Artwork von Phillip Janta

www.janta-island.net



01.Zerstört in Sekunden 0:59(Linden)Taken from the 7“ „Smiling Shadows - 20 Jahre Major Label“ on Major LabelKurz nach dem „Black Beauty Farm“-Album mit vielen alten und zwei neu(er)en Liedern ist auf der Ox-CD ein ganz neues Stück zu hören, eine Kurzversion des Originals von der Doppel-7“ „Smiling Shadows – 20 Jahre Major Label“.02.Raise your voice Joyce 2:46(Toronto, CA)Taken from the album „Dose Your Dreams“ on Merge RecordsFUCKED UPs fünftes Studioalbum ist eine ausufernde Odyssee, die sich mit dem Titelhelden des 2011er Hits „David Comes To Life“ beschäftigt und ihn auf eine Reise im Stile einer Weihnachtsgeschichte durch die Schattenseiten der Realität begleitet.03.I’m a gun 1:56(Phoenix, AZ, USA)Taken from the single „I’m A Gun“ on Slope RecordsThomas Lopez und seine Band THE BLANKZ kommen mit neuer Single „I’m A Gun“. Tommy Blank, wie er sich nennt, setzt seine Vision einer Band, die sich aus Punk, Synthie-Pop und New Wave bedient und an DEVO, RAMONES und SPITS anschließt, sehr gelungen um.04.Autonomes Fahren 3:03(Hamburg)Taken from the album „Smart Bomb“ on RodrecRunde 30 Jahre nach ihrer Kultsingle „Computerstaat“ bohren ABWÄRTS (Sänger Frank Z., Gitarrist Rodrigo Gonzalez, Bassist Björn Werra und Schlagzeuger Martin Kessler) ein eindrucksvolles Statement in den Zahn der Zeit!05.Just a sign 2:44(Berlin)Taken from the album „Glorious Days“ on Off Label RecordsDie Kluft zwischen so unterschiedlichen Genres wie R&B, Soul, Garage, Punk, Funk und Rock & Roll zu überbrücken, mag auf Papier vielleicht ein wenig viel verlangt sein – doch wie das Publikum in ganz Europa bestätigen wird, MAIORANO macht es mit Gusto. Frontmann Alex tritt mit wilder Hingabe, Leidenschaft und Intensität auf, während das siebenköpfige Ensemble von Musikern tighte Rhythmen und gefühlvolle Grooves mit Bläserunterstützung abliefert.06.Dead inside 3:33(Tucson, AZ, USA)Taken from the album „Dead Inside“ on Steamhammer/SPVMit insgesamt 30 Jahren auf dem Tacho feiert die selbsternannte „Greatest Rock’n’Roll Band in the World“ ihr Jubiläum mit dem brüllend lauten „Suck It“. Das zwölfte Studioalbum der SUPERSUCKERS zeigt ein vom ersten Ton an rücksichtslos und rigoros ablieferndes Trio.07.Saints preserve us 4:12(Sydney, Australien)Taken from the album „Saints Preserve Us“ on Four FourTHE RUMJACKS sind eine Celtic-Folk-Punk-Band aus Sydney, Australien. 2018 feiert die Band ihren zehnten Geburtstag mit einem brandneuen Album.08.Bad dreams 3:13(Utrecht, Niederlande)Taken from the album „Two Sides Of Hope“ on Ring Of Fire RecordsAuch auf ihrem zweiten Album vereinen die Jungs aus Utrecht gekonnt dreckigen Streetpunk mit tanzbarem Offbeat. Abgerundet wird dieser schmackhafte Soundcocktail durch gleich zwei hervorragende Sänger und extrem eingängige Melodien.09.The underdogs 3:09(Köping, Schweden)Taken from the album „The Underdogs“ on Despotz RecordsDie sechsköpfige schwedische Band SIR REG um den aus Irland stammenden Brendan Sheehy ist die skandinavische Antwort auf FLOGGING MOLLY, DROPKICK MURPHYS und REAL McKENZIES. Soeben ist ihr neues Album „The Underdogs“ erschienen.10.Green Blood 3:35(Gevelsberg)Taken from the album „Green Blood“ on MetalvilleSie haben vielleicht einen komplizierten Namen, aber ihre Mission ist umso klarer: Sie wollen dich aus deinem Alltagstrott reißen und auf die Tanzfläche zerren. Sie wollen dir kühles schwarzes Bier einflößen und dich zum Mitsingen antreiben. „Green Blood“ ist der Begriff für das, was die sieben Irish Folk Punker und ihr Publikum seit Jahren fühlen.11.Ferguson 3:30(Gainesville, FL, USA)Taken