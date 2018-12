Am 9.3.2019 feiern wir im Turock in Essen (der Stadt, in der das Ox von 1991 bis 2000 sein Hauptquartier hatte) das Ox30-Festival zur Feier des 30. Ox-Geburtags.



Eröffnen werden den Abend die Solinger KONTROLLE, es folgen KMPFSPRT, dann LOVE A und schließlich PASCOW. Wir raten euch Tickets im Vorverkauf zu sichern.



Tickets gibt es ab dem 07.12. (10 Uhr) an allen VVK-Stellen und auf www.eventim.de - limitierte Hard Tickets ohne VVK-Gebühren sind im Turock direkt erhältlich.