verfälscht. „And It Was So!“ ist ihr zehntes Albumm und begeistert mit melodischen Punkrock, der hier und da die Lage der Welt aufs Korn nimmt.12.Break up holiday 3:28(Seattle, WA, USA)Taken from the album „Halftime For The Holidays“ on Hardly Art RecordsMehr catchy als zynisch trotzt DUDE YORKs Album „Halftime For The Holidays“ jeglicher vorhersehbarer Kategorisierung als reines Endjahresschnäppchen und beinhaltet sieben Songs aus der Feder von Dude York und punkige Versionen von „Silent night“ und „Takin’ care of christmas“.13.Party girl 2:39(Richmond, VA, USA)Taken from the album „Young Life“ on Dead Serious RecordsLONG ARMS aus Richmond wurden 2009 von James Menefee (RIVER CITY HIGH, HIGHLEY) gegründet. Das Album „Young Life“ bietet zwölf kompromisslose Rocksongs, die eine Liebeserklärung an Bands wie SAMIAM, THE GASLIGHT ANTHEM, THE PROMISE RING oder THE MENZINGERS sind.14.City lights 2:43(Kiel, Germany)Taken from the self-titled EP on JanML RecordsPANICBURG CITY sind eine neue Band aus Kiel mit Menschen, die zuvor bei ARMSTRONG und DEAD DAY RISING gespielt haben. Unter der Ägide von Ulf Nagel entstanden die erste Songs, die nun im 12“-Format veröffentlicht wurden.15.Politur und feine Sitten 2:27(Zürich, Switzerland)Taken from the album „Bausatzkummer“ on Twisted Chords RecordsEine Band wie LYVTEN geht nicht spurlos an dir vorbei. Riechst du den Regen in der Luft? Gewitter! Wer mit so einem lauten Knall neben dir einschlägt, muss Spuren hinterlassen. Tiefe Kerben. Flächenbrand. Jetzt kommt endlich Nachschub.16.Mauern, Städte, Ziele 3:20(Altenburg, Germany)Taken from the upcoming albumTRYST – zwichen HC, Punkrock und Rock’n’roll wird sich ziemlich viel Frust von der Seele gesungen.17.Gaffer und Beton 2:48(Bad Saulgau, Germany)Taken from the album „Das große Kotzen“ on Starwatch EntertainmentGeboren aus dem Schmelztiegel ländlicher Chuzpe und gutbürgerlicher Systemwut, ist der KAFFKÖNIG die geballte Faust des kleines Mannes, die hässliche Fratze von Otto Normal.18.Trauma 2:50(Dillenburg, Germany)Taken from the album „Im Kreis gedreht und jetzt im Krieg“ on Bakraufarfita RecordsKonsequenz in den Dingen, die ihnen wichtig sind. Eine offensive Haltung. Abwendung, wenn es sein muss. Disharmonie, wenn eine stinkende Stagnation eintritt. Sich hingeben, wenn der Moment dafür da ist. Und manchmal einfach Melancholie.19.Hootsy tootsy 3:58(Oldenburg, Germany)Taken from the album „V2“ on Ring Of Fire RecordsOptisch und musikalisch düsterer ist der Country-Einschlag deutlich zurückgenommen und einer Wave- und Postpunk-Attitüde gewichen, die sich mit klassischem Punkrock mischt.Mit Intensität und Hingabe werden Eindrücke einer immer kaputter werdenden Welt verarbeitet.20.T.g.i.j. 2:32(Saarland, Germany)Taken from the self-titled album on Big Barrel RecordsDie Songs der FEELGOOD MCLOUDS klingen, als würden NOFX und DROPKICK MURPHYS in einem Irish Pub eine endlose Party feiern.21.Everyday is like doomsday 1:21(Hamburg, Germany)Taken from the album „The Walking Trash“ on Fuck Slade RecordsNew York City, Frankreich oder doch Schleswig-Holstein – die Herkunft von LE JOGGER bleibt im Unklaren. Sicher ist, hier gibt es melodiösen Oldschool-Punk und mit dem Album „The Walking Trash“ liegt nun das mittlerweile fünfte Album vor.22.Wasserrutsche 2:40(Köln, Germany)Taken from the album „Gebenedeit unter den Punkbands“ on Astroholz RecordsAuf ihrem Debutalbum bieten die Kölner von ERNTE 77 ganze 20 geradlinige Songs in unter 44 Minuten und verknüpfen dabei schöne Melodien mit merkwürdigen Texten.