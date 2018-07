Artwork von Jochen Mönig

01.Es müsste immer Musik da sein 2:55(Berlin, Germany)Taken from the album „Hallo Hoffnung“ on People Like You RecordsDruckvoller Punkrock mit Refrains, die dafür gemacht sind, sie gemeinsam mit erhobenem Bierbecher in der einen und dem ausgestreckten Zeigefinger an der anderen Hand mitzusingen. Die Songs handeln von Abschied und Trauer, aber auch von den guten Zeiten, Freundschaft, Liebe und Saufen.02.Zu jung 2:48(Stuttgart, Germany)Taken from the album „Mehr Rotz als Verstand“ on Bäm RecordsDas neue Album „Mehr Rotz als Verstand“ erscheint erstmals über das frisch gegründete, bandeigene Label BÄM Records. Musikalisch begeistert die Band mit ihrem gewohnten Mix aus Punkrock und tanzbarem, festivaltauglichem Indierock.03.Angst 4:37(Kerpen, Germany)Taken from the Album „Auf nach Tschikkawikka“ on Rock The EarthMit ihrer vierten Platte machen sich die drei Kölner Rocker auf nach Tschikkawikka. Angefangen in den Abbey Road Studios London, führt die Reise durch eine kritische und nachdenkliche Gefühlswelt, in der aber nie der Glaube an das Gute verloren wird.04.D-Day 3:23(Grefrath, Germany/Vienna, Austria)Taken from the album „Ein richtiges Leben in Flaschen“ on Tapete RecordsSänger und Texter Peter Hein fühlt sich in den musikalischen Szenarien, die seine Bandkollegen auf „Ein richtiges Leben in Flaschen“ zwischen Soul-Punk, Hardcore-Brass, Psychedelic und Pop aufreißen, hörbar wohl. Er sinniert über die Welt und die Zustände auf und in ihr.05.Ein Mädchen 1:44(Berlin, Germany/Seoul, South Korea)Taken from the album „Klappe zu - Affe tot“Handelt es sich bei AFFENZAUBERHAND um ein geheimes Seitenprojekt der ANTILOPEN GANG? Haben hier SLIME und TOXOPLASMA ihre Finger im Spiel? Und hat AFFENZAUBERHAND überhaupt etwas mit Musik zu tun?06.Anja und Peter 2:08(Hamburg, Germany)Taken from the album „Vor die Hunde“ on Rookie RecordsMit ihrem ersten Longplayer „Vor die Hunde“ kommen zwölf Postpunk-Songs, die Herkunft und Sozialisation erkennen lassen, gleichzeitig aber auch Hardcore- und Indie-Einflüsse mitbringen. „Anja und Peter“ verorten wir unter Punk ohne Post, gerade und mittig in die Fresse.07.I’m sorry 2:47(Berlin, Germany)Taken from the album „Ghost“ on Tapete RecordsNoiserockliebe aus Berlin. „I‘m sorry“ ist die erste Single aus dem neuen KALA BRISELLA-Album „Ghost“, das am 14. September bei Tapete Records erscheint.08.Break out 3:59(Solingen/Köln, Germany)Taken from the self-titled album on Holy Goat RecordsZweites Album der Negative-Hardcore-Band aus Köln und Solingen auf Holy Goat Records. Düsterer, metallischer Hardcore, bei dem auch Einflüsse des Punkrocks nicht zu verleugnen sind.09.Into the mirror black 4:30(Rommerskirchen, Germany)Taken from the album „The Testament Of Ümit“ on Bellerophon RecordsÜMIT! spielen Space-Rock. Nicht immer, aber oft. Mantrische Repetitionen, analoge Soundscapes und Free-Space-Gitarren zwischen Krautrock und Siebziger Jahre Prog. Nie exzessiv, aber immer stringent-emotional.10.Delivery window 2:34(Yorkshire/Lincolnshire, UK)Taken from the album „Post Internet Blues“ on X-Mist RecordsErstes Vinyl-Album der britischen Band. Ihr Art-Noise-Rock und Post-Punk-Sound ist wie eine Kollision der SLEAFORD MODS’schen „lyrical rants“ (auch im inhaltlichen Sinne gemeint!) mit dem Erbe britischer Bands wie SWELL MAPS und THE FALL.11.Let’s get wasted 2:10(Midlands, UK)Taken from the album „Hooray! Hooray!“ on Cliff’s Edge„Hooray! Hooray!