01.R U lookin’ 4 love 2:56(Vancouver, Canada) Taken from the album „What R U Waiting 4?“ on Nevado MusicDer deutsche Name der kanadischen Band ist von der Zeit ihres Gitarristen CC Voltage in Berlin inspiriert, wo er bei DYSNEA BOYS spielte. Sie bezeichnen sich als Synthie-Power-Pop-Band auf den Spuren von THE CARS, THE GO GO’S, Gary Numan und DEVO. „What R U Waiting 4?“ ist ihr erster Longplayer nach einer 7“-Single letztes Jahr, im Juli und August touren sie in Deutschland.02.Shine 1:49(Haarlem, Netherlands) Taken from the album „Shine“ on Voodoo Rhythm RecordsEin Hirnwindungen sprengendes Psychedelic-Punk-Trio aus Haarlem in Holland, das dich von innen nach außen kehrt. Sie servieren Orgel-Massaker-Fuzz Punk, der dich auf einem Rock’n’Roll-Trip mit durchs Weltall nimmt. Alle einsteigen, bitte.03.A strange perfume 3:40(Manchester, UK) Taken from the upcoming album „What Nature Gives ... Nature Takes Away“Die Post-Punk Band um Szene-Ikone John Robb, die bereits 1977 gegründet wurde, sich Ende der 80er auflöste und 2009 ihre Reunion hatte, veröffentlicht mit „What Nature Gives ... Nature Takes Away“ ihr neues Album. Wie immer herausfordernd und konzeptuell, aber 100% Punk.04.Where I turn 2:01(Göteborg, Sweden) Taken from the album „Sorry To Disappoint All Music Lovers“ on Sounds of SubterraniaPopsongs im Gewand des Garagepunk. DREAM BOOGIE laden zum Mitwippen und Tanzen ein, zwischen Pop von M.O.T.O und dem Sunshine-Psychedelic der mittleren Phase der BLACK LIPS. Wird auch beim hundertsten Mal hören nicht langweilig.05.Reklam 3:07(Ekilstuna, Sweden) Taken from the album „God Damn“ on Luftslott RecordsSOVIAC bestehen bereits seit 1977 und sind ein wichtiger Teil der schwedischen Noise/Grunge/Rock-Soundlandschaft, trotz gelegentlicher Ausflüge in den Pop. „Reklam“ ist die erste Single ihres neuen, sechsten Albums „God Damn“ auf Luftslott Records.06.Saw it coming 1:53(Tel Aviv, Israel) Taken from the album „Growing Pains“ on SBÄM RecordsMelodischer, schneller Punkrock und intensive Shows mit Liedern, die selten länger als 90 Sekunden dauern. Ein treibendes Schlagzeug, reichlich Harmonien und Frontfrau Simas energische Stimme verwandeln die Songs der vier Tel Aviver in packende Hymnen.07.Big Boy 2:47(Barnsley, UK) Taken from the album „I Want The World“ on Puke Pop RecordsWütender, kompromissloser und zuckerüberzogener Grunge-Punk aus Großbritannien. Für Fans von L7, HOLE und Gwen Stefani. Im Oktober sind sie mit ihrem Album „I Want The World“ auf Europa-Tour und kommen auch nach Deutschland.08.Tonight 3:17(Cologne, Germany) Taken from the album „Life Insurance“DEATHLETICS machen wundervoll eingängigen Punkrock/Post-Hardcore, immer zwischen Tumult und Harmonie, druckvoll unpoliert und energiegeladen hymnisch. Für Fans von HOT WATER MUSIC, Bob Mould und Konsorten.09.All was gone with you 3:04(São Paulo, Brasil) Taken from the album „Living In Darkness“ on Rookie Records„Living In Darkness“ ist das dritte Album von STATUES ON FIRE aus São Paulo. Zur Einsortierung werden oft Vergleiche mit Bands wie PROPAGHANDI und STRIKE ANYWHERE bemüht, aber die Band hat ihren eigenen Mix aus Härte und Melodie entwickelt.10.Catalan heat 3:24(Eastbay, Kalifornien, USA) Taken from the selftitled album on Pirates Press RecordsCHARGER ist schlicht und ergreifend eine knallharte Rockband. Angetrieben von der Liebe zum Hardrock der 70er Jahre genauso wie zum East Bay-Sound, der das Leben dieser Musiker seit Jahrzehnten prägt.11.And we ride feat. Liam Marr 2:55(Dresden, Germany) Taken from the upcoming album „Defiance“ on Contra RecordsDas fünfte Studioalbum