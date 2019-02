Artwork © 2019 Jochen Mönig

www.spiegelsaal.net





01.Nicht in meinem Namen 3:23(Hamburg, Germany) Taken from the album „Am Rande von Berlin“ on Major LabelMit „Am Rande von Berlin“ wird am 29. März 2019 das seit 1991 erste Studioalbum von RAZZIA in der Originalbesetzung um den ursprünglichen Sänger Rajas Thiele erscheinen. Es schließt von seiner Machart und Energie an die beiden Alben „Tag ohne Schatten“ und „Ausflug mit Franziska“ an.02.Baumarkt 4:07(Solingen/Düsseldorf, Germany) Taken from the album „Egal“ on Holy Goat RecordsKONTROLLE spielen 80er-Post-/Wavepunk mit entsprechend düsterem Einschlag, ohne dabei ihre Punk-/Hardcore-Wuzeln zu verleugnen. Die Band singt auf Deutsch, ohne dass ihre Musik affig klingt – und nutzt Synthiesounds, ohne dass sie poppig klingt.03.Getting over you 2:00(Phoenix, AZ, USA) Taken from the 7“ „Getting Over You“ on Slope RecordsThomas Lopez und seine Band THE BLANKZ veröffentlichen ihre neue Single „Getting Over You“. Tommy Blank, wie er sich nennt, setzt seine Vision einer Band, die sich aus Punk, Synthie-Pop und New Wave bedient und an DEVO, THE RAMONES und SPITS anschließt, sehr gelungen um.04.No case 2:35(Madison, WI, USA) Taken from the album „III“ on Pure Noise RecordsMASKED INTRUDER sind bekannt für ihre Auftritte mit Skimasken über dem Kopf – deshalb weiß auch keiner so recht, wer sich hinter der Maskierung verbirgt. Gerüchten zufolge handelt es sich um durchaus bekannte Musiker anderer Bands. Nach fünf Jahren erscheint am 01.03. ihr neues Album „III“.05.Let's start a riot 2:23(Oslo, Norway) Taken from the album „Before Brutality“ on Drabant Music ASDas Debütalbum „Set Yourself On Fire And Follow The Smoke“ des Sextetts THE DOGS erschien 2013. Seitdem veröffentlicht die Band alljährlich in der ersten Januarwoche ein neues Album – „Before Brutality“ ist bereits das siebte Studioalbum.06.I never told you 2:58(Bern, Switzerland/Los Angeles, CA, USA) Taken from the album „Baile Bruja Muerto“ on Voodoo RhythmDie beiden Musiker trafen sich zum ersten Mal in Los Angeles bei der Show einer lokalen Garageband. Ein paar Tage später spielten sie ihre erste gemeinsame Show in Long Beach, Kalifornien, ehe sie ein paar Monate später durch ganz Europa tourten. Jetzt halten sie zum ersten Mal ihr gemeinsames Album „Baile Bruja Muerto“ in den Händen.07.Much too long 3:56(Regensburg, Germany) Taken from the album „Wide Awake“ on Ghost Town NoizeAm 19. Oktober 2018 erblickte JOHNNY FIREBIRD’s viertes Teufelswerk „Wide Awake“ das Licht der Welt. Die Band präsentiert sich – angesichts der Allgegenwärtigkeit braunen Abschaums – noch reifer, gesellschaftskritischer und nachdenklicher als je zuvor. Keine Sorge: Geballert wird immer noch im Schweinsgalopp!08.The bastards 2:53(Umea, Sweden) Taken from the album „Adult Lobotomy“ on Crazysane RecordsSTATUES bilden eine Quintessenz der jungen HÜSKER DÜ und der legendären Sounds von Labels wie SST und Dischord. Die drei Bandmitglieder waren bereits vor 15 Jahren bei Genre-Urgesteinen wie STARMARKET und KVLR aktiv. STATUES ist nun der mehr als gelungene Neustart.09.Straight lines 2:20(Graz, Austria) Taken from the album „Cuts“ on Numavi RecordsRED GAZE präsentieren ihr erstes Album auf Numavi Records. „Cuts“ erwischt einen, wie der erste verregnete Herbsttag: Viel zu kalt angezogen, alles verdunkelt sich – Schnupfen. Aber hey: Wir haben immer noch uns!10.Motherland 3:28(San Francisco, CA, USA) Taken from the album „Holger Danske“ on Demons Run Amok Entertainment„Holger Danske“ macht keine Gefangenen! Dieses Album zeigt die Band OLD FIRM CASUALS von ihrer besten Seite. Es verdeutlicht, warum so viele Menschen aus den unterschiedlichsten Rock’n’Roll-Lagern die Band lieben. Die Platte ist Lars Frederiksens (RANCID) verstorbenem Onkel Viggo gewidmet, der im Zweiten Weltkrieg in der dänischen Widerstandsgruppe Holger Danske gegen die Nazis kämpfte.11.Slainte (Punk Session) 2:38(Erlangen, Germany) Taken from the album „Heyday“ on Deaf Shepherd RecordingsDie fränkische Speedfolk-Band kombiniert Elemente aus Ska, Punk, Metal und Reggae – kennzeichnend für die Musiker sind insbesondere die häufigen Offbeats. Mit „Heyday“ erscheint am 08.03. das neueste Album der Erlanger, inklusive sieben Bonus-Tracks („The Punk Sessions“) auf dem limitierten Digipack und der Deluxe-Edition.12.