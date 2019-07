Artwork © 2019 Marc Heymach/Sieben Raben

www.siebenraben.com





01.Breathe deep 2:01(Cologne/Saarbrücken/Berlin, Germany) Taken from album „Go To Hell Then Turn Left“ on Rookie RecordsSeit mehr als 35 Jahren gehören sie zu den maßgeblichen Bands der europäischen Hardcore- und Punkszene. Das kommende Album „Go To Hell Then Turn Left“ enthält 13 neue Songs: schnell, melodisch, druckvoll und mit Lee Hollis’ gewohnt ironischen Texten.02.(Nie) wieder frei 3:02(Coburg, Germany) Taken from album „Your Life Gets Crushed“ on Aggressive Punk ProduktionenZehn Jahre nach ihrem letzten Album sind die Coburger Hardcore-Punks mit einer neuen Platte zurück: „Your Life Gets Crushed“. Politisch, hart, persönlich und schnell. In „(Nie) Wieder frei“ verarbeitet Sänger Henne seine Zeit im Gefängnis.03.Last glimmer 3:17(Orange County, CA, USA) Check them out on tour in Europe this fall!Aktuell heiß diskutiert: Female-fronted Bands. Schon lange eine davon: FOXY. Nach 15 Jahren Pause feierten sie vergangenes Jahr ihr Comeback. Jetzt freuen sie sich darauf, die neuen sowie alten Songs wieder mit ihren energetischen Bühnenshows den Fans zu präsentieren.04.Gear guy 1:44(Brooklyn, NY, USA) Taken from self-titled album on Alien Snatch RecordsNach der Auflösung der LIVIDS beschlossen die verbleibenden Mitglieder ein neues Projekt zu starten. Mit der Absicht, minimalistischer und roher zu sein, entstand MORAL PANIC. Nun erscheint das zweite Album: Eine kompromisslose Punk-Scheibe aus Brooklyn, New York.05.My way 2:19(Los Angeles, CA, USA) Taken from album „I Like You But Not Like That“ on Alternative TentaclesDie All-Girl-Garage-Band mit markantem Spook-Psych-Orgelsound veröffentlichte 2019 ihr zweites Album. Ihre Selbsbeschreibung: „Würden Elvira & Wednesday Adams Menschenfleisch verzehren, Schlangengift-Shots trinken und eine Band für die Junggeselinnenparty von Frankensteins Braut gründen – das wären wir.“06.I can recall it all 2:57(Chatham, UK) Taken from album „Last Punk Standing“ on Damaged Goods RecordsChildishs endlose Parade von Bands konzeptuell sortieren zu versuchen, ist schwer. Er tut, was ihm gerade gefällt, vermengt Beat, Garage, R’n’B und Punk genau so, wie es ihm in den Kram passt. Auf dem neuen Album steht Childish drauf und es ist Childish drin.07.Shadowbrawler 3:39(Preston, Burton On Trent, UK) Taken from album „Bringing The Bad Back Home“ on Wolverine RecordsDas Punk-Rockabilly-Trio mischt seit 1996 draufgängerischen Rock’n’Roll mit intelligenten Lyrics. Hier gehen Leute an ihr Werk, die das tun, was englische Gruppen am besten können, nämlich hymnenartige Songs wie am Fließband produzieren.08.Der glückliche Spion 3:20(Hamburg, Germany) Taken from album „Fuck Dance, Let’s Art“ on Tapete RecordsWie kommt man eigentlich auf so was? Relativ einfach: man liest ein Buch von John le Carré, hört nebenbei die SHADOWS, haut die Birne ein paar Mal gegen die Wand, dreht das Ganze durch den Liga-Musikwolf und heraus kommt ein Song wie „Der glückliche Spion“.09.Disappear 3:16(Minneapolis, MN, USA) Taken from album „Be Good“ on Epitaph RecordsSeit 2003 ist die Band in wechselnder Besetzung unterwegs. Ihr neues Album „Be Good“ unterscheidet sich vom Rest des Bandkatalogs durch ein ganz besonderes Merkmal: Es ist wirklich gut. Das behauptet jedenfalls Frontmann Ryan Young.10.Soldier on 2:41(Baltimore, MD, USA) Taken from album „Un-Becoming“ on Dischord RecordsJ. Robbins ist Produzent, Arrangeur, Songwriter, Gitarrist, Sänger. Kurz: Multitalent. Gemeinsam mit drei alten Freunden, alle versierte Musiker, spielte er ein Album ein, das