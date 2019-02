KoK-Backissues

Die Themen von Ausgabe 34:

- Titel: Vegane Wissenschaft Dr. Markus Keller im Interview

- BioGourmetClub Vegane Wissensvermittlung

- Das Verpackungsdilemma Rapunzel, Biovegan und das Plastik

- Aktiv für Tierrechte Eine Bewegung wächst

- Grün ist die Hoffnung Die Zukunft ist pflanzlich

- Patagonien Untervegs am Ende der Welt

- In Liebe, Hummus Dunja Gulin und die Kichererbse

- Dr. Pogo Vegan im Kollektiv

- Räuchern Aromatisieren und Konservieren

- Vegan ohne Gedöns Simple Rezepte, einfache Zutaten

- Baking The Law Ich und der Brotbackautomat

- Vegan Easy Peasy Ilja Lauber im Interview

- Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

- Was drin ist Räuchertofu

- World Wide Vegan Vegan im Netz

- Geschmackssache Hummus

- Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

- Stina Spiegelberg Sri Lanka Feelings

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen und vieles andere