(Just because you’re not being followed doesn’t mean you’re not) Paranoid 3:31(Adelaide, Australia) Taken from the self-titled album on Off The Hip RecordsTHE DUNES – das sind dunkle, psychedelische Untertöne und ausgedehnte Klänge, die es den Songs gleichzeitig erlauben, zu atmen und den Raum zu füllen. In ihrer australischen Heimat haben THE DUNES sich schnell den Ruf als führende Psych-Drone-Gaze-Band erarbeitet.13.Don’t place your happiness in the hands of another 3:41(Burton upon Trent, England) Taken from the album „Exploding Head Syndrome“ on Tapete RecordsAuf „Exploding Head Syndrome“ besinnen sich die Noise-Legenden auf traditionelle Songwriting-Techniken und fügen so ihren gewaltigen klanglichen Dimensionen Melodien und holzschnittartige Refrains hinzu.14.Still shout 3:51(Lugano, Switzerland) Taken from the album „Pretend To Fly“ on Sliptrick RecordsNEUTRAL BOMBS, eine Punkrock-Band aus der Schweiz, gründete sich 2015. Ihre erste EP „Another Culture Dies“ mit sieben Songs veröffentlichten sie im selben Jahr. Seitdem hat die Band an Beliebtheit gewonnen und spielte Shows in ganz Europa. Mit ihrem Debütalbum „Pretend To Fly“ veröffentlichen NEUTRAL BOMBS elf neue Songs, aufgenommen im New Mood Recording Studio in Cantu, Italien.15.Perspectives 3:11(Herzogenbuchsee, Switzerland) Taken from the album „Perspectives“ on Subversiv RecordsCHELSEA DEADBEAT COMBO haben sich per unzähliger Shows in die Herzen der Fans von der Schweiz bis Japan gespielt. „Perspectives“ erinnert an einen Elf-Runden-Boxkampf: Die geballte Kraft der Band steht tänzelnd im Ring, die Songs täuschen einzelne Schläge an, um dann umso heftiger mit voller Wucht zuzuschlagen.16.Invisible war 2:00(Bristol/Nottingham, UK) Taken from the album „Perfidious Albion“ on Network Of Friends/LärmattackeSIGNAL CRIMES sind eine Projekt-Band aus Bristol, die DIY-Hardcore-Punk spielen. Die Mitglieder waren zuvor in Bands wie RIPCORD, VIOLENT ARREST und ENDLESS GRINNING SKULLS aktiv. Das Album „Perfidious Albion“ erinnert bisweilen an die legendären HERESY, Sänger Welly macht das Artcore Fanzine.17.Hauptstrom 3:08(Cologne, Germany) Taken from the album „Über die Freiheit der praktischen Unvernunft“ on Laut! RecordsMONOPHONIST wollen den Welle-Teilchen-Dualismus in Musik: Sie soll gleichzeitig das Gehirn kitzeln und im Körper Vollgas geben, sie soll das Herz zum Lachen bringen und trotzdem einen Sprengsatz in uns zünden.18.Kleinstadtdisco 3:06(Leipzig, Germany) Taken from the album „Weit weg von zu Hause“ on RecordjetHier ein Offbeat, da ein wenig Geknüppel, Gesang, Geschrei und wunderschöne Bläsermelodien. Dazu Geschichten von Kleinstadt- und Großstadterlebnissen, differenzierte Betrachtungen von kleinen und großen Problemen, ein bisschen was zum Tanzen und ganz viel Gefühl. 100 Kilo Herz eben.19.Solange ich noch kann 1:23(Hamburg, Germany) Taken from the album „Solange ich noch kann/Was du machst“Henning Basler hörte sich sein Sammelsurium an Aufnahmen an und merkte, dass da etwas dabei sei, das in Kombination einen prima Tonträger abgeben würde. So machte er sich ran und nahm sein neues Album „Solange ich noch kann/Was du machst“ per Homerecording auf. Textlich stellt er Beobachtungen aus seinem Umfeld und Gesellschaftskritik in den Vordergrund.20.Turn back 3:27(Leipzig, Germany) Taken from the album „Time Flies“ on Uncle MSTORYTELLER aus Leipzig touren seit Jahren durch die deutsche Pop-Punk-Landschaft. Ihr neuestes Album „Time Flies“ ist für die Band ein Meilenstein mit kalifornisch geprägtem Sound zwischen NECK DEEP, BOSTON MANOR und STATE CHAMPS.