from the album „Tropical Depression“ on Sounds Of SubterraniaIn einem anderen Jahrzehnt war Kaleb bei AS FRIENDS RUST und hatte mit Chris von HOT WATER MUSIC das Bandprojekt CRO(W)S. Jetzt ist er wieder da, und seine Soloplatte ist ein trotz der schwermütigen Texte leichtes, melancholisches Album, bei dem seine markante, nachdrückliche, warme Stimme im Vordergrund steht und man durchaus merkt, dass da mal lautere, wildere Lieder waren als heute.12.Seek 4:56(Graz)Taken from the album „Necromancer“ on Kruse Kontrol DigitalAuf „Neoromancer“ vereinigt sich die Vorstellung des Einzelnen vis-a-vis der Gesellschaft, ontologische Sinnsuche, virtual reality, Jobsuche und ... der Liebe. Im Gewand von Neunziger-inspiriertem Shoegaze, Noise und Indie-Rock.13.Tropisch 4:48(Mannheim)Taken from the album „WS“ on Tapete RecordsHEIM ist echt. Eigenwillig. Brachial. Betörend. Und wer außer mir kann das sonst schon von sich behaupten? Na also! Lieben Sie das. Es hat es verdient! (Jörkk Mechenbier/LOVE A)14.Hamburg 2:39(Leipzig/Dresden)Taken from the album „Schlecht Off“Seit vier Jahren probiert man sich am NDW/Punk. In der großen bunten Glitzerwelt der Musik sehen wir uns eher als klassische Boygroup. Wenn aber mal was scheiße ist, kann man gern dagegen sein!15.Jenseits von d 2:55(Berlin)Taken from the album „Nicht Nichts“ on Tapete RecordsMusikalische Entwürfe zwischen Post-Punk, Indie-Rock und Noise-Pop. In Zusammenarbeit mit Dennis Jüngel (ORACLES) haben TRUCKS ihr Debütalbum aufgenommen. Ihr hört die erste Single!16.Asylum 3:08(Saintes, Frankreich)Taken from the album „The Thread“ on Vicious CircleDer stürmische Post-Everything-Hardcore des französischen Trios erinnert an die Frühphase von BIFFY CLYRO, gemischt mit der Musikalität der BATTLES. Ihr Debütalbum „The Thread“ ist jetzt auch in Deutschland erschienen.17.You could have been a revolution 3:03(Frankfurt/Main)Taken from the album „Bleak Vision“ on Bacillus RecordsMit ihrem Debütalbum „Bleak Vision“ verleihen CANINE ihrer Abneigung gegen die zunehmende Dekadenz in der Gesellschaft kompromisslos Ausdruck. Mix und Master kommt von Dimi Conidas (THE TIDAL SLEEP, MATULA, Cro etc.).18.Der Arsch auf meinem Plattenteller 4:41(Reut)Taken from the album „Der Arsch auf meinem Plattenteller“ on Coretex RecordsWas für ein Arsch liegt hier eigentlich auf dem Plattenteller? Denken die, die können alles machen? Ein Metal-Punk-Brett mit 17 Tracks, garantiert über 3:45 Minuten und ganz ohne „Ohoho“-Chöre und Producer.19.Gereizt 2:27(Frankfurt/Main)Taken from the album „Gott B-Ware“Seit 1987 stehen die HACKE PETERS aus Hessen für puren – nur selten mal sauergespritzten – Punkrock der niveauvollen Art. Alle Tonträger gibt es als kostenlose Downloads auf der Homepage!20.999 2:02(Wolmirstedt/Magdeburg)Taken from the album „Alles muss raus“ on BrausebeatWir sind VON HÖLLE aus Wolmirstedt/Magdeburg. Uns könnte man vielleicht so als Neunziger Punkrock/Emo/Indie/Düster- oder Post-Irgendwas bezeichnen. Keine Ahnung, es gab halt genug Einflüsse die letzten 20 Jahre, denn so lange sind wir bereits in verschiedenen Bands unterwegs ... MORDHORST, AUTOMATIK MINIROCK, KUNSTSTULLE, CHUCK THE PLANT und noch weitere regionale Köstlichkeiten.21.Schallalala 2:57(Basel)Taken from the album „Ein bisschen mehr.“ on Sportklub Rotter DammSchweizer Band mit deutschen Texten, Punkrock im Blut und einem kompromisslosen Debüt.22.Pisa Ha Ha 5:42(Hamburg)Taken from the album „Fidel Bastro 10 B“ on Fidel BastroLive in Braunschweig/Brain, 23. Mai 1997. Musik Sommer 2002. Veröffentlicht Herbst 2002 auf der „Fidel Bastro 10 B“-Compilation.