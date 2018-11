Artwork von Götz Bockstedte

01.This town 3:24(Seattle, WA, USA) Taken from the album „Dry As A Bone“ on Sub Pop RecordsGREEN RIVER, gegründet 1984, bestanden aus Jeff Ament (Bass), Mark Arm (Gitarre/Gesang), Bruce Fairweather (Gitarre), Stone Gossard (Gitarre) und Alex Shumway (Schlagzeug). „Dry As A Bone“ wurde ursprünglich als Mini-LP veröffentlicht und 1986 im Reciprocal Recording Studio mit Jack Endino aufgenommen – und erscheint im Januar 2019 in Neuauflage als Doppel-LP, wie auch das „Rehab Doll“-Album von 1988.02.Futureman 6:19(Bern, Switzerland) Taken from the album „Futureman“ on A Tree In A Field RecordsDas Schweizer Quartett veröffentlicht mit „Futureman“ den zweiten Langspieler. Psychedelische Surf-Gitarren und kauziger Krautrock erzählen die Geschichte des titelgebenden, außergewöhnlichen Superhelden.03.Black magic number 2:48(Feldkirch, Austria) Taken from the album „Future Dog“ on Kohlen RecordsNach dem Erstling „Sweet Little Bunker“ hat das westösterreichische Chaos-Trio sein Tempo erhöht. Die Songs des Albums „Future Dog“ sind kürzer, noch chaotischer und die Produktion ist noch dreckiger geworden. Das Garagen-Rock-Gepolter macht einem Lust, wieder mal selber auf der Bühne zu stehen.04.Keine Träume 3:20(Düsseldorf, Germany) Taken from the album „Keine Strukturen“ on Sleeping Cat Records & Plastic Bomb RecordsMit dem Stück „Keine Träume“ vom aktuellen Album „Keine Strukturen“ zeigen 100BLUMEN mal wieder, dass sie eben nicht nur eine Elektropunk-Band sind, sondern ihre eigene Schublade aufgemacht haben. Punkrock trifft auf Post-Punk und Electro trifft auf Drum and Bass, eingewickelt in beißende Sozial- und Kapitalismuskritik.05.Do it to me 2:02(Düsseldorf, Germany) Taken from the album „Feral Thoughts“ on Kidnap Records„Do it to me“ stammt vom neuen, vierten SNIFFING GLUE-Studio-Album „Feral Thoughts“, das im November bei Kidnap Music erschienen ist.06.Luxury crap 1:39(Bremen, Germany) Taken from the album „Hypocritical“Die Dreierkombi aus Bremen bewegt sich irgendwo im klassischen Hardcore-Segment, gepaart mit melodischen Punkeinlagen und englischen wie deutschen Texten. Der Song stammt aus einer Aufnahmesession von 2017, die als EP unter dem Titel „Hypocritical“ im Netz abrufbar ist.07.Manifest of thieves 1:45(St. Gallen, Switzerland) Taken from the album „Thieves“ on Maniac Attack/Sbäm/SubZineGeradeaus nach vorne ohne Rücksicht auf Verluste: Seit genau 15 Jahren bleiben sich NOFNOG alias NO FIGHT NO GLORY selbst treu und brettern über die Bühnen von Clubs und Festivals im In- und Ausland. Nun releasen die vier Jungs aus der Ostschweiz ihr drittes Album „Thieves“, in Kooperation von Sbäm Records, Maniac Attack Records und Subzine Records.08.Queen McDregs & King O’Scum 1:35(Berlin, Germany) Taken from the album „Muerte Min Amour“ on Bakraufarfita RecordsDreckig und fies, so klingen WAR WITH THE NEWTS im ersten Moment. Der Albumtitel „Muerte Min Amour“ bedeutet übersetzt „Der Tod ist meine Liebe“ und spielt auf die Herkunftsländer der Musiker an: Ukraine, Frankreich und Spanien.09.Gluten 1:59(Cologne, Germany) Taken from the album „Noch ein tieferer Tiefpunkt“ on Astroholz RecordsERNTE 77 aus Köln hauen auf ihrem zweiten Album wieder haufenweise schnelle und melodische Punkrock-Kunstwerke raus, deren Texte mitunter abwegige Themen aufgreifen.10.Telepath 1:52(Stuttgart, Germany) Taken from the album „Humanoid“ on Flight 13 RecordsDer erste Longplayer „Humanoid“ klingt, als wären