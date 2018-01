Artwork von Joachim Hiller



01. THE BABOON SHOW Radio Rebelde 3:28

(Stockholm, Sweden)

Taken from the album „Radio Rebelde“ on Kidnap Music

www.kidnapmusic.de

www.thebaboonshow.de



„Radio Rebelde“ ist die zweite Single der schwedischen Punkband THE BABOON SHOW aus dem gleichnamigen Album, das am 16.02.2018 auf Kidnap Music erscheint.



02.Börja om 2:43(Skelleftea/Uppsala/Stockholm, Sweden)Taken from the album „Becksvart“ on Second Class Kids RecordsLASTKAJ 14 sind ein schwedisches Trallpunk-Quartett, spielen also schnellen, melodischen Punkrock mit oft politischen Texten. Mit vier veröffentlichten Alben tourt die Band oft in Schweden und Norwegen und spielt im Frühling ihre erste Deutschlandtour.03.Bring on the mob 1:37(Chicago, IL, USA)From the album „Shoot The Messenger“ on Alternative Tentacles RecordsDie Band um Vic Bondi ist zurück, zusammen mit THE BOMB-Gitarrist Jeff Dean, ALAKALINE TRIO-Drummer Derek Grant und Nathan Voorhees (ENSIGN, VISION) gibt’s wütenden, politischen Hardcore à la ARTICLES OF FAITH.04.Lorem ipsum 1:36(Boston, MA, USA)Taken from the album „Deaf Dogs“ on Gunner RecordsNach der 2016 veröffentlichten Split-EP kommt nun die erste LP „Deaf Dogs“. Indie-Punk mit ordentlich jaulendem Gesang und fortgeschrittener LoFi-Attitüde. Das heißt Zerre überall, Gitarren und Becken ganz vorne im Mix und so tun, als hätte man nur hundert Dollar für die Aufnahmen.05.Pent up genes 2:53(Kansas City, MO, USA)Taken from the album „Being Empty: Being Filled“ on Sounds Of SubterraniaSänger Dans textliche Analogien beschreiben unsere Zeit treffend, sie helfen uns diese zu begreifen. Dieses Aufzeigen der Widersprüche ohne den Finger zu heben, diese Wärme, die am Ende immer noch Hoffnung spendet, macht die Musik von LISTENER einzigartig.06.Bright lights 4:01(Beirut, Lebanon)Taken from the album „I’ll Be Here In The Morning“ on T3 RecordsDream Pop at its best aus dem Libanon. „I’ll be here in the morning“, das Albumdebüt der POSTCARDS, hat den Zauber, aus dem unvergessliche Platten gemacht sind.07.Countercult 3:50(Tromso, Norway)Taken from the album „Vol: II“ on Blues For The Red SunMit einem gitarren- und synthesizerlastigen Sound weht das neue Album „Vol. II“ frischen Wind in die Post-Metal-Szene. Inspieriert von Bands wie CONVERGE, SUNN O))), BLACK SABBATH und JOY DIVISION mixen HEAVE BLOOD & DIE ihren vielseitigen Musikgeschmack mit ihren doomigen Wurzeln.08.Bonzengulasch 5:06(Chemnitz/Neustadt an der Orla, Germany)Taken from the album „Bonzengulasch“ on Cargo RecordsNach diversen Theaterproduktionen und weltweiten Gigs mit ihrem letzten Album kommen DŸSE mit der neue EP „Bonzengulasch“ wieder in die deutschen Clubs.09.Caldera 2:47(Luxembourg, Luxembourg)Taken from the album „Caldera“Nach den beiden Alben „ Valde Purgamentum“ und „A Matter Of Less In More“ kommt nun die erste Single des 2018 erscheinenden Albums „Caldera“ des instrumentalen Heavy-Rock-Quartett aus Luxemburg.10.Nothing to lose (FEINE SAHNE FISCHFILET-Cover) 4:53(Moscow, Russia)Taken from the album „All Against All“ on AudiolithDie russische Band macht weiterhin, was sie am besten kann: geradlinigen Hardcore ohne Klischees. Ihre Themen drehen sich um Freundschaft, Solidarität und den Kampf für die eigenen Überzeugungen.11.La verità 3:19(Marghera, Italy)Taken from the album „And The Winner Isn’t“ on Long Beach RecordsGesellschaftskritik. Tanzwut. Spielfreude: TALCO, das ist internationaler, politischer Punk-Rock mit Bläsern, der seine Stimme erhebt, anklagt und Missstände thematisiert und europaweit für Aufruhr sorgt.12.Ich weiß nicht 3:31(Berlin, Germany)Taken from the album „Kein Weg zu weit“ on Destiny RecordsNach 5 Jahren kommt das neue Album „Kein Weg zu