01.Batteries 2:25(Aachen, Germany/Liège, Belgium) Taken from the album „No Good News“ on Rockstar RecordsAuf ihrer fünften Platte beweisen KOMPLIKATIONS wieder ein Händchen für großartige Melodien, tolle Harmonien, clevere Texte und agressive, tanzbare Synthie-Beats! Eine wilde, emotionale Mixtur aus Wut, Freude, Hass, Trauer und Frustration.02.Ideal 3:13(Berlin, Germany) Taken from the EP „Bug“ on This Charming Man RecordsDie Gitarren bohren und zerren, der Gesang ist abgehackt und rausgebellt und das alles wird mit Dramatik, Wut und Wucht vorgetragen. Die Berliner Noiserocker zeigen auf ihrer erstklassig produzierten EP grandios ihr ganzes Können.03.Continual unrest 2:35(Osnabrück/Münster, Germany) Taken from the selftitled 12“-EP on My RuinSechs Lieder, 45 rpm. Energetische Vocals, eine treibende Rhythmus-Sektion mit tollen Bass-Hooks auf limitiertem farbigen Vinyl. In Kooperation mit Flight 13 entstanden. Ein starkes Debüt der Punk-Wave-Schule.04.Dropout runaway 2:15(Phoenix, AZ, USA) Taken from the upcoming 7“ on Slope RecordsTHE BLANKZ hauen schon wieder eine Single raus und setzen ihren wilden Mix aus Punk, Synthie-Pop und New Wave fort. Hier wurde sich wieder an Größen wie DEVO, RAMONES oder THE SPITS orientiert.05.Overdrive 3:51(Rome, Italy) Taken from the album „E.V.A.“ on Rise Above RecordsIn den Siebzigern wären diese Jungs ein klarer Fall für die Chartspitzen der Welt gewesen. GIUDA klingen wie eine catchy Glam-Rock-Kapelle im Stil von T-REX, nur wuchtiger und entscheidend moderner. Das Space-Konzept, das sich durch dieses Album zieht, passt herrvorragend zu diesem charakteristischen Sound.06.All the devils 3:28(Vancouver, BC, Canada) Taken from the album „Skinners Cage“ on Rookie RecordsWie überwindet man Verlust und Einsamkeit? Mit diesen Fragen befassen sich BIG JOHN BATES in ihrer eigenständigen Mischung aus Post-Rock, Rock’n’Roll, Symphonic Punk und Americana Noir.07.Nackt 3:39(Stuttgart, Germany) Taken from the album „Nackt“ on Tapete Records„Nackt“ trifft uns genau dort, wo wir in diesem Zeitalter des virtuellen Versinkens am verletzlichsten sind, bei der realen Nähe, bei der es kein digitales Verzerren, kein Beschönigen gibt.08.Nach dem Sturm 2:26(Bochum, Germany) Taken from the album „Tigerjunge und die Hure aus dem Weltall“TIGERJUNGE ist das Sound-Donnerwetter, das Zwei-Mann-Punk-Dubstep-Mantra-Massaker made in Germany. Nitropowered natürlich. Es groovet, es donnert und gewittert, es zerrt! Mittendrin ihre energiegeladenen Statements.09.Forgotten palace 2:1(Oldenburg, Germany) Taken from the album „Antarctica/Antarktika“Die Antarktis: Ein Song über einen Ort für alle Leute, die du nie wieder sehen willst. Wave-Kühle, Punk-Geschwindigkeit, Pop-Melodie. Von der Picture-Split-LP mit Carsten Vollmer, aufgenommen in der Tonmeisterei.10.Catalan heat 3:24(Biel, Switzerland) Taken form the album „Catching Bad Temper“ on Haldern PopMit „Catching Bad Temper“ packen PUTS MARIE ihre Musik beherzt mit beiden Händen, wie einen fiebrigen Organismus, dessen Herzschlag sie begleiten und orchestrieren. Im Vollbesitz seiner Kräfte ist das neue Album ein höchst ansteckender Körper.11.Earl grey 3:22(Melbourne, Australia) Taken from the album „Picture Us“ on Haldern PopAus der gleichen fruchtbaren Melbourner Musikszene hervorgegangen, welche nicht nur Courtney Barnett, sondern auch andere Freunde der Band wie KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD gefördert hat, präsentieren MONEY FOR ROPE auf ihrem neuen Werk 10 verheißungsvolle Rocksongs.12.Freed from the pressures of time 4:42(Portland, OR, USA) Taken from the album „ Mysterium Tremendum“ on Entertainment OneObwohl sich „Mysterium Tremendum“, das dritte Album von LORD DYING, um den Tod dreht, beschäftigt es sich mehr damit, wie es auf der anderen Seite aussieht und was uns dort erwartet. Die Band aus Portland beleuchtet, wie ängstlich man sich in unserem Kulturkreis generell mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt.13.Killing pigs 3:25(Moscow, Russia) Taken from the album „The Power Of One“ on A-F RecordsTARAKANY! ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten russischen Punkrock-Bands. Gegründet wurde sie 1991 und hat seitdem 14 Studioalben, 5 Live-Alben und eine Menge Splits und Compilations veröffentlicht. TARAKANY! tourten bereits mehrfach durch Russland, Europa, Japan, Israel und viele andere Länder.14.Geisterbahn Königsallee 3:23(Düsseldorf, Germany) Taken from the album „Rochus“ on Flight 13 RecordsWeder in Schublade A noch in Schublade B passt dieser Bodensatz der Republik. Unvernunft beim Pferderennen, und da sind alle gleich, ist viel mehr das Thema der Band. Vielleicht findet man ja im Fundbüro des Lebens die richtigen Puzzleteile um die „Kunst“ dieser Band zu beschreiben. Hauptsache anders!15.Wölfe 2:52(Berlin, Germany) Taken from the EP „Schere“ on RadicalisVIZEDIKTATOR sind auf ihrem neuen Album lauter, wilder und punkiger als je zuvor und erinnern dabei streckenweise an MILLIARDEN oder DIE NERVEN, nur dass sie wesentlich partytauglicher daherkommen. Eine Band wie gemacht für die großen Open-Air-Bühnen in diesem Sommer.16.Dreiraumwohnung 1:45(Krefeld, Germany) Taken from the selftitled albumStarkes Debüt der Krefelder! Der angepisst melancholische Gesang,die bissige Gitarre, das aggressive Auskotzen gegen alles und jeden, vor allem Deutschland und spießige Deutsche, geht zum einen verdammt nochmal ab und erinnert zum anderen an Klassiker wie RAZZIA oder NEUROTIC ARSEHOLES.17.Sverigedemokrat 3:04(Skellefteå/Uppsala/Stockholm, Sweden) Taken from the album „För Sverige“ on Second Class Kids RecordsLASTKAJ 14 ist ein schwedisches Trallpunk-Quartett. das schnellen melodischen Punkrock mit oftmals politischen Texten spielt. Die Gruppe hat bis jetzt vier Alben veröffentlicht und geht regelmäßig auf Tour. Im April absolvieren die Schweden ihre zweite Deutschland-Tour.18.Molly 2:21(Cologne, Germany) Taken from the album „A Monster Day“Die Shootingstars der Kölner Szene machen schon seit geraumer Zeit mit ihrem interessanten Mix aus Punk/Grunge/Garage auf sich aufmerksam und haben nicht umsonst schon jeden einzelnen Club in Köln unsicher gemacht. Im April/Mai sind sie auf Tour mit BABY SEALS.19.Knuckledragger 2:16(Gilbert, AZ, USA) Taken from the selftitled EP on Slope RecordsEndlich ist sie da, die neue EP der „neighborhood punks“ von den LINECUTTERS! Es wird verdammt wütend, laut und schnell. Was dann noch mit einem Hauch von Hoffnungslosigkeit versetzt und mit ein paar melodischen Elementen abgerundet wird.20.Das ist dein Leben 2:25(Hannover, Germany) Taken from the album „Ein besserer Ort“Trümmer und Überreste von NEUROTIC ARSEHOLES, PRESSUREFLIP und RAUM101 finden sich 2014 zusammen als TAG OHNE SCHATTEN. Ihre energiegeladenen, eingängigen Punkrocksongs, die mit einem abgehangenen Understatement vorgetragen werden, spielen die Drei versiert und mit klarer Kante auf den Punkt. Musikalisch findet sich die Band irgendwo zwischen frühen NO USE FOR A NAME, RAZZIA und PASCOW wieder.21.Heute und hier 3:31(Stuttgart, Germany) Taken from the album „Mach’s gut“ on Pogodepp RecordsGAFFA sind mit ihrem neuen Longplayer „Mach’s gut“ am Start! GAFFA steht für ehrlichen und kritischen Punk, mit deutschen Texten und fettem Sound. Gereift, unabhängig, glaubwürdig, laut und stets mit einem Augenzwinkern, rocken GAFFA die Clubs und Hallen dieser Welt.22.Teenage punx 2:24(Herzogenbuchsee, Switzerland) Taken from the album „All You Need“ on Subversiv RecordsMan könnte meinen THE LOVERS wären endlich alt genug, um es besser zu wissen! Und doch sind sie glücklicherweise naiv genug, es nicht zu lassen: Lauter Garagen-Punk und ekstatischer Rock’n’Roll mit einer Prise Blues und Power-Pop der wilden Sorte.23.Der Herr Bassist 2:06(Horb am Neckar, Germany) Taken from the album „Herzlich willkommen“ on Wiewaldi-TonträgerTANTE INGE bleiben ihrem Stil treu. Auch das allseits beliebte Thema Country wird wieder aufgegriffen, macht es doch einfach einen Heidenspaß, die Hut-Herz-und-Stiefel-Fraktion aufs Korn zu nehmen.24.Verboten 2:50(Aachen, Germany) Taken from the album „ Mir tut alles weh“ on Dackelton RecordsAuf „Mir tut alles weh“ beschäftigt sich MÄNNI mit dem körperlichen, geistigen und moralischen Zerfall und liefert Hymnen gegen die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung, ohne auf Party zu verzichten.