maximal frei ist. „Spielfreude“ ist so ein strapazierter Begriff, aber hier passt er.11.Milano 6:32(Chicago, IL, USA) Taken from album „Blood Year“ on Sargent House RecordsSeit 15 Jahren existent – eine lange Zeit für eine Band. Besonders in der Nische der Instrumental-Klagelieder. Aber RUSSIAN CIRCLES erweitern beharrlich ihre kreativen Grenzen, indem sie mit einem breiteren Spektrum an Sounds und Strukturen arbeiten. Und das mit Erfolg.12.Surrender 5:38(Los Angeles/San Diego, CA, USA) Taken from album „Human Traffic Jam“ on DAIS RecordsTechnologie soll ein Werkzeug sein, Hungersnöte zu bekämpfen und das Leben zu erleichtern. Stattdessen sind wir gefangen im digitalen Labyrinth. VR SEX sind audiovisuelle Provokateure. Mit ätherischen Klanglandschaften schaffen sie ein Audit über Technologie und deren Einfluss auf die kollektive Psyche.13.In the spirit world now 3:14(Rohnert Park, CA, USA) Taken from album „In The Spirit World Now“ on Relapse RecordsCEREMONY sind mit ihrer neue Platte „In The Spirit World Now“ auf Relapse gelandet. Das ambitionierte Album nimmt Einflüsse von Postpunk und Rock auf und schafft damit eine der fesselndsten und mitreißendsten Platten des Sommers.14.Hier und heute nicht 2:35(Hamburg, Germany) Taken from album „Hier und heute nicht“ on Amigo RecordsSeit 15 Jahren gemeinsam unterwegs, knapp 800 Konzerte auf dem Buckel und bald lassen sie ihr siebtes Album auf die Menschheit los: „Hier und heute nicht“ erscheint natürlich auch wieder über das von MONTREAL selbst betriebene Label Amigo Records.15.Hypertonie 2:51(Hamburg, Germany) Taken from album „Kalte Wände“ on Rookie RecordsDas neue Album lässt sich als Rückblick auf 2018 verstehen. Es entstand aus den schwierigen Erfahrungen, die die Fünf selbst gemacht oder im Umfeld miterlebt haben. KEELE sprechen von „Therapiestunde für die Backpfeifen, die das Jahr verteilt hat“, die in elf Songs Niederschlag finden.16.Messer 3:27(Mannheim, Germany) Taken from album „Alles und Nichts“ on This Charming Man RecordsTristesse, Sehnsucht nach Veränderung, Wunsch zum Aufbruch. Das eint traurig-angepisste deutsche Bands. Die Einöde nervt auf allen Ebenen, die „BILD“ ist Meinungsmacherin und alle wissen, dass die da oben sie bescheißen. Zwischen AFD, NSU und Pegida muss ein Keil gekloppt werden!17.Nichts eingebüßt 3:09(Aschaffenburg, Germany) Taken from album „Nichts eingebüßt“ on Wiewaldi-Tonträger[url=https://www.wiewaldi-tonträger.de]www.wiewaldi-tonträger.de[/url]L.A.K. („Lust auf Kunst“) haben über all die Jahre nichts eingebüßt von ihrer Leidenschaft zum Punk, dem Hass auf Unmenschlichkeit und der Liebe zum Leben! Melodischer, ehrlicher und schnörkelloser Punkrock since 1995.18.Down 2:05(Kronach, Germany) Taken from album „Where The Action Is“ on Ghetto Box RecordsDie Band setzt sich in ihren Songs mit den Problemen dieser kranken Welt auseinander. Rassismus, Sexismus, Kapitalismus, Politik und was die Band sonst noch bewegt, wird in schnellen, kurzen Stücken verarbeitet und rausgerotzt.19.Tüten töten 2:26(Cologne, Germany) Taken from album „Wat es wat“Die Band enstand aus diversen Musikprojekten und –richtungen in (wie sie es nennen) „Köllefornia“. Aus dem Mix nahmen sie das Beste für ALTERNATIVE FAKTEN. Musik geprägt von Metal-Spießigkeit, spielerischem Versagen des Punks und Liebe zum Bier.20.Wir sind mehr als die 3:15(Stuttgart/Duisburg, Germany) Taken from album „Wir sind nur Tiere“Eine deutschprachige Punkrock-Band bestehend aus 3/4 Stuttgart und 1/4 Duisburg. 2017 aus ehemaligen Mitgliedern der Bands WIZO und ZEUX entstanden. 2018 über 20 Shows, 2019 sind Bundesweit 30 Shows geplant, die erste Platte „Wir sind nur Tiere“ erschien im Mai 2019.