von STRONGBOW besticht durch perfekt arrangierte Melodien und wunderbar relaxtes Songwriting. Man nähert sich den RANCIDs und SOCIAL DISTORTIONs dieser Welt sehr respektvoll an, behält aber die eigene unverkennbare Note.12.A message pour toi 3:37(Verona, Italy) Taken from the album „Joy Joy Joy“ on KOB RecordsDie Band aus Verona hat sich dem gesellschaftskritischen Punk verschrieben und singt über die Missstände, die Ungerechtigkeit und für mehr Toleranz und Humanität – und für mehr Freude und Hoffnung. Songs, von denen man sich inspirieren und mitreißen lässt!13.Un nuovo traguardo 3:18(Ferrara, Italien) Taken from the album „Immaginazione“ on KOB RecordsEnergischer Ska-Punk aus Italien! Texte in der Landessprache, politisch, engagiert und motivierend. Obacht: die angegebene Website auf der Ox-CD-Hülle ist leider die falsche. Diese hier ist die richtige.14.The righteous & the rats 2:33(Edinburgh, UK) Taken from the album „Some Legacy“ on Red Scare IndustriesAuf „Some Legacy" wird der Punk-Troubadour von einer Band unterstützt. Eine Horde Punks, geführt von einer sehr, sehr kleinen Version von William Wallace, mit großen Songs über Freundschaft, Verzweiflung, Toleranz, Liebe, Angst und das Leben in Edinburgh.15.Nie genug 3:15(Munich, Germany) Taken from the album „Die Angst sitzt neben dir“ on Redfield RecordsNach einer langen Tour mit ROGERS im Frühjahr, veröffentlichen MARATHONMANN nun ihr neues Album. Seit 2011 aktiv, hat sich die Band stets weiterentwickelt und besticht mit persönlichen und gesellschaftskritischen Texten und Melodie.16.Freunde 3:10(Germany) Taken from the album „Zwischenwelt“ on Swell Creek Records/Unity Worldwide RecordsDas neue Album ist ein Konzeptalbum über die Unumgänglichkeit der Vergänglichkeit. Missstände, Grenzen, Isolation und man selbst dazwischen. „Zwischenwelt“ ist düster, gesellschaftskritisch, fordernd sowie hoffnungsvoll und optimistisch zugleich.17.Sometimes we get it right 4:20(Denver, CO, USA) Taken from the album „Below The Deep“ on Cargo RecordsLUNA SOL, das Stoner-Projekt um HERMANO-Mastermind Dave Angstrom, veröffentlicht mit „Below The Deep“ endlich das langersehnte zweite Album, nach ihrem Meilenstein „Blood Moon“ . Vielschichtiges Songwriting und großartige Musiker sind eben eine gute Kombination.18.You don’t speak for me 2:35(Kansas City, MO, USA) Taken from the album „Unamerican Activities“ on Black Site RecordsRED KATE ist eine Punkrock-and-Roll-Band aus Kansas City. Der Sound der Band verneigt sich vor den biergetränkte Barfußböden der britischen Pub-Rock-Szene der 70er und dem modernen Blues-Punk-Sound des mittleren Westens.19.Takin’ a cab 2:55(Andernach, Deutschland) Taken from the album „Hiatus“ARLITO’S WAY ist die Band um Arlo Everling aus Andernach. „Hiatus“ wurde live eingespielt, mit zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und Saxophon. „Hiatus“ ist Slo-Mo-Lo-Fi-Emo-Rock, verzwurzelt im Punkrock.20.Gloomy Sunday morning 2:42(Gelsenkirchen, Deutschland) Taken from the album „Incomplete Stories ... It Slowly Comes To An End“ on Poisonic RecordsSTROMBLE FIX sind seit 1990 eine beständige Größe in der Undergroundszene des Ruhrgebiets und bieten flirrende Gitarrensounds zwischen Post-Punk, Grunge und Wave, wobei sie Genregrenzen gern überschreiten. Das neue Album ist seit Mai erhältlich.21.The anti-patience song 4:08(Wetzlar, Deutschland) Taken from the selftitled albumImmer nur warten? Die KRACHMAKERS haben genug davon! Bodenständigen, deutschsprachigen Old-School Punkrock in Form von zwei Songs hat die Band in Eigenregie auf einer schicken Vinyl Single veröffentlicht.