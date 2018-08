KoK-Backissues

Die Themen von Ausgabe 32:

- Titel:Die Körner-Kümmerer Julia Reimann über alte Kulturpflanzen

- ProVeg International Für Tiere, Gesundheit, Umwelt, Gerechtigkeit

- Vegan feiern Auf zum Sommerfest in Berlin

- Vegan in Polen Auf der VeggieWorld in Warschau

- Essen ohne Knochen Der KoK-Restaurantcheck

- Jackfrucht Das tropische Trendvleisch

- Frag Stina Was ihr schon immer wissen wolltet

- Wider die schlimmen Bilder Kampf gegen die Kritiker der Zustände

- KEEKS für alle! Klimaschutz in Schulküchen

- Freiheit – aber für wen? Was tun gegen rechtsoffene Argumente

- Antifa Gourmet Krasse Konzertköche

- Kroatien Hartes Pflaster für Veganer*innen

- Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

- Was drin ist Bio Jackfruit in Currysoße

- World Wide Vegan Vegan im Netz

- Geschmackssache Instant-Tassengerichte

- Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

- Stina Spiegelberg Vegans, Meetup! Ein Aufruf zum indirekten Aktivismus

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen und vieles andere



Wie immer eine spannende Mischung aus Interviews und Erfahrungsberichten mit/von Veganern sowie zu Lebensmitteln, Kochen, Essen und Ernährung allgemein. Und wie gewohnt testen wir Kochbücher und Restaurants, und viele vegane Rezepte reizen zum Nachkochen.