weit“. Das Album teilt sich in zwei übergelagerte Themen, zum einen private Schicksalsschläge, zum anderen den Ersten. Weltkrieg in seiner grausamen Wirklichkeit. Düster und sperrig.13.Die Puppe aus ’79 2:56(Marseille, France)Taken from the album „Sticky Sick Zero Six“ on Crapoulet RecordsI don’t care-Attitüde, simple Akkorde und Pogostimmung. Punkrock-Streich im Garagen-Trash und Spastic-77er-Punk-Style. Anti-Glam, schwarze Spitzenhemden und Gaffer-Tape. Böse, fies und gemein. Das macht immer noch Spaß, wirkt cool und rotzig, vor den Kopf stoßend und aufgrund des Sprachwirrwarrs auch nonchalant anarchistisch. Kill yourself und Spaß dabei!14.Indiscreet romance 3:16(München, Germany)Taken from the self-titled album on Uncle M MusicCADET CARTER haben sich mit ihrer Mischung aus 90s-College-Rock, Punk und einem Schuss Emo zum echten Geheimtipp gemausert. Punk-getriebener Indie-Rock, irgendwo zwischen der Dringlichkeit der GET UP KIDS, den Hymnen von JIMMY EAT WORLD und der lyrischen Offenheit von NADA SURF.15.Dirty dudes 3:50(Karlsruhe, Germany)Taken from the album „Polaroids“ on Department MusikAuf „Polaroids“ sind 12 Songs zu hören, die trotz der teils härteren und emotionalen Einflüsse Lust auf 2000er Pop-Punk, Pizza und Party machen. Produziert wurde die Platte von Florian Nowak in seinem Berliner Dailyhero Recordings-Studio.16.Planet piss 2:45(Münster, Germany)Taken from the album „Planet Piss“ on Ring Of Fire Records/Mad Drunken Monkey RecordsPünktlich zum Jubiläum gibt es das dritte Album „Planet Piss“. Nachdem das letzte Album der Münsteraner hinsichtlich der Texte mehrheitlich gut gelaunt war, thematisiert „Planet Piss“ eine Gesellschaft zwischen digitaler Selbstdarstellung, neoliberalem Leistungsdruck und politischem Rechtsruck.17.Hartgekochtes Herz 3:51(Hamburg, Germany)Taken from the album „Intelligentes Leben“ on OMN Label ServicesDAS PACK bringt mit „Intelligentes Leben“ wieder einmal das beste Album des Jahres raus. Die drei Hamburger präsentieren mit Breitbrustrock, Schmuddelpunk und Stadion-Ohrwürmern die perfekte Mischung für einen gelungenen Tag. Pfiffigkeit, Witz und klare Worte. Ein Rundum-Wohlfühl-Paket der allerersten Kajüte.18.Beach Club 3:50(Osnabrück, Germany)Taken from the album „Die Sünde“ on Bakraufarfita RecordsINKASSO MOSKAU machen Endzeitpunk, sagen sie. „Die Sünde“ ist laut, mal schnell, mal langsam und eigentlich ziemlich düster und schlecht gelaunt. Und der metallische Sound glänzt wie das LP-Cover!19.Lunatic 2:24(Leverkusen, Germany)Taken from the album „Nameless Goat“ on VinterSonDie Jungs von DESTINOVA haben für ihre Leidenschaft alles andere stehen und liegen lassen und touren seitdem durch ganz Europa, um auch andere von ihrer impulsiven Musik zu begeistern. Mit dem Album „Nameless Goat“ liefert die Band einen rockigen Sound, der von Punk und Metal beeinflusst ist.20.Es kommt die Zeit 2:22(Ulm/Augsburg, Germany)Taken from the album „Perlen vor die Säue“ on Calygram„Perlen vor die Säue“ ist das brandneue Album zum 25-jährigen Jubiläum des. Ohne unnötigen Ballast holen SICK OF SOCIETY in 12 Stücken zum gesellschaftskritischen Rundumschlag aus. Ehrlich, hart, direkt und voll auf die Zwölf! So wie Punkrock zu sein hat.21.Ganz schnell raus 3:02(Witten, Germany)Taken from the album „Wovon träumst du?“ on Kotzbrocken RecordsDer Bandname ist ein Phantasiewort, was aus den Boxen schallt ein Mix aus Punk und Hardcore. Will man ihre Musik in diese Schubladen stecken, passt dort aber nicht wirklich alles hinein. „Wovon träumst Du?“ ist ihre dritte Veröffentlichung.22.Alarm 3:59(Marbach am Neckar, Germany)Taken from the album „vierundzwanzig“ on Riot77Die „Hartchorpop“-Band aus Süddeutschland hat es geschafft den Inhalt und die Vielfalt von 24 sonnengereiften Krachern in 17 musikalische Kleinoden zu verpacken.