“, die neue CD der fünf maskierten Punkrocker von DIRT BOX DISCO, enthält 12 Lieblingstracks der Band aus 5 LPs. Das Ganze remastert von Howie Weinberg, der sich bis dato um NIRVANA, die RAMONES oder RAMMSTEIN kümmerte.12.(I Just Want To) Slam 2:22(Phoenix, AZ, USA)Taken from the single „(I Just Want To) Slam“ on Slope RecordsThomas Lopez und seine Band THE BLANKZ kommen mit neuer Single „(I just want to) Slam“. Tommy Blank, wie er sich nennt, setzt seine Vision einer Band, die sich aus Punk, Synthie-Pop und New Wave bedient und an DEVO, RAMONES und SPITS anschließt, sehr gelungen um.13.Scandinavian nightmare 1:45(Stockholm, Sweden)Taken from the single „Scandinavian Nightmare“ on Luftslott RecordsDer Track auf der Ox-CD ist der Titelsong vom bald erscheinenden zweiten Album „Scandinavian Nightmare“. Ein Album voll schneller, eingängiger Hardcore-Songs.14.Wolves on the radio 1:41(Brooklyn, NY, USA)Taken from the EP „Wolves On The Radio“ on WTF RecordsSCARBORO sind eine Hardcore-Punk-Bank aus Brooklyn, New York. Gegründet 2012, spezialisierten sich SCARBORO auf catchy Punkrock mit Hardcore Schärfe. Für Freunde von frühen AGNOSTIC FRONT, BAD RELIGION, DESCENDENTS, H20, GREEN DAY und 7 SECONDS.15.There is a pain inside your rotten body 3:05(Berlin, Germany)Taken from the self-titled album on Rookie RecordsDer Sound der drei Berliner ist eine explosive Mischung aus Punk, Indie(rock) und der Leidenschaft für Blues & Soul. Die Band präsentiert sich mit den 10 Songs des neuen Albums auf Rookie Records und Kidnap Music weit abwechslungsreicher als auf ihrem Debüt.16.Strangle yourself 3:51(Flensburg, Germany)Taken from the album „Where There Be No Land“ on Gunner RecordsDas längst überfällige dritte Album der ALIAS CAYLON, weniger poppig, dafür umso vielschichtiger. Wie die beiden großartigen Vorgänger-Alben macht es sich „Where There Be No Land“ irgendwo zwischen knalligem Emo-Punk und ganz großem Drama bequem.17.Sun up sun down 3:00(Bielefeld, Germany)Taken from the self-titled EP on Fond of Life RecordsDie Debüt-EP des Pop/Punk/Synth-Duos aus Bielefeld erscheint im September auf Fond of Life Records und Shield Recordings!18.Rock’n’roll devours its children 3:10(Gronau, Germany)Taken from the album „To Eleven“ on Wolverine RecordsLOS CINCO FELICES CUATRO aus Gronau sind fünf Männer, für die Musik „Spaß am Leben ist“. Zwingende Vergleiche mit anderen Bands sind fehl am Platz, da man keinem bestimmten Sound hinterher laufen will. Mal mit ernsten Texten, mal mit einem Augenzwinkern.19.Borderline Flashmob 4:20(Reut, Germany)Taken from the album „Der Arsch auf deinem Plattenteller“ on Coretex RecordsWas für ein Arsch liegt hier eigentlich auf dem Plattenteller? Denken die, die können alles machen? Ein Metal-Punk-Brett mit 17 Tracks, garantiert über 3:45 Min und ganz ohne „Ohoho“-Chöre und Producer.20.Neue Droge 3:26(Barmstedt, Germany)Taken from the single „Neue Droge“ZENIT ZERO wurden gerade erst ins Leben gerufen von ein paar alten Freunden, die genau das schon lange mal machen wollten. „Neue Droge“ ist der erste Song, der in Eigenregie aufgenommen wurde und der nun als erstes Lebenszeichen der Öffentlichkeit präsentiert wird. Zurzeit arbeitet die Band mit Hochdruck an mehr!21.Tanz 3:00(Limburg, Germany)Taken from the album „Eigentlich müsste man mal“4 ZIMMER KÜCHE BAD präsentieren auf ihrem Debütalbum „Eigentlich müsste man mal“ Rockmusik mit gesellschaftskritischen deutschen Texten. Dabei geben sich tanzbare Songs und Singalong-Refrains die Klinke in die Hand.