WOLFMOTHER um die Jahrtausendwende nach Skandinavien ausgewandert und hätten sich im Keller neben den PEEPSHOWS eingezeckt, während sich HUMPERS, CHEAP TRICK und 999 aus Mangel an Proberäumen mit den beiden kurzgeschlossen hätten.11.Umani 1:50(Calangianus, Sardinia, Italy) Taken from the album „Contro Il Vostro Niente“ on IndieBox MusicDie Punkband von der Mittelmeerinsel Sardinien spielt melodischen Punkrock mit Folkeinflüssen und hat seit 2005 drei Alben veröffentlicht. Auf dem aktuellen, „Contro Il Vostro Niente“, wird dreisprachig gesungen: Italienisch, Sardisch und Spanisch.12.Wake-up call 2:57(Schweinfurt, Germany) Taken from the album „Rock’n’Roll Requiem“SCALLWAGS melden sich endlich mit dem 6. Album zurück. Auf „Rock’n’Roll Requiem“ treten die vier Rotzlöffel das Gaspedal ordentlich durch. Punkrock mit viel Rock’n’Roll, mal anklagend, mal wütend, mal melancholisch und immer voll auf die Zwölf.13.Stay Rudel - Stay Rebel 2:45(Hamburg, Germany) Taken from the album „Stay Rudel – Stay Rebel“ on Drakkar EntertainmentDie Ska-Punk-Legende aus St. Pauli haut auf ihrem zehnten Studioalbum ebenso viele Songs über den Ernst und Unernst des Lebens raus. In kalten Zeiten besinnen sich RANTANPLAN auf das Wesentliche: das Rudel.14.Für Dich (feat. Toeppel Butera & Dr. Ring Ding) 3:11(Münster, Germany) Taken from the album „Badaboom“ on Ring Of Fire RecordsGenau so abwechslungsreich wie der Sound von MACSAT ist, von rollendem Reggae bis zu schnellem Punkrock, sind auch die Gastsänger auf ihrem neuen Album „Badaboom“, von Bands wie ALL, DRITTE WAHL, EISENPIMMEL, HUDSON FALCONS, BLITZKID und THE MOVEMENT.15.Armee mit tausend Köpfen 4:33(Stuttgart, Germany) Taken from the album „Aus Wachs“ on My Favourite ChordsDie Lieder von KAUFMANN FRUST erzählen von einer gelähmten, physiotherapierten Gesellschaft, die nichts mehr fürchtet als ihren eigenen Verfall in einer deutsch-industrialisierten Plastikwelt.16.Knoten 2:31(Hamburg, Germany) Taken from the album „Fin“ on Misitunes„Fin“ ist das erste Album des Hamburger Trios LAFOTE, das sie im November auf dem bandeigenem Label Misitunes veröffentlichten. LAFOTE sind seit 2013: Malte am Schlagzeug, Stefan, ex-FINDUS, am Bass und Jakob, Gitarre und Gesang.17.Jetzt wieder neu 3:48(Heidelberg, Germany) Taken from the album „Jetzt wieder neu“ on Landlord Landliebe RecordsAlex Icon, der in Bands wie ANTITOX, RIP TORN und REGULATOR als Sänger und Bassist sowohl im Rhein-Neckar-Raum als auch bundesweit bereits seit Anfang der 90er Jahre unterwegs ist, bleibt auch solo seinen musikalischen Wurzeln treu, singt aber nach längerer Zeit wieder auf Deutsch, „weil es direkter klingt“.18.Taking over 2:59(Amberg, Germany) Taken from the album „Live @ Wild At Heart“ on ZAQ RecordsSPECIAL GUE$T stehen seit 1993 für ehrlichen, kompromisslosen Punkrock. Eine gelungene Mischung aus gutem alten 77er-Punk, unverwüstlichem Streetpunk und dreckigem Highspeed-Rock’n’Roll. Zum 25-Jährigen erschien die Do-LP/CD „Live@ Wild at Heart“, die genau dort in Berlin-Kreuzberg aufgenommen wurde.19.Integrierte Außenseiter 3:36(Lähden, Germany) For more info and more music go toEngagierter Punkrock aus dem Emsland. Bei CIVIL COURAGE ist seit 25 Jahren der Name Programm. Massenhaft karitative Konzerte, Festivals und die Stadionhymne des SV Meppen gehen auf ihre Kappe.20.Wolkenläufer 2:57(Cologne, Germany) Taken from the album „Wolkenläufer“Den Blick nach vorne, die Chucks genauso ausgelatscht wie eh und je und die Verstärker soweit aufgedreht, dass die Klatsche da ankommt, wo sie hingehört! Eben MOSH SLAM.