KoK-Backissues

Die Themen von Ausgabe 33:

- Titel: Hard to Port Im Kampf gegen den isländischen Walfang

- Was tun gegen ... Lebensmittelverschwendung

- Anders einkaufen Über gerettete und unverpackte Lebensmittel

- Vegan-Klischee ade! Niko Rittenau im Interview über sein Buch

- Nein zur AfD Das Deutsche Tierschutzbüro sagt ...

- Ein Leben ohne Torte? Möglich, aber sinnlos Simone Flohr im Interview

- Justin P. Moore Unterwegs in Äthiopien

- Lars Walther Der Mann hinter dem VeggieWorld Podcast

- Das Tier in der Rechtsgeschichte Ein lohnender Blick?

- Essen ohne Knochen Der KoK-Restaurantcheck

- Frag Stina Was ihr schon immer wissen wolltet

- Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

- Was drin ist Vischstäbchen

- World Wide Vegan Vegan im Netz

- Geschmackssache Räuchertofu

- Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

- Stina Spiegelberg Ethik und Social Media

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen und vieles andere



Wie immer eine spannende Mischung aus Interviews und Erfahrungsberichten mit/von Veganern sowie zu Lebensmitteln, Kochen, Essen und Ernährung allgemein. Und wie gewohnt testen wir Kochbücher und Restaurants, und viele vegane Rezepte reizen zum Nachkochen.