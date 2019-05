KoK-Backissues

Die Themen von Ausgabe 35:

- Titel: Bosh! Die veganen YouTube-Stars aus UK

- Veggie-Kochausbildung Matthias Biehler und seine Petition

- Vegan in der Mensa Stefan Brandel, Küchenmeister

- Vegan vor Gericht Wettbewerbsrecht vs. vegan

- Happy Cheeze ... darf nicht Käse heißen

- Wurstegal Taifun und die Tofu-Wiener

- Veggie Specials Die anderen Essensretter

- Maik Martschinkowsky Die Abenteuer des Vegana Jones

- Der Artgenosse Ehrlich undiplomatisch

- Sophia Hoffmann Zero Waste Küche

- Vegan California Zwischen Fastfood und Superfood

- Okara Zu schade für Viehfutter

- Edible Alchemy Das Wunder der Fermentation

- Vegan ohne Gedöns Simple Rezepte, einfache Zutaten

- Kaufen ohne Knochen Vegane Produkte für euch entdeckt

- Was drin ist Bolognese-Sauce

- World Wide Vegan Vegan im Netz

- Geschmackssache Bolognese-Sauce

- Colin Goldner Rage and Reason (Kolumne)

- Stina Spiegelberg Mindful Women

- Außerdem Rezepte, Kochbuchvorstellungen und vieles andere