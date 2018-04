Artwork von Bernd Lehmann

www.berndfuerdiewelt.de



01.Feeling average 2:40(Melbourne, Australien)Taken from the album „Loudmouth Soup“ on Subway Records„Loudmouth Soup“, das neue Album der COSMIC PSYCHO, wurde aufgenommen auf der Farm von Sänger Ross Knight und ist das Gefährlichste, was Australien zu bieten hat: Bier, Bulldozer, Farm Rock!02.Back on the job 3:02(Los Angeles, CA, USA)Taken from the album „Broken Stars & Crooked Stripes“ on Randale RecordsIm Mai 2018 erscheint das neue GENERATORS-Album „Broken Stars & Crooked Stripes“ auf Randale Records und ebenfalls im Mai ist auch eine weitere Europatour angesagt. Also: Get generated!03.Forth 2:18(Skinnskatteberg, Schweden)From the album „Grit“ on Bird Attack RecordsNach zehn Jahren erscheint endlich das neue Album von NO FUN AT ALL. Mit „Grit“ wollen die Punk-Veteranen zeigen, dass sie immer noch voll aufdrehen können. Schneller, melodischer Hardcore-Punk, aufgenommen und produziert von MILLENCOLIN-Frontmann Mathias Farm.04.With me 2:35(Basel, Schweiz)Taken from the album „Heading Out“ on Flight 13 RecordsStatt Best-of-Album zum 30-Jahre-Jubiläum spielen THE LOMBEGO SURFERS lieber neue Songs und klingen auf ihrem 11. Album „Heading Out“ respektlos, entschlossen und aufregend, als hätten sie den Pre-Punk gerade erst erfunden.05.I’m not gonna tell you 2:59(Bern, Schweiz)Taken from the album „Blues Trash“ on Voodoo Rhythm RecordsDer ehemalige Wrestling-Rock’n’Roll-One-Man-Band-Aktivist Lightning Beat-Man wurde zur Jahrtausendwende zum Primitive-Rock’n’Roll-Blues-Prediger. 2017 hatte er eine Handvoll Songs zusammen, ging mit befreundeten Musiker ins Studio und nahm sein neues Album „Blues Trash“ auf. Die Idee des Albums war „Free Style“ und so ist das Ergebnis ein Mix aus Blues Trash, New Wave Folk, Dark No Wave Garage Punk und Rock’n’Roll.06.Into the night 2:57(Moss, Norwegen)Taken from the album „So Far, So Good, So Cool“ on Jansen RecordsDie Norweger DEATH BY UNGA BUNGA feiern mit „So Far So Good So Cool“ ihr zehnjähriges Bestehen. Die Band zehrt von einer unbändigen Spielfreude, der sie in knackigen Gitarrenriffs, cleveren Texten und ausartenden Soli freien Lauf lässt.07.Boom! Dynamite! 1:56(Brasilien/Dänemark)Taken from the album „We Are The Courettes!“ on Sounds Of SubterraniaTHE COURETTES haben ihr musikalisches Spektrum mit etwas sechziger Jahre Girl-Pop und Soul verfeinert, ohne dabei ihren typischen dreckigen Fuzzsound zu verleugnen. Und so watet „We are the Courettes“ dermaßen tief im Sixties Sound, dass es sich selbst die brasilianische Horrorfilm-Legende Coffin Joe nicht nehmen ließ, ein paar Zaubersprüche in dieses Album einfließen zu lassen.08.Paper crown 2:27(Lyon, Frankreich)Taken from the album „Golden Staples“ on Kidnap Music/Rookie RecordsNOT SCIENTISTS ging aus UNCOMMONMENFROMMARS und NO GUTS NO GLORY hervor. Ihre musikalischen Einflüsse reichen von BUZZCOKCS über THE THERMALS bis zu HOT WATER MUSIC und SUPERCHUNK. Wer eine Sortierhilfe braucht: Melodic Post-Punk/Powerpop.09.I’ve been wrong 3:16(Sydney, Australien)Taken from the album „Good Luck“ on Dine Alone RecordsDas neue Album, aufgeladen durch melodischen Garage Punk / Rock und wie bei der ersten DIY EP mit frecher Respektlosigkeit gespickt. Die 11 Tracks wurden in weniger als einer Woche Live im Sutido von John Castle aufgenommen.10.The revolution is on the next stop 2:54(Umeå, Schweden)Taken from the album „Hjärtat i Handen“ on Luftslott RecordsSISTA BRYTET wurde 2010 von Fredrik Lindkvist (Gesang & Gitarre) gegründet, um zum Wesentlichen zurückzukehren: Proben, Kaffee trinken und reden. Zusammen mit Henrik Wiklund (Bass), Lars Kyösti (Gitarre) und Johan Fjellström (Schlagzeug) spielt Fredrik melodischen Punk mit Einflüssen von THE CLASH, KSMB und RANCID, aber auch MASSHYSTERI, RADIOACTIVITY und THE DISTILLERS.11.Roll over, play dead 2:36(Hamburg)Taken from the album „Constructive Summer“ on Gunner RecordsDas neue Hamburger Quartett besteht aus Ex-Musikern von NO WEATHER TALKS, TACKLEBERRY und JUST WENT BLACK und präsentiert ihr Debüt „Constructive Summer“ auf Gunner Records. Hardcore-Punk gemixt mit bestem 90er Indie.12.Treasurers of disease 2:53(London, England)Taken from the album „Rotting Civilisation“ on Rise Above Records24 Jahre nach Gründung der Band erscheint im April 2018 das Debütalbum auf Rise Above Records. 21 Songs mit metallischem Hardcore-Thrash und inspiriert von Bands wie HELLHAMMER, DISCHARGE und SLAUGHTER, aber auch MOTÖRHEAD, TANK, SEPTIC DEATH und vielen anderen Bands der 80er.13.White noise 2:42(Indianapolis, IN, USA)Recorded in 1986 for a John Peel Session at BBC Studios, London.Im Sommer 2018 spielt die US-Hardcore-Legende der Achtziger erstmals wieder in Europa. Zur Einstimmung hat die Band ihren Klassiker „White noise“ aus einer englischen Radio-Session von 1986 ausgegraben.14.Von den Dächern Vogelgesang 2:18(Bochum)Taken from the album „Erst Blätter, dann Schnee“ on Trinkhalle TonträgerGegründet wurde die Band 2008, 2017 erschien als erste VÖ des neuen Bochumer Indie-Labels Trinkhalle Tonträger das Debütalbum „Erst Blätter, dann Schnee“ auf Vinyl. 11 Lieder zwischen Post-Punk und Chanson mit deutschen Texten in Moll.15.Garten 2:29(Mönchengladbach)Taken from the album „ Kopfkino“ on Major LabelMit „Kopfkino“ veröffentlicht PANIKRAUM aus Mönchengladbach 14 schiefergraue Songs, die sofort ein vertrautes Gefühl hervorrufen und kleine Meisterwerke minimalistischer Verdichtung und atmosphärischer Dringlichkeit sind.16.Stresstest 3:20(Köln)Taken from the album „Retrospektive in Stereo“„Wenn Farin Urlaub und Lemmy Kilmister sich treffen, um im Studio von Dieter Bohlen einen Song aufzunehmen“ ... so klingt wohl RADIOVEGAS: deutschsprachiger Punkrock, der offenkundig gerne mal an der Popkonserve schnüffelt.17.Erfunden 3:02(Köln)Taken from the album „Nackt“ on Roaring Disc RecordsLIEBE FRAU GESANGSVEREIN ist eine Kölner Postpunk/Indie Band mit deutschem Frauengesang. In ihren Songs werden Geschichten erzählt, denen man gerne zuhört. Der Wiedererkennungswert ist hoch.18.Brennero/Brenner (feat. Enrico Los Fastidios) 4:05(Innsbruck, Österreich)Taken from the album „ Dystalität“ on Mad Butcher RecordsDeutschsprachiger Punk mit Bläsern, der einem bei tanzbarer Mucke kritische Texte ins Hirn ballert. Auf dem neuen Album wechseln sich harter geradliniger Deutschpunk und melodische Ska-Rhythmen ab.19.Provinz 2:56(Marl)Taken from the album „Provinz und Contra“Um die Jahrtausendwende entstanden, spielen EKG aus Marl im Punk verwurzelten Rock oder umgekehrt, der zwar größtenteils deutschsprachig, aber weder in Form noch Inhalt mit dem in Verbindung gebracht werden möchte, was heute als Deutschrock bezeichnet wird. Das neue Album „Provinz und Contra“ wurde 2017 in Eigenregie produziert.20.Bottom line 2:07(Mainz)Taken from the album „Twist My Arm“ on Keep It A Secret RecordsBLACK LINING aus Buenos Mayence aka Mainz spielen Punkrock, der musikalisch irgendwo zwischen einer etwas grungigen Lookout-Version von GREEN DAY und BAD RELIGION mit Pop-Einschlag rumlungert.21.Unook 2:50(Leipzig)Taken from the album „Die Welt, die nicht mehr ist, wie sie nie war“WRACKSPURTS wechseln zwischen laut und leise hin und her, spielen Lieder, die ihre Blessuren nicht verstecken oder blank putzen, sondern mit Selbstironie und Hoffnungsschimmern zur